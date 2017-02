DIRETTA CASERTA OLIMPIA MILANO: STREAMING VIDEO RAIPLAY.IT, ORARIO, RISULTATO LIVE (BASKET LEGA A 20^GIORNATA, OGGI 26 FEBBRAIO 2017) - Juve Caserta-Olimpia Milano sarà diretta dagli arbitri Gianluca Mattioli, Lorenzo Baldini e Denis Quarta. Dopo aver vinto la Coppa Italia nelle F8 di Rimini, ed avare dato l’addio, quasi anche dal punto di vista matematico alla possibilità di qualificazione in Eurolega, l’Olimpia Milano si rituffa nell’ultima competizione nella quale è in corsa, affrontando in trasferta, al PalaMaggiò, la Pasta Reggia Caserta nel posticipo di domenica sera, ore 20.45 l’orario della palla a due, della quinta di ritorno.

La formazione di Repesa, che guida la classifica della serie A di basket con 32 punti e 6 di vantaggio sulla seconda, la Sidigas Avellino, è sempre la grande favorita del campionato, ma come si è visto sia nelle F8 di Coppa Italia, con due vittorie risicate nei quarti di finale ed in semifinale, ed una prova appena più convincente in finale contro la Dinamo Sassari, e poi nella gara casalinga di Eurolega contro il Barcellona, può essere messa in difficoltà nelle gare secche e quindi da questo momento sino a fine stagione il lavoro del tecnico croato dovrà essere concentrato sul creare la maggiore possibile continuità tra i suoi giocatori, con tutti i componenti del vasto roster che devono adattarsi ai minuti di campo e farsi trovare sempre pronti ad ogni chiamata sul parquet.

Il problema di abbondanza di giocatori non si pone invece per coach Dell’Agnello, che deve riportare i suoi ad un livello di gioco che si era visto per gran parte del girone d’andata e che si è perso invece successivamente, tanto che la Pasta Reggia si trova in questo momento al 12esimo posto con 18 punti, compresa nel quartetto che dà la caccia ai posti playoff sgomitando sia con Brindisi, Torino e Brescia che sono a pari punti che con Trento, Pistoia e Capo d’Orlando che le precedono a quota 20. Nelle ultime gare di campionato la formazione casertana si è arresa su un campo molto caldo come quello della The Flexx Pistoia, mentre l’Olimpia Milano, impegnata al Forum di Assago, ha conquistato i due punti nel derby contro la Germani Brescia.

Nella gara di andata si impose l’Olimpia Milano in una gara che terminò con un ventello di vantaggio per gli uomini di Repesa, con il finale di 100–80 con l’attacco milanese in grande spolvero, con quattro uomini in doppia cifra tra i quali Abass miglior realizzatore con 21 punti e gara già chiusa in pratica sul +19 dell’intervallo. Nelle file milanesi gli altri giocatori in doppia cifra furono McLean, Raduljca e Pascolo, mentre nelle fila della formazione di Sandro dell’Agnello si misero in evidenza con la doppia cifra nel punteggio Bostic, Czyzs e Watt, con i primi due che sono attualmente infortunati e non disponibili per le rotazioni del coach casertano.

A Pistoia la Pasta Reggia ha perso uno degli scontri diretti che possono valere l’aggancio ai playoff, ed ha visto anche ribaltata la differenza canestri dopo il match dell’andata. La formazione di Dell’Agnello ha lottato per tre quarti di gara e si è arresa nell’ultima frazione, nonostante un Edgar Sosa da 23 punti personali ma anche con alcune iniziative individuali di troppo nei momenti decisivi della gara.

La Pasta Reggia ha avuto anche Cinciarini, Diawara e Putney in doppia cifra ma ha patito troppo il centro avversario Nathan Boothe, bravo anche a spostarsi oltre l’arco dei tre punti, mentre in attacco non è riuscita a coinvolgere con continuità Watt. In questa settimana Caserta ha tesserato una guardia kosovara, Dardan Berisha, che ha anche il passaporto polacc, e prima dell’approdo in maglia Pasta Reggia stava giocando nel campionato polacco, con il Polfarmex Kutno: per lui 14 gare disputate con una media di 15,9 punti realizzati per gara.

L’Olimpia Milano ha regolato la Germani Brescia nella gara dello scorso turno di campionato, riuscendo a scrollarsi di dosso definitivamente gli avversari solo nella quarta frazione, con una prestazione concreta e con tutti gli 11 giocatori scesi sul parquet che hanno segnato punti a referto. Doppia cifra finale per Fontecchio, Macvan, Cinciarini e Sanders, ed in generale buon contributo di tutta la truppa italiana, compreso Abass che prima di questa partita stava attraversando un periodo di scarso impiego ed anche di scarso rendimento. Al PalaMaggiò il quintetto base di Sandro Dell’Agnello dovrebbe essere composto da Sosa, Gaddefors, Putney, Watt e Diawara mentre l’Olimpia Milano, sempre senza Simon, risponderà con Hickman, Kalnietis, Sanders, Macvan e Raduljca.

La partita di basket tra Juve Caserta ed Olimpia Milano sarà trasmessa in diretta tv sul canale Rai Sport 1 HD, il numero 57 del digitale terrestre e 227 di Sky: collegamento dalle ore 20:30 e telecronaca dalle 20:45, a seguire il postpartita fino alle 22:45. Il match si potrà seguire anche in diretta streaming video gratuita, sul sito internet www.raiplay.it. Il sito ufficiale legabasket.it metterà a disposizione una pagina azione per azione della sfida, con punteggio e statistiche aggiornate in tempo reale.