Diretta/ Forlì-Fortitudo Bologna: info streaming video e tv, risultato live (basket A2 Ovest, oggi)

DIRETTA UNIEURO FORLì-FORTITUDO BOLOGNA: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (BASKET A2 EST 23^ GIORNATA, OGGI) - Forlì-Fortitudo Bologna, valida per la 23esima giornata del girone Est di basket A2 2016-2017, si gioca domenica 26 febbraio con palla a due alle ore 16. Situazione opposta per le due squadre in classifica, con i padroni di casa fanalino di coda del campionato con all'attivo solamente 4 vittorie su 21 partite. Ben diversa e molto più tranquilla la situazione della Fortitudo, che viaggia al quinto porto in classifica, a soli 6 punti dai cugini della Virtus, attualmente primi in classifica.

Forlì che ha perso le ultime 12 partite consecutive e non vince ormai da Novembre. Mentre la Fortitudo Bologna ha portato a casa i 2 punti in quattro delle ultime cinque partite. I padroni di casa dovrebbero essere schierati con il seguente quintetto all'inizio del match: Adegboye, Ferri, Johnson, Castelli e Amoroso. La Fortitudo di mister Boniciolli dovrebbe rispondere invece con Mancinelli, Legion, Knox, Italiano e Montano. Padroni assoluti delle due squadre saranno senza lìombra di dubbio i due americani Johnson per Forlì e Legion per la Fortitudo.

Match che sulla carta dovrebbe essere a senso unico a favore degli ospiti, ma Forlì si è dimostrata capace di mettere in difficoltà diverse squadre, tra cui la seconda della classe Trieste che nell'ultimo turno ha vinto a fatica al Pala Credito di Romagna. Tutto dipenderà dalla serata al tiro di Legion e Knox: i due americani di Forlì hanno punti importanti nelle mani per far piangere i tifosi bolognesi.

Gli ospiti si affideranno all'estro di Johnson e alla fisicità di Nazzareno Italiano. Per quanto riguarda le quote dei bookmakers, non sono ancora state ufficializzate dalle agenzie che si occupano di scommesse. Di certo sarà data per super favorita la Fortitudo Bologna, con il Forlì ultimo in classifica che avrà dalla sua il fattore campo e quindi una quota alta, ma un po' meno rispetto al solito.

Interessanti saranno le quote relative alla vittoria con scarto da parte della Fortitudo Bologna. In questo caso, visto il vantaggio di Forlì di giocare in casa, si può rischiare l'1. Anche l'under punti totali potrebbe essere un'ottima scommessa alternativa dato che le due compagini non segnano molto solitamente ed entrambe le squadre hanno ottime difese. Non ci sarà copertura televisiva per questo evento, tuttavia sarà facile reperire i video del match con le azioni più salienti sui siti ufficiali delle due squadre e sui canali social.

Forlì-Fortitudo Bologna non sarà trasmessa in diretta tv e non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video per assistere all'incontro; per tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori, potete consultare il sito ufficiale del campionato di A2, all'indirizzo www.legapallacanestro.com.

