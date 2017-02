Diretta/ Pesaro-Sassari: info streaming video e tv, orario e risultato live (basket Lega A 20^ giornata, oggi 26 febbraio 2017)

DIRETTA CONSULTINVEST PESARO-DINAMO SASSARI: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (BASKET LEGA A 20^ GIORNATA, OGGI 26 FEBBRAIO 2017) - Pesaro-Sassari, diretta dalla terna arbitrale Lo Guzzo-Aronne-Paglialunga, avrà la sua palla a due alle ore 18:15 di domenica 26 febbraio. Punti importanti in palio nella ventesima giornata del campionato di basket Lega A 2016-2017; importanti per la formazione di casa, che vuole aumentare il suo distacco, attualmente di 2 soli punti, nei confronti delle due formazioni all’ultimo posto in classifica, Cremona e Varese.

Importanti anche per il Banco Di Sardegna che vuole confermare la sua crescita che l’ha portato al quarto posto in classifica, alla pari di Reggio Emilia. Una crescita che è stata confermata anche dal raggiungimento della finale della Coppa Italia, poi persa contro l’Olimpia Milano, dopo aver eliminato prima la Sidigas Avellino e poi la Germani Brescia, e dal passaggio del turno in Champions League anche se con grandi brividi, visto che dopo il + 22 casalingo contro il Nymburk la formazione di Pasquini è finita sotto 21 nella gara di ritorno, strappando la qualificazione per un solo punto. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI BASKET LEGA A

In alcuni tratti delle gare è tornata fuori l’incostanza di rendimento durante l’arco dei 40 minuti, che è il problema che il coach sassarese deve risolvere se vuole provare a dire la sua fino in fondo nei playoff. Nelle ultime due gare di campionato la Consultinvest Pesaro si è arresa al Pala Del Mauro contro Avellino, mentre il Banco di Sardegna si è imposto agevolmente contro Cantù.

Nell’ultima gara di campionato, disputata ad Avellino, la Consultinvest è riuscita a resistere ai tentativi di allungo della formazione di Sacripanti per i primi 25 minuti, per poi crollare negli ultimi 15 nei quali il parziale a favore della squadra di casa è stato di 31-15. In avvio il ritmo di gara è stato blando e Pesaro ne ha approfittato per portarsi in vantaggio fino al + 5 per poi chiudere avanti di 5 punti alla prima sirena. Nella seconda frazione dopo una prima parte in cui Pesaro con Jasaitis e Ceron ha controllato il vantaggio, Avellino ha piazzato un break di 9-0 portandosi sopra nel punteggio e mantenendo cinque punti di scarto all’intervallo.

Nella terza frazione dopo i primi minuti equilibrati, Pesaro torna in vantaggio con Fields, ma sarà l’ultimo per i marchigiani, perché Avellino con Randolph si porta di nuovo in vantaggio, e poi con i canestri realizzati da Fesenko e Green Avellino chiude a + 11 alla terza sirena e poi controlla la gara nell’ultimo periodo aumentando lo scarto. Oltre a Thornton, per Pesaro doppia cifra anche da parte di Jones. Il Banco di Sardegna ha battuto Cantù nell’ultima di campionato, con una brillante partenza ed un brillante finale, ma concedendo alla formazione ospite tutto il secondo quarto, ed andando al riposo sotto nel punteggio.

L’avvio era stato chiaramente di marca isolana con un perentorio 7 – 0 in avvio che si era trasformato rapidamente in un 17-2 nonostante i cambi di Bolshakov, che aveva solo Johnson all’altezza della situazione. Nel finale di primo quarto Sassari lascia però che i brianzoli mettano a segno un parziale di 5 – 0 che li rilancia, ed infatti nel secondo quarto la musica cambia, con la Dinamo che perde le sue certezze in attacco, mentre per Cantù Parrillo e Cournooh si mettono in azione e confezionano il sorpasso sul 33-37.

Sassari torna più in palla dagli spogliatoi e si riporta in vantaggio al 30esimo, poi sprinta forte nell’ultimo quarto, ritrovando come d’incanto le belle giocate viste nell’inizio della gara, e chiude a + 15, con Bell, Savanovic, Stipcevic e Lacey in doppia cifra. Lo starting five della Consultinvest in questa gara contro la Dinamo Sassari sarà formato da Fields, Thornton, Jasaitis, Jones, e Nnoko, mentre per coach Pasquini partiranno Bell. Lacey, De Vecchi, Sacchetti e Liìydeka.

Pesaro-Sassari sarà trasmessa in diretta tv da Videolina, la rete locale che per questa stagione propone tutte le partite esterne del Banco di Sardegna (laddove non vi siano dirette Rai o Sky); salvo variazioni di palinsesto sarà possibile assistere al match anche in diretta streaming video sul sito www.videolina.it. Non dimenticate il sito ufficiale www.legabasket.it, che fornisce informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI BASKET LEGA A

© Riproduzione Riservata.