Diretta/ Reggio Emilia-Trento: info streaming video e tv, orario e risultato live (basket Lega A 20^giornata, oggi 26 febbraio 2017)

DIRETTA REGGIO EMILIA-TRENTO: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO, RISULTATO LIVE (BASKET LEGA A 20^GIORNATA, OGGI 26 FEBBRAIO 2017) - Reggio Emilia-Trento sarà diretta dagli arbitri Massimiliano Filippini, Mark Bartoli e Nicola Ranaudo. Due squadre in ottima salute, Grissin Bon Reggio Emilia e Dolomiti Energia Trento, si sfidano domenica 26 febbraio alle ore 18.15 nell’ambito della 5^ di ritorno del massimo campionato di basket. Sia la formazione di Menetti che quella di Buscaglia due dei tecnici giovani più apprezzati del panorama italiano, arrivano da un successo esterno, che per Reggio Emilia si è concretizzato al Taliercio contro la Reyer Venezia solo all’ultimo secondo disponibile sul cronometro, mentre il successo di Trento è arrivato su un parquet molto difficile come quello dell’Orlandina dove finora in stagione si era imposta solo l’Olimpia Milano.

Reggio Emilia è stata eccellente protagonista anche delle F8 di Coppa Italia, a Rimini, dove è stata fermata in semifinale dalla squadra di Repesa, dopo aver battuto l’Orlandina nella gara dei quarti di finale. Una sconfitta, quella con i milanesi, arrivata solo nel concitato finale di gara. La Dolomiti Energia invece non era riuscita a cogliere l’obiettivo partecipazione alle F8 con un girone di andata al disotto delle sue aspettative, ma ha iniziato alla grande il girone di ritorno, conquistando quattro vittorie in altrettanti incontri, che le valgono un totale di 20 punti in classifica con solo due di ritardo sui rivali di questa gara.

Nella gara di andata la formazione di Buscaglia e quella di Menetti dettero vita ad una bella ed equilibrata contesa, che alla fine premiò la compagine reggiana con il punteggio di 80–84 con la svolta decisiva nell’ultimo quarto, chiuso con il parziale di 16–24 a favore degli ospiti. Erano in quel momento due formazioni ben diverse da quelle che si scontreranno nella gara di ritorno, con Reggio Emilia che ha inserito Kaukenas, Reynolds e l’ultimo arrivato Williams, mentre Trento ha fatto ricorso agli ingaggi di Sutton e di Marble. Tutti questi inserimenti hanno fatto fare un passo avanti alle due formazioni. In settimana è stato assegnato anche il Premio Reverberi, "Oscar del Basket", che ha visto come miglior giocatore proprio il reggiano Amedeo Della Valle, e come miglior allenatore il trentino Maurizio Buscaglia, che si fronteggiano in questa gara.

Nell’ultima gara di campionato De Nicolao, a soli 99 centesimi dalla sirena finale ha messo a segno il canestro della vittoria al Taliercio contro la Reyer; successo fortemente voluto dalla formazione di Menetti, che ha avuto anche un Reynolds in grande forma che è stato sul parquet solo per 12 minuti anche per i problemi di falli, ed ha comunque messo a segno 21 punti. La squadra emiliana aveva avuto un pessimo avvio di partita con la squadra di De Raffaele subito avanti 11–0 e poi 17–2, prima che l’ingresso in campo di Reynolds procurasse una risposta positiva, anche se il finale di primo quarto ha visto Venezia avanti per 24–10.

Nel secondo quarto è proseguito lo show dell’americano di Menetti, che prima di commettere il suo terzo fallo ha riavvicinato Reggio Emilia, con il parziale poi continuato da Needahm, De Nicolao e Della valle, che allo scadere del secondo periodo ha firmato il vantaggio ospite sul 35–37. Nel terzo quarto Reggio Emilia ha continuato a tenere la testa conquistando 5 punti di vantaggio al 30’, diventati 10 al 33’. Venezia non è morta e ha reagito con Haynes ed Ejim ma Reggio Emilia, una volta sotto, è stata brava a non disunirsi ed alla fine con un canestro a soli 99 centesimi ha beffato la squadra di casa. Per Menetti, oltre ai 21 punti di Reynolds, anche 15 di della Valle, 10 di Needham e 12 di Cervi.

Al PalaFantozzi la Dolomiti Energia ha conquistato due punti meritati con una buona prestazione di squadra e tenendo il pallino del gioco ed il vantaggio in mano per quasi tutta la gara, anche se con vantaggi limitati che si sono alzati costantemente, dai 2 punti del primo quarto ai 4 dell’intervallo, fino ad arrivare a quota 8 a fine gara. Marble e Gomes sono stati i protagonisti più importanti per la formazione trentina, che ha comunque ottenuto i due punti grazie all’apporto di tutti, con Hogue in doppia cifra e minuti importanti di campo anche per il capitano Forray, Baldi Rossi e Craft, che hanno fornito un aiuto importante fase difensiva. Nella gara del PalaBigi, quintetto di avvio per coach Menetti con Needham, Della Valle, Aradori, Polonara e Cervi, mentre da parte della Dolomiti Energia lo starting five sarà composto da Craft, Marble, Gomes, Hogue e Baldi Rossi.

La partita di basket tra Grissin Bon Reggio Emilia e Dolomiti Energia Trento sarà trasmessa in diretta tv dall'emittente Trentino TV, che salvo variazioni di palinsesto offrirà anche la diretta in streaming video sul proprio sito internet, www.trentinotv.it. Il sito ufficiale legabasket.it metterà a disposizione una pagina azione per azione della sfida, con punteggio e statistiche aggiornate in tempo reale.

