Diretta/ Roma-Legnano: info streaming video e tv, risultato live (basket A2 Est, oggi)

DIRETTA UNICUSANO VIRTUS ROMA-TWS LEGNANO: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (BASKET A2 OVEST 23^ GIORNATA, OGGI 26 FEBBRAIO 2017) - Roma-Legnano è valida per la ventitreesima giornata del girone Ovest di basket A2 2016-2017; squadre in campo al PalaTiziano alle ore 17 di domenica 26 febbraio. Squadre molto vicine in classifica, con gli ospiti al terzo posto ma avantaggiati di soli 4 punti sui padroni di casa, attualmente settimi. Due formazioni che stanno vivendo momenti simili e non troppo entusiasmanti con Roma che ha perso tre delle ultime quattro partite, e Legnano che ha trovato settimana scorsa la vittoria dopo quattro sconfitte di fila.

Roma in piena lotta play-off, mentre Legnano è all'inseguimento delle due padrone assolute del campionato: Biella e Tortona. La Unicusano Roma dovrebbe scendere così in campo con il quintetto iniziale: Raffa come playmaker, Baldasso come guardia, Landri e Sandri le due ali e la stella Brown sotto canestro, mentre i Legnano Knights dovrebbero rispondere mandando sul rettangolo di gioco Raivio a creare gioco, Palermo nel ruolo di guardia, Ihedioha e Maiocco le ali e Mosley nel ruolo di centro.

Pesante infortunio per la guardia classe 1987 di Legnano Matteo Frassineti, che ha subito un brutto colpo al gomito ed è stato costretto ad andare sotto i ferri (inizierà la riabilitazione a metà marzo). Chiave tattica fondamentale del match sarà lo scontro tutto americano sotto canestro tra Mosley e Brown. Dovrà essere bravo Raivio a contenere il playmaker di Roma Raffa, immarcabile nella scorsa partita contro Agropoli.

Arma in più per gli ospiti potrebbe essere Matteo Martini in uscita dalla panchina, che quest'anno sta viaggiando con medie strepitose intorno ai 13 punti per partita. Le quotazioni dei bookmakers riguardanti questa partita non sono ancora state ufficializzate ma probabilmente si tratterà di quote molto equilibrate dato che si tratta di una sfida tra due squadre che si equivalgono.

Molto interessante sarà poi la quota riguardante gli over punti, dato che Roma e Legnano sono compagini che tendono a segnare molti punti durante le loro partite. L'evento non avrà copertura televisiva ma il video con le azioni salienti del match sarà facilmente reperibile sui siti internet ufficiali delle due squadre oppure sui canali social delle due società. Solitamente i Legnano Knights mettono sul sito internet youtube.com i video con le migliori azioni della partita. L'allenatore di Roma, nell'ultima conferenza stampa si è detto poco soddisfatto dell'operato dei suoi nelle ultime partite.

Roma-Legnano non sarà trasmessa in diretta tv e non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video per assistere all'incontro; per tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori, potete consultare il sito ufficiale del campionato di A2, all'indirizzo www.legapallacanestro.com.

