Diretta/ Torino-Brindisi: info streaming video e tv, orario e risultato live (basket Lega A, oggi)

DIRETTA TORINO-BRINDISI: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO, RISULTATO LIVE (BASKET LEGA A 20^GIORNATA, OGGI) - Torino-Brindisi sarà diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Alessandro Martolini e Valerio Grigioni. La gara di domenica 26 febbraio, alle ore 18.15 al PalaRuffini di Torino, è l’occasione di riscatto per una Fiat che è uscita con le ossa rotte dallo scontro dell’ultima di campionato a Cremona contro la Vanoli, chiusa con uno scarto di 35 punti, sul 117–82. L’Enel Brindisi invece arriva da un’ampia vittoria casalinga contro la OpenjobMetis Varese e nello scorso fine settimana ha avuto anche modo di partecipare alle F8 della Coppa Italia, dando molto filo da torcere a Milano, cedendo solo nel finale punto a punto, dopo una buona gara. Sarà anche uno scontro diretto visto che entrambe le formazioni si trovano con 18 punti in classifica, alla pari con Germani Brescia e Pasta Reggia Caserta, ad appena due dall’ottava posizione che assicura i playoff, obiettivo dichiarato di entrambe le società ad inizio stagione.

La gara di andata che si era disputata al PalaPentassuglia, si era chiusa con il successo di Brindisi che era riuscita a riprendersi dopo un primo quarto da 19–35 nel quale i ragazzi di Vitucci facevano canestro in pratica ad ogni tentativo, per vincere poi per 87–79 grazie alla prova della sua difesa e prendendosi il primo vantaggio dell’incontro solo nell’ultimo quarto. Una gara che alla fine vide Agbelese, Scott ed M’Baye in doppia cifra per Meo Sacchetti, mentre da parte torinese in doppia cifra 4/5 del quintetto base, Wilson, Washington, oltre al play Wright ed al pivot White.

Nell’ultima gara di campionato, disputata a Cremona contro al Vanoli, la Fiat Torino ha disputato una delle sue peggiori gare stagionali, e se dal punto di vista dell’attacco ha tirato con percentuali discrete, mettendo a referto 82 punti, la difesa ha invece fatto acqua da tutte le parti, concedendo tiri facili agli uomini di Lepore, che alla fine hanno chiuso a quota 117, massimo stagionale nella storia del club, con un impressionante 61% dal campo.

Agli 11 punti di scarto rimediati nella prima frazione, se ne sono aggiunti altri 17 nel secondo, rendendo in pratica inutili gli altri due, con Torino che si è aggiudicata l’ultimo parziale dopo essere stata anche a –40 nel corso della terza frazione. Wilson ed Harvey hanno contribuito alla causa della Fiat con 23 punti ciascuno, tirando anche con buone percentuali, mentre si è fermato a quota 0 il play Wright in 20 minuti di impiego. Per coach Vitucci doppia cifra anche per il capitano, Peppe Poeta, a quota 10.

Brindisi aveva disputato l’ultima gara, in preparazione alle F8 di Coppa Italia, battendo nettamente una spenta Varese. La formazione di Meo Sacchetti ha risolto in pratica la gara nel corso del terzo parziale che è terminato con il punteggio di 21–9, ed ha portato quattro uomini in doppia cifra, pur abusando del tiro da tre punti: 35 quelli tentati dai giocatori pugliesi di cui solo 11 andati a bersaglio. Il primo quarto era andato avanti sul piano dell’equilibrio con i lombardi che chiudevano a +1 grazie a Cavaliero, poi nella seconda frazione il sorpasso di Brindisi, avanti di 3 punti all’intervallo.

La gara è girata nella terza frazione quando Brindisi ha alzato una vera e propria barricata difensiva, concedendo solo 9 punti agli avversari e continuando ad essere efficace in attacco. Nel finale per la formazione pugliese è stato importante anche conservare l’ampio vantaggio dopo il –10 dell’andata ed alla fine, grazie anche alle conclusioni pesanti di Moore, la gara si è chiusa sull’80-52. Per l’Enel doppia cifra per Moore, a quota 23 punti, Scott con 15, M’Baye con 11 e Goss con 10. Per la gara di Torino, l’Enel recupera anche Kris Joseph che è tornato ad allenarsi con la squadra dopo l’infortunio alla mano, ed è pronto a sedere in panchina, con Sacchetti che deciderà se e per quanti minuti impiegarlo sul parquet.

In casa Fiat Torino, dopo la brutta sconfitta che è arrivata sul parquet di Cremona erano uscite anche alcune indiscrezioni giornalistiche di una possibile sostituzione di Vitucci in panchina, ma sono state subito smentite dalla società, che potrebbe anche guardarsi intorno alla ricerca di qualche rinforzo da oltreoceano dopo che la NBA ha effettuato gli ultimi tagli, in seguito alla chiusura del mercato del 23 febbraio. La gara del PalaRuffini vedrà Frank Vitucci riproporre il quintetto base standard con Harvey, Washington, Wright, Wilson e White, mentre coach sacchetti risponderà con Moore, Scott, Cardillo, M’Baye e Carter.

La partita di basket tra Fiat Torino ed Enel Brindisi sarà trasmessa in diretta tv dall'emittente Canale 85, che salvo variazioni di palinsesto offrirà anche la diretta in streaming video sul proprio sito internet, www.canale85.it. Il sito ufficiale legabasket.it metterà a disposizione una pagina azione per azione della sfida, con punteggio e statistiche aggiornate in tempo reale.

