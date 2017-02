Risultati/ Basket Lega A: classifica aggiornata, diretta live score e prossimo turno (20^ giornata, 26-27 febbraio 2017)

RISULTATI BASKET LEGA A: CLASSIFICA AGGIORNATA, LIVESCORE IN DIRETTA E PROSSIMO TURNO (20^ GIORNATA, 26-27 FEBBRAIO 2017) - Archiviato il fine settimana dedicato alla Coppa Italia, il campionato di basket Lega A 2016-2017 torna in campo per la sua ventesima giornata, la quinta del girone di ritorno. Dopo aver trionfato a Rimini, l’Olimpia Milano riprende la marcia di difesa della prima posizione in classifica; alle sue spalle almeno tre squadre si contendono il secondo posto nella griglia dei playoff, ma le sfide per arrivare alla post season e per evitare la retrocessione sono altrettanto entusiasmanti.

Domenica 26 febbraio si parte alle ore 12 con Brescia-Avellino; alle ore 17:30 un altro anticipo sarà Cantù-Capo d’Orlando, quindi alle ore 18:15 avremo Cremona-Venezia, Pesaro-Sassari, Reggio Emilia-Trento e Torino-Brindisi. Posticipo serale alle ore 20:45 che sarà Caserta-Milano; lunedì alle ore 20:45 avremo Varese-Pistoia. Milano, come detto, naviga in solitaria al primo posto: tre vittorie di vantaggio su Avellino e quattro su Venezia che al momento è una delle avversarie più credibili ma come tutte le altre attraversa alti e bassi e oggi se la deve vedere con Cremona che, pure ultima in classifica, arriva dal record stagionale di punti e ha rilanciato le proprie quotazioni. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI BASKET LEGA A E LA CLASSIFICA

La Vanoli potrebbe allungare su Varese, che ha disperato bisogno di vincere: in casa contro Pistoia Attilio Caja non può fallire, ma la The Flexx è in corsa per i playoff e non vuole lasciare nulla di intentato. Chi proverà ad approfittare di un passo falso della Reyer è la Sidigas Avellino, seconda ma reduce dal flop di Coppa Italia: per la Scandone match difficile sul campo di una Brescia solida e in piena lotta per arrivare a degli storici playoff.

Ci prova anche Capo d’Orlando, che ha sfiorato la finale a Rimini: la Betaland se la vede con Cantù, impegnata a prendere punti per la salvezza e con la volontà di lasciare a due partite di distanza Pesaro, che invece gioca in casa contro la Dinamo Sassari nuovamente finalista di Coppa. Anche la Grissin Bon vuole la vittoria: Reggio Emilia sembra aver ripreso la marcia dopo la crisi profonda, è quarta in compagnia della Dinamo e almeno al PalaBigi sa di potersi prendere una vittoria importante.

In grande ripresa, tanto da essere risalita al sesto posto in classifica, c’è proprio quella Dolomiti Energia Trento impegnata oggi contro Reggio. Tra Torino e Brindisi è quasi spareggio per i playoff: in caso di sconfitta la Cantina due Palme potrebbe dare l’addio semi-definitivo alla corsa, ma a Rimini ha tenuto testa all’Olimpia e questo è sicuramente un punto a favore. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI BASKET LEGA A E LA CLASSIFICA