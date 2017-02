DIRETTA VARESE PISTOIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO, RISULTATO LIVE (BASKET LEGA A 20^GIORNATA, OGGI 27 FEBBRAIO 2017) - Varese Pistoia sarà diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Michele Rossi e Beniamino Manuel Attard. La quinta di ritorno della serie A di basket si chiude con il posticipo in programma lunedì 27 alle ore 20.45 sul parquet di Varese dove la OpenjobMetis affronta la The Flexx Pistoia, squadra in salita di rendimento e che ha vinto le prime tre gare interne del girone di ritorno. Le due formazioni stanno vivendo un momento opposto, con i toscani che si stanno godendo la loro posizione tra le prime otto, con 20 punti all’attivo e parità con Trento e Capo d’Orlando, mentre i varesini hanno esattamente la metà dei punti, 10 e stanno in ultima posizione alla pari con la Vanoli Cremona. Nell’ultimo turno di campionato i toscani hanno ottenuto un ampio successo casalingo nei confronti della Pasta Reggia Caserta, mentre Varese ha perso nettamente in trasferta a Brindisi contro l’Enel di Meo Sacchetti, con una prestazione offensiva ampiamente deludente, con solo 58 punti segnati.

La gara di andata tra queste due formazioni si chiuse con la vittoria di una straripante Pistoia, che fece suo il match con il punteggio di 97–64 con una esaltante prova di Cournooh che poi ha lasciato la formazione di Vincenzo Esposito, accasandosi a Cantù, autore in quell’occasione di 20 punti. Per la The Flexx vantaggio 20–14 già alla fine del primo quarto, più che raddoppiato all’intervallo, con il 42–28 con Varese che non è riuscita ad essere pericolosa in attacco. Moretti sul suo ex parquet non riusciva a trovare una reazione alla prova dei ragazzi di Esposito, con il punteggio a fine terzo quarto che ha toccato il +27 a fine terzo quarto, per poi salire fino al +33 finale. Nella gara del PalaCarrara per Pistoia in doppia cifra Cournooh 20, Hawkins, Petteway, Crosariol e Lombardi, mentre nelle file varesine i soli Johnson e Cavaliero, migliore dei suoi con 15 punti a referto.

In settimana entrambe le formazioni hanno dato vita a degli scrimmage che sono serviti per tenere alto nei giocatori il ritmo partita dato che entrambe non erano impegnate nelle F8 di Coppa Italia. La OpenjobMetis ha giocato al PalaBorsani di Legnano contro i Knights di Mattia Ferrari protagonisti della serie A2 nelle zone alte della classifica del girone ovest, in un match benefico che assegnava la BCC Cup ed i ragazzi di Caja hanno fatto valere la differenza di categoria rispetto agli avversari, imponendosi per 60–85. Una gara nella quale ha ritrovato il campo anche Bulleri, assente nelle ultime gare stagionali per i postumi di un infortunio, e nella quale Caja ha dato molto spazio a tutti i suoi uomini, con Johnson che è stato ancora una volta il più prolifico dei suoi. Pur con la giusta valutazione della differenza di categoria tra le due squadre, Varese ha dimostrato che il lavoro in palestra ha portato miglioramenti, da verificare ora nell’incontro contro Pistoia.

Pistoia invece è stata impegnata al PalaCarrara contro la Mens Sana Siena, altra formazione inserita nel girone Ovest della serie A2. Coach Esposito ha voluto questo scrimmage soprattutto per testare le condizioni di Roberts, che rientrava sul parquet dopo 10 giorni di infortunio. Il coach di Pistoia ha tenuto a riposo Petteway, che si è allenato con i compagni solo da venerdì, ed ha dato pochi minuti di campo a tre componenti del quintetto come Moore, Boothe e Crosariol, e l’incontro si è chiuso con il successo dei senesi, ma ha avuto risposte positive dai più giovani, impiegati più a lungo del solito. Nella gara contro Pistoia il tecnico dei varesini dovrebbe partire con un quintetto base formato da Maynor, Dominique Johnson, Ferrero, Eyenga e Pelle, mentre Pistoia potrebbe partire nuovamente con Solazzi in quintetto base come contro Caserta, insieme a Moore, Petteway, Crosariol e Boothe, con Roberts pronto a dare il suo apporto entrando dalla panchina.

La partita di basket tra Openjobmetis Varese e The Flexx Pistoia sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Sport 2 HD, il numero 202: telecronaca dalle ore 20:45, a seguire il post partita e la rubrica di approfondimento 'Basket Room' fino alle 23:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l'applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone.

