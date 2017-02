Diretta/ Virtus Bologna-Jesi: info streaming video e tv, risultato live (basket A2 Ovest 23^ giornata, oggi)

DIRETTA SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA-TERMOFORGIA JESI: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (BASKET A2 EST 23^ GIORNATA, OGGi 27 FEBBRAIO 2017) - Virtus Bologna-Jesi si gioca lunedì 27 febbraio alle ore 20:30 presso la Unipol Arena di Casalecchio di Reno, partita valida per la 23esima giornata del campionato di basket A2 2016-2017, girone Est. Squadre lontane in classifica, con i padroni di casa che viaggiano al primo posto, con due punti di vantaggio su Treviso. Mentre gli ospiti stanno disputando un discreto campionato e attualmente si trovano in ottava posizione, ultimo pass per i play-off.

Virtus Bologna che è tornata alla vittoria lo scorso 19 Febbraio contro Udine, dopo aver perso quattro partite consecutive a cavallo tra Gennaio e inizio Febbraio, mentre Jesi viene dalla sconfitta contro l'altra compagine di Bologna, la Fortitudo, ma prima di quella sconfitta viaggiava con un bottino di tre vittorie consecutive in tasca.

Il quintetto titolare per i padroni di casa della Virtus dovrebbe essere il seguente: Spizzichini come playmaker, Umeh nel ruolo di Guardia, Rosselli e Michelori le due ali e Bruttini sotto canestro. Vera stella della squadra è sicuramente Michael Umeh, autore di 21 punti nell'ultima partita contro Udine. L'allenatore della Termoforgia Jesi, Damiano Cagnazzo dovrebbe rsipondere con Alessandri come playmaker, Bowers nel ruolo di guardia, Davis da ala piccola, Janelidze da ala grande e Benevelli sotto canestro. Con Davis che nelle mani potrebbe avere punti importanti per fare lo sgambetto alla corazzata Bolognese.

Gli ospiti dovrebbero impostare il loro gioco sulle giocate individuali dei due americani Bowers e Davis. Dovranno essere bravi Umeh e Rosselli a contenerli. Chiave tattica importante per i padroni di casa potrebbe essere l'apporto della panchina, dotata di uomini con punti e giocate importanti nelle mani. Arma in più per Bologna potrebbe essere anche Davide Bruttini, acquisto recente che arriva dalla compagine di serie A Basket Leonessa Brescia.

Le agenzie di scommesse non hanno ancora reso pubbliche le quote riguardanti questo evento, ma sicuramente le quotazioni della vittoria in favore della Virtus Bologna saranno piuttosto basse. Molto interessanti invece saranno le quote nel caso di una vittoria dei padroni di casa con un scarto sostanzioso di vantaggio.

Virtus Bologna-Jesi non sarà trasmessa in diretta tv e non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video per assistere all'incontro; per tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori, potete consultare il sito ufficiale del campionato di A2, all'indirizzo www.legapallacanestro.com.

