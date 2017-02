DIRETTA BASKONIA-REAL MADRID: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET EUROLEGA 21^ GIORNATA, OGGI 3 FEBBRAIO 2017) - Baskonia-Real Madrid si gioca alle ore 20:30 di venerdì 3 febbraio: la Fernando Buesa Arena ospita la partita valida per la ventunesima giornata di basket Eurolega 2016-2017. Partita che si gioca dopo il derby della settimana scorsa che ha visto i baschi di Sito Alonso imporsi con merito sul parquet del Barcellona, mentre i madrileni di Pablo Laso hanno messo in cascina due punti con la vittoria contro l’Olimpia Milano, arrivata negli ultimi minuti di gara dopo una lotta bella ed equilibrata.

Entrambe le squadre sono nel gruppo delle otto qualificate per i playoff, con la formazione ospite che si trova al primo posto, con le sue 15 vittorie e 5 sconfitte, appaiato ai russi del CSKA, mentre il Baskonia, con un record di 12 vinte ed 8 perse è sesto in classifica. Le due squadre si sono incontrate solo 3 volte nell’Eurolega e curiosamente tutte le partite sono state vinte dalla formazione basca, compresa la gara di andata di questa stagione che vide i ragazzi di Sito Alonso imporsi 87 – 91.

Una gara nella quale il match-winner del Baskonia fu la guardia Jaka Blazic con i suoi 21 punti a referto, ed un buon apporto arrivò anche dal centro tedesco Johannes Woigtmann, capace di mettere a segno una doppia doppia in punti e rimbalzi. Doppia dcifra anche per lungherese Adam Hanga e per il georgiano Shengelia, che forse non potrà essere della partita in questa occasione, sempre per i postumi di un infortunio. Per il Real Madrid in quella occasione in cinque in doppia cifra, Doncic, Llull, Ayon, Carroll e Reyes, mentre disputarono una gara sottotono sia Rudy Fernandez che Maciulis.



Una sfida nella sfida è anche quella tra i creatori di gioco delle due formazioni, Shane Larkin per il Baskonia, e Sergio Llull per i "blancos", che sono due dei migliori playmaker della lega e non disdegnano di prendersi responsabilità al tiro nei momenti topici delle gare. Lo statunitense, ex NBA, segna 13,4 punti a partita, con 6,1 assist e 1,6 palle recuperate di media, mentre lo spagnolo, che l’NBA ha cercato varie volte, ma non ha mai voluto attraversare l’oceano, risponde con una media di 18 punti e 6 assist a partita.

Bello anche il duello tra le guardie con il francese Rodrigue Beaubois del Baskonia a 12.2 ppg. mentre lo statunitense Jaycee Carroll, alla sua sesta stagione in maglia Real Madrid, sta viaggiando ad una media di 9 punti realizzati a partita. Sottocanestro la sfida vede Voigtmann, 10.8 ppg., e 7 rpg., insieme al nostro Andrea Bargnani, 8.8 ppg., affrontare il messicano Gustavo Ayon, uomo da 9.7 ppg., e 5.3 rpg., coadiuvato dall’ex Unics Kazan, Anthony Randolph, che sinora ha segnato 9.0 ppg., e catturato 5.6 rpg.

Nel settore lunghi molti minuti anche per Tillie nelle file del Baskonia e per Reyes nel Real Madrid. Un fattore imprevisto potrebbe essere rappresentato da parte del Baskonia dall’ungherse Hanga, mentre da parte del Real Madrid, dal giovane e talentuoso Luka Doncic. La gara ha quindi tutte le caratteristiche necessarie per risultare interessante e combattuta compreso la forza dei due attacchi, 86,9 i punti realizzati di media dal Real Madrid, secondo nella manifestazione, e 80,9 quelli del Baskonia, quinto assoluto dell’Eurolega.



Nella gara dell’ultimo turno la formazione di Sito Alonso ha passeggiato contro il Barcellona di Bartzokas, che è stato in grado di tenere la partita in equilibrio sono nel primo quarto, terminato con un punto di vantaggio per i baschi. Nella seconda frazione il divario ha raggiunto quota 10, con Larkin e compagni capaci di segnare 53 punti nei primi 20 minuti di gioco. Il vantaggio del Baskonia ha raggiunto quota 20 al termine del terzo periodo, ed il quarto si è disputato con gran parte delle panchine in campo, per un "garbage time" che ha dato modo agli allenatori sia di far giocare chi abitualmente lo fa meno, che far riposare i giocatori in una stagione che tra campionato ed Eurolega è veramente impegnativa.

Alla fine per il Baskonia tre uomini in doppia cifra, con Larkin a quota 18, seguito da Budinger a 15 e da Hanga a quota 14. Il real Madrid ha ottenuto il successo casalingo contro l’Olimpia Milano ma dovendo faticare più del previsto e imponendosi nel finale grazie ai canestri di Llull, Ayon e Carroll, che hanno sparigliato una gara in equilibrio fino a 100 secondi dalla fine, con Milano che per lunghi tratti di partita è stata in vantaggio, tre punti all’intervallo e quattro al 30esimo. Nelle file del Real Madrid assente Rudy fernandez, in dubbio anche per questa gara, e cinque giocatori in doppia cifra, dai 20 fi Llull ai 10 di Ayon, passando per Doncic, 17, Carroll, 16 e Hunter, 10.



Alla Fernando Buesa Arena il via della gara vedrà sul parquet un quintetto base della formazione di casa con Larkin, Budinger, Hanga, Tillie e Voigtmann, mentre la scelta di Pablo Laso per il Real Madrid dovrebbe ricadere su Llull, Taylor, Maciulis, Reyes ed Ayon.

Baskonia-Real Madrid sarà trasmessa in diretta tv su Fox Sports, canale dunque riservato esclusivamente agli abbonati del bouquet Sky; in assenza di un televisore sarà possibile avvalersi del servizio di diretta streaming video, attivando l'applicazione Sky Go - senza costi aggiuntivi - su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

