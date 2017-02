Diretta/ Caserta-Cremona: info streaming video e tv, orario e risultato live (basket Lega A, 18^ giornata, oggi 5 febbraio 2017)

DIRETTA PASTA REGGIA CASERTA-VANOLI CREMONA: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (BASKET LEGA A, OGGI 5 FEBBRAIO 2017) – Caserta-Cremona, diretta dalla terna arbitrale composta da Enrico Sabetta, Gabriele Bettini e Dario Morelli, è la partita di basket in programma per oggi 5 febbraio 2017 alle ore 18.15 presso il Palamaggiò e valida per la 18^giornata del campionato di Lega A 2016-2017. La squadra di Sandro dell’Agnello torna a giocare in casa trovadnosi nel gruppo delle cinque squadre che hanno 16 punti in classifica e si trova di fronte ad una Cremona che in settimana ha apportato una variazione al suo roster, rilasciando il playmaker Holloway, da alcune settimane in bilico, e prendendo al suo posto Johnson – Odom, a sua volta rilasciato dalla Dinamo Sassari.

Un cambio che porta in dote forse più punti alla formazione di Lepore, ma sicuramente molto meno "playmaking", e che potrebbe essere seguito anche dalla cessione di Amato, che sembra destinato a chiudere la sua stagione in A2. Anche Cremona nel turno precedente ha perso, ed anche in maniera netta, in casa contro la Dolomiti Energia e si trova ora con due punti di ritardo proprio nei confronti di Varese, avendo vanificato negli ultimi turni la rimonta precedente.

Nella partita di andata la Pasta Reggia seppe espugnare il PalaRadi per 95 – 82, con una grande rimonta effettuata dopo l’intervallo, con la formazione di casa che era andata al riposo guidando di 12 punti, 44 – 32, ma poi subendo ben 63 punti nei due quarti finali. In quella gara per la Vanoli Cremona in evidenza con la doppia cifra, Turner, York ed Holloway, con gli ultimi due che sono stati poi sostituiti nel roster a disposizione di coach Lepore, mentre per Caserta ci furono ben sei uomini in doppia cifra, Sosa, Cinciarini, Watt, Putney, Czyz e Bostic.

La gara contro la OpenjobMetis si è conclusa amaramente per la Pasta Reggia che alla fine si è trovata sotto di 6 punti contro la formazione di Attilio Caja, costretta a rincorrere per quasi tutta la gara ed arrivata al massimo sino al- 1 sul punteggio di 75–76. La formazione del tecnico livornese aveva iniziato bene la gara, da subito a punteggio alto, riuscendo anche a portarsi sul 15–7, ma prendendo poi un parziale negativo di 8–0 soprattutto per la scarsa difesa. Nel finale del primo quarto Varese, oltre a mantenere la pericolosità da tre punti, inizia anche ad attaccare il ferro avversario, chiudendo avanti il primo quarto sul 28 –21.

Ad inizio seconda frazione la formazione ospite arriva anche alla doppia cifra di vantaggio, poi c’è la reazione della Pasta Reggia che coincide con l’uscita di Sosa, ed all’intervallo il punteggio vede Varese avanti 47–43. Pareggio immediato per Caserta al ritorno sul parquet, poi anche il + 4, ma con un altro parziale è ancora Varese a guidare per 4 punti al 30esimo. Dopo un parziale di 4–0 per gli ospiti c’è una piccola reazione degli uomini di Dell’Agnello, ma poi arriva il + 10 di Varese ed entra in partita Sosa che prima mette una tripla, poi un gioco da tre punti per il – 1, che resta però il minimo scarto perché Varese scappa ancora con Anosike e Johnson. Per la Pasta reggia doppia cifra per Sosa, Putney, Bostic e Watt.

La Vanoli Cremona sbatte contro la difesa aggressiva della Dolomiti Energia ed i due punti prendono la strada di Trento. La formazione di Lepore ha giocato a sprazzi, senza mai trovare con continuità la via del canestro, ed ha provato a rimontare solo quando era arrivata a 19 punti di svantaggio, non riuscendovi. Emblematico il parziale del primo quarto, che si è chiuso con il vantaggio della Dolomiti Energia per 21–9, quarto che in pratica ha segnato la gara. In casa Vanoli solo Turner e Carlino sono andati in doppia cifra, mentre sono da dimenticare le prove sia di Harris che di Holloway, mentre Biligha si è difeso a rimbalzo. Nella gara del PalaMaggiò, per la formazione della Pasta Reggia il quintetto base sarà composto da Edgar Sosa, Putney, Watt, Diawara e Bostic, mentre coach Lepore farà scendere sul parquet il nuovo arrivato Johnson-Odom, insieme a Turner, Harris, Thomas e Biligha.

Ricordiamo infine che la partita tra Caserta e Cremona sarà visibile in diretta tv solo sul canale tv locale Cremona 1, che si assicurata la trasmissione degli incontri in trasferta della formazione lombarda. Salvo variazione di palinsesto sarà anche assicurata la diretta streaming video della partita di basket, disponibile sul portale del canale all'indirizzo www.cremona1.it. Consigliamo comunque di consultare il sito della lega all'indirizzo www.legabasket.it per rimanere aggiornato sulle statistiche e il tabellino play by play dell'incontro.

