Diretta/ Roma-Tortona: info streaming video e tv, risultato live (basket A2 Ovest 20^ giornata, oggi 5 febbraio 2017)

DIRETTA UNICUSANO ROMA-ORSI TORTONA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET A2 OVEST 20^ GIORNATA, OGGI 5 FEBBRAIO 2017) - Roma-Tortona è valida per la ventesima giornata del girone Ovest di basket A2 2016-2017; squadre in campo alle ore 17 di domenica 5 febbraio. La partita mette di fronte i padroni di casa, in quinte posizione a 22 punti, appaiati ad altre tre formazioni, Mens Sana Siena, Agrigento e Latina, e gli ospiti che con i loro 24 punti di trovano in terza posizione, appaiati alla Remer Treviglio.

Per la formazione di Fabio Corbani le ultime due gare si sono risolte in maniera opposta, ed alla vittoria esterna conquistata a Reggio Calabria, ha fatto seguito una sconfitta interna contro Biella, formazione che guida con 28 punti la classifica del girone. Per Tortona invece, c’è una striscia positiva aperta di 4 successi, compreso quello dell’ultimo turno, quando la squadra allenata da Demis Cavina si è imposta su Agropoli con il punteggio di 72 – 66.

La formazione ospite ha un roster molto solido nel quale oltre ai due statunitensi Cosey e Green, sono inseriti due italiani di grande esperienza come Luca Garri, già azzurro alle Olimpiadi di Atene con la medaglia d’argento e protagonista in molti campionati di serie A1, e Giampaolo Ricci. Insieme a loro diversi giocatori di categoria come i giovani Cucci ed Alviti, Mascherpa e Sanna, tutti giocatori che all’occasione sanno diventare protagonisti. I due stranieri sono i due migliori marcatori per la formazione di Cavina, rispettivamente con 16,6 e 15,4 ppg, ma anche Garri e Ricci stanno portando avanti una stagione in doppia cifra media per quanto riguarda i punti segnati, e forniscono anche una buona dose di rimbalzi, 6 per partita Garri e 5,5 Ricci.

I padroni di casa di coach Corbani sono in piena corsa per partecipare ai playoff, anche se hanno avuto una stagione abbastanza condizionata dagli infortuni, con Maresca che ha disputato solo 13 dei 19 incontri giocati sin qui e Chessa che è stato assente per 2 gare. Il giocatore sardo non potrà prendere parte nemmeno alla gara contro Tortona proprio a causa di un infortunio muscolare alla gamba destra. Per quanto riguarda le medie punti, Chessa è il terzo uomo in doppia cifra per la Virtus Roma, con i suoi 14,8 per gara e quindi la sua assenza dal parquet è particolarmente importante per Corbani. Oltre a lui in doppia cifra anche i due americani, con Brown a quota 18,8 per partita e Raffa a 17,6. Brown è il migliore dei suoi anche per quanto riguarda i rimbalzi, con i suoi 8,2 a partita, seguito, in seconda posizione, dal giovane Landi con 6 per gara.

Nella gara dell’ultimo turno la Virtus Roma ha lottato fino alla fine, ma si è dovuta arrendere di fronte ad una tripla segnata dall’ex Olimpia Milano, Mike Hall. La partita è stata veramente combattuta e per la Virtus Roma si sono messi in particolare evidenza Brown e Raffa che hanno messo a referto 20 punti ciascuno, a cui Brown ha aggiunto anche la cattura di 15 rimbalzi ed una grande presenza sotto i tabelloni.

Chessa ha messo a segno 11 punti, ed è uscito dal parquet zoppicando, ed in generale Roma ha dato l’impressione di non mollare anche quando i tiri tentati non entrano anche se costruiti con buona circolazione di palla. L’inizio della gara ha visto entrambe le formazioni con le mani piuttosto fredde, poi Roma allunga e chiude il primo quarto con un vantaggio di 4 punti, 19 – 15. Nella seconda frazione Roma deve fare i conti con i falli ma i rimbalzi di Brown sotto i due tabelloni la tengono avanti all’intervallo.

Dopo il riposo Biella entra sul parquet con una faccia diversa e mette a segno un parziale di 11 – 0 che ribalta l’incontro. Roma reagisce con Brown e Landi, ma Biella chiude in vantaggio, 60 – 68, il terzo quarto. Nell’ultima frazione Chessa deve uscire, ma nonostante tutto Roma resta in partita portando la sfida fino agli ultimi minuti, quando Biella trova la tripla decisiva con Hall. Doppia cifra anche per Sandri e per i giovani Baldasso e Landi.

Nella gara casalinga dell’ultimo turno, Tortona si è trovata di fronte una agguerrita Agropoli, che ha battagliato fino all’ultimo con i piemontesi che hanno faticato ma portato a casa i due punti grazie alla prestazione ed alla tenacia del trio Garri – Mascherpa – Cucci. Primo quarto con molti errori e Agropoli che chiude in vantaggio per 18 – 9.

Anche l’inizio del secondo periodo sorride ad Agropoli, con Tortona che sbaglia troppi tiri, forse per la fretta di rimontare, poi si scuote il capitano, Garri, e nel finale del secondo quarto Mascherpa, con le squadre che vanno negli spogliatoi sul 30 – 36. Partita in equilibrio anche nel terzo quarto, poi Tortona riesce a sorpassare e chiude la frazione avanti di 4 punti, 55 – 51. Ultimo quarto con allungo di Tortona sino al + 6, poi scambi di castri e Cucci che porta i suoi al + 7, con chiusura poi sul punteggio di 72 – 66.

Nella gara con Tortona, coach Corbani, senza Chessa, parte con un quintetto base che comprende Brown, Raffa, Sandri, Baldasso e Vedovato, mentre dall’altra parte per Cavina scenderà sul parquet quello che ormai è considerato il quintetto tipo con il capitano, Garri, affiancato da Sanna e Ricci e dai due americani Greene e Cosey.

Roma-Tortona non sarà trasmessa in diretta tv; per questa partita non potrete avvalervi nemmeno di una diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili - come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo - potete consultare il sito ufficiale del campionato, all'indirizzo www.legapallacanestro.com.

