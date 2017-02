Diretta/ Trento-Venezia: info streaming video e tv, risultato live (basket Lega A 18^ giornata, oggi 5 febbraio 2017)

DIRETTA DOLOMITI ENERGIA TRENTO-UMANA REYER VENEZIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET LEGA A 18^ GIORNATA, OGGI 5 FEBBRAIO 2017) - Trento-Venezia sarà diretta dalla terna arbitrale Lo Guzzo-Aronne-Morelli; è l'anticipo della diciottesima giornata di basket Lega A 2016-2017 e si gioca domenica 5 febbraio alle ore 12. Per la formazione ospite si tratta del secondo lunch match consecutivo, ma il precedente è finito male per gli orogranata, che sono stati battuti a Capo d’Orlando per 90 – 82 dopo un tempo supplementare. Buono invece l’ultimo turno per Trento, che con una partita gagliarda si è portata via i due punti dal parquet della Vanoli Cremona.

In classifica con questa sconfitta la Reyer Venezia è stata raggiunta dalla Sidigas Avellino, a quota 24, a quattro punti dalla capolista Olimpia Milano. Per Trento invece c’è la dodicesima posizione, nel gruppone di cinque squadre appaiato a quota 16, e dunque la possibilità di rientrare tra le prime otto in caso di successo contro Venezia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI BASKET LEGA A

Nella gara dello scorso turno al PalaRadi, la Dolomiti Energia ha messo sul parquet una difesa aggressiva, riuscendo a imbrigliare i tiratori avversari per tutti i 40 minuti di gioco. La formazione di coach Buscaglia è stata brava anche a contrastare il tentativo di rimonta della Vanoli, arrivato dopo che la formazione di Lepore si era trovata sul – 19. La cronaca vede un avvio decisamente buono per i ragazzi trentini, che infilano subito un buon break di 8 – 2 e riescono a sfruttare tutte le indecisioni difensive degli avversari raggiungendo in breve tempo la doppia cifra di vantaggio che si conferma poi anche alla fine del primo quarto, sul 21 – 9.

Nel secondo quarto la gara prosegue sulla stessa falsariga e Buscaglia riesce anche a ruotare con grande acume tattico i suoi giocatori, permettendo a tutti di riprendere fiato. All’intervallo il punteggio a tabellone vede gli ospiti avanti 38 – 24. L’avvio della terza frazione è ottimo per Trento che va a segno con due triple di Gomes e Baldi Rossi, poi arriva il tentativo di rimonta della Vanoli che trova punti dalle triple di Biligha e Turner, ma Trento resta sempre in controllo della gara con il 55 – 46 del 30esimo.

L’ultimo quarto vede ancora un tentativo da parte della formazione di casa, ma Trento è brava a rispondere, sempre con interpreti diversi ed alla fine Cremona butta la spugna chiudendo sul 59 – 78, con Buscaglia che può applaudire i suoi e godersi la doppia cifra di Sutton, Craft, Baldi Rossi, Gomes e Hogue, con quest’ultimo che con i suoi 14 + 9 rimbalzi, si fregia anche del titolo di MVP.

Al PalaFantozzi non sono bastati i 40 minuti regolamentari per dirimere la sfida tra L’orlandina e la Reyer Venezia, e la vittoria dei siciliani è arrivata dopo l’overtime ed un match stellare, nel quale alla formazione di coach De Raffaele non è bastata la super prestazione di Peric, perchè dall’altra parte ha trovato un Delas assoluto protagonista non solo con i punti, ma anche con i rimbalzi ed i recuperi. Una partita che le due frmazioni hanno affrontato con ritmi altissimi fin dalla prima palla giocata, e grande equilibrio sul parquet.

Nel primo quarto ad una partenza migliore da parte dell’Orlandina, rispondono i siciliani ed il primo quarto li vede avanti seppure di un solo punto. Nel secondo quarto si continua a correre, con le due formazioni che commettono alcuni errori di troppo, ma poi ritornano a segnare ed all’intervallo il vantaggio dell’Orlandina è di 4 punti. Alla fine del terzo quarto punteggio in parità, a quota 60, poi nell’ultima frazione Venezia sorpassa nel finale prima con Filloy e poi con Peric, ma l’appoggio da sotto di Delas manda tutti al supplementare, dove diventa protagonista assoluto e manda a casa Venezia sconfitta. Nelle file degli orogranata la prestazione di Peric è stata monumentale, con 27 di valutazione e 20 punti segnati; oltre a lui hanno chiuso la gara in doppia cifra anche Haynes, Ejim e Bramos.

Nella gara del PalaTrento. Buscaglia si affida ad un quintetto base che comprende gli esterni Craft e Flaccadori, l’ala piccola Gomes, ed i due lunghi Hogue e Baldi Rossi, in uno scontro senza veri pivot di ruolo, visto che dall’altra parte la Reyer Venezia gioca con Hagins e Peric sottocanestro, affidando il ruolo di ala piccola a Bramos e tendo sugli esterni McGee e Haynes.

Trento-Venezia, in quanto anticipo della giornata, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 1 e sarà dunque un'esclusiva per gli abbonati al bouquet satellitare; in assenza di un televisore sarà anche possibile assistere alla diretta streaming video, grazie all'applicazione Sky Go attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI BASKET LEGA A

