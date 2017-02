DIRETTA VARESE-OLIMPIA MILANO: STREAMING VIDEO RAIPLAY.IT, ORARIO E RISULTATO LIVE (BASKET LEGA A 18^GIORNATA, OGGI 5 FEBBRAIO 2017) - Varese-Olimpia Milano sarà diretta dagli arbitri Dino Seghetti, Alessandro Martolini ed Evangelista Caiazza. Il più vecchio ed importante derby della serie A di basket, quello tra la Pallacanestro Varese e l’Olimpia Milano, vive un’altra delle sue pagine storiche sul parquet di Masnago, dove le due squadre si affrontano, nell’ambito della terza giornata di ritorno, alle ore 20:45 di domenica 5 febbraio 2017. Da diversi anni la sfida si sta risolvendo nella stragrande maggioranza di casi in favore della formazione guidata da Jasmin Repesa, ma l’atmosfera del derby è sempre capace di richiamare alla memoria i vecchi duelli quando le due formazioni portavano sulle maglie i nomi di Ignis e Simmenthal.

Anche in questa stagione l’Olimpia Milano guarda tutti dall’alto della sua classifica, con 28 punti 4 di vantaggio sulle più immediate inseguitrici, anche s e nello scorso turno, alla quarta partita in 8 giorni, si è arresa sul parquet di Avellino. L’OpenjobMetis invece staziona nella parte bassa della classifica, con appena 10 punti, ma nell’ultimo turno ha avuto una reazione di orgoglio andando a vincere sul parquet della Pasta Reggia Caserta.

Milano arriva anche da una clamorosa vittoria in rimonta sul Darussafaka in Eurolega, conquistata dopo essere andata sotto di 25 punti nel terzo quarto, grazie anche alla prova degli italiani Pascolo e Fontecchio, tra i migliori per i milanesi nella gara di giovedì sera. La gara di andata, giocata al Forum, vide il successo della formazione di Repesa, ma la OpenjobMetis, allora con in panchina Paolo Moretti, seppe resistere alla maggiore forza e completezza di roster dei milanesi, chiudendo solo a –8, sul punteggio di 79–71. In quella occasione il migliore in casa milanese fu l’ex canturino Abass, con 15 punti, ed in doppia cifra andarono anche Pascolo, McLean e Macvan. Per Varese invece il migliore realizzatore fu Avramovic, davanti all’ex Cavaliero e Campani, anch’essi in doppia cifra al termine della gara.

L'ultimo colpaccio di Varese è arrivato un po' a sorpresa sul parquet del PalaMaggiò, contro una Pasta Reggia che solo sette giorni prima si era imposta nella trasferta di Reggio Emilia. Ma aldilà della brutta giornata della formazione di Dell’Agnello, c’è stata una prova concreta da parte dei ragazzi di Caja, con un Anosike che è arrivato a quota 21 nel computo dei rimbalzi catturati, facendo registrare il nuovo record stagionale per questa voce statistica. Alla fine il tabellone dice 86–80 per la formazione ospite, che in pratica ha comandato per quasi tutta la gara, portando in doppia cifra il play Maynor, a quota 21, la guardia Dominique Johnson, a 19, un sempre più solido ed importante Ferrero, che ne ha aggiunti 15, e Anosike, che ne ha messi 10 oltre ai 21 rimbalzi.

L’Olimpia Milano ad Avellino era alla sua quarta partita in 8 giorni e la fatica nelle gambe dei ragazzi di Repesa si è notata. Di fronte una Avellino che in settimana aveva perdo per infortunio Cusin, e che da questo fatto ha trovato maggiore compattezza, oltre che dalla volontà di vendicare le due sconfitte di inizio stagione a Milano, prima nella finale di Supercoppa e poi nell’andata di campionato. La capolista si è trovata sotto anche di 17 punti nel corso della terza frazione, ha provato a reagire contando su spunti di classe dei suoi uomini, ma la manovra è sembrata troppo basata sulle azioni individuali per poter davvero rimettere in gioco il risultato. Dall’altra parte, inoltre, un ottimo Fesenko, ha dominato i lunghi milanesi, compreso Raduljca, unico a poter contrastare dal punto di vista fisico il pivot ucraino di Sacripanti.

Milano è stata punita anche dall’ex Joe Ragland, che ha giocato nonostante la spalla infortunata, mettendo a segno 18 punti e fornendo 5 assist per i compagni. Milano ha avuto un buon McLean, che alla fine ha scritto a referto 15 punti, ma in diversi frangenti non è stato molto cercato in attacco dai compagni. Come in Eurolega, Repesa ha continuato a schierare Sanders in posizione di ala piccola, ma lo statunitense deve ancora ritrovare il giusto feeling con la posizione ed ha chiuso con soli 3 punti, mentre in doppia cifra, oltre a McLean, solo Raduljca, a quota 11, mentre Kalnietis e Pascolo si sono fermati a quota 9. A Masnago la palla a due di inizio gara dovrebbe vedere per coach Attilio Caja un quintetto base con Maynor, Johnson, Ferrero, Kangur ed Anosike, lasciando in panchina all’inizio Eyenga, Per Milano il rientrante Hickman partirà nel quintetto base insieme a Simon, Fontecchio, Macvan e Raduljca, mentre nel turnover degli stranieri resterà fuori dai 12 Dragic.

Il derby di basket tra Varese ed Olimpia Milano sarà trasmesso in diretta tv dal canale Rai Sport 1 HD, il numero 57 del digitale terrestre e 227 di Sky: prepartita dalle ore 20:30 e dalle 20:45 la telecronaca, a seguire post partita fino alle 22:45. La partita si potrà seguire anche in diretta streaming video sul sito internet www.raiplay.it. Aggiornamenti live sul sito ufficiale web.legabasket.it, che metterà a disposizione una schermata azione per azione del match con punteggio e statistiche in tempo reale.