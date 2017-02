Diretta/ Virtus Bologna-Ferrara: info streaming video e tv, risultato live (basket A2 Est 20^ giornata, oggi 7 febbraio 2017)

DIRETTA SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA-BONDI FERRARA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET A2 EST 20^ GIORNATA, OGGI 5 FEBBRAIO 2017). L’ANDATA - Virtus Bologna-Ferrara è il posticipo, o uno dei posticipi, della ventesima giornata di basket A2 2016-2017 per il girone Est: squadre in campo alla Unipol Arena martedì 7 febbraio alle ore 21. Nell’ultimo turno, anche questo giocato in posticipo, mercoledì sera a Ravenna, la Virtus Bologna è stata domata ancora una volta dall’OraSì Ravenna, che si è imposta per 76 – 69.

La squadra di Antimo Martino si è dimostrata ancora una volta la bestia nera dei bolognesi, avendoli battuti anche nella gara di andata, alla Unipol Arena, unica sconfitta casalinga stagionale della formazione virtussina. Una partita che è stata assolutamente dominata dalla squadra di casa nei primi tre quarti, con una Virtus che sembrava essere rimasta negli spogliatoi, evanescente in attacco, specialmente con Umeh, e molle in difesa, tanto che i ravennati riuscivano a tirare con grandi percentuali specialmente nei primi due quarti, andando più volte oltre i 20 punti di vantaggio e chiudendo a + 19 all’intervallo.

Nel terzo quarto Bologna ha provato a reagire, ma si è trovata di fronte un ottimo Tambone che con le sue triple ha permesso a Ravenna di restare in vantaggio di 15 punti alla fine del terzo quarto. La reazione migliore dei bolognesi, con Umeh che si è finalmente svegliato, la concretezza di Rosselli e anche i punti di Lawson, migliore dei suoi a quota 21, hanno riportato sotto gli uomini di Ramagli che negli ultimi minuti sono tornati anche a – 4, per poi non riuscire a concretizzare la rimonta.

Spissu, che non doveva essere utilizzato, è comunque sceso sul parquet, ma non ha potuto dare il solito contributo, fermandosi a quota 3 punti, la stessa del neo arrivato Bruttini, che deve ancora prendere confidenza con il gioco di Ramagli ed integrarsi con il resto della squadra. Il ritorno in panchina di Furlani riporta al successo la Bondi Ferrara, che batte Mantova in una gara che a tratti è stata anche nervosa, ma che alla fine ha visto l’esplosione di gioia del pubblico ferrarese.

L’arrivo del nuovo tecnico sembra aver dato ai giocatori una scossa dal punto di vista della determinazione e dello spirito di sacrificio mostrati sul parquet, con un Roderick MVP della gara, che ha chiuso quasi con una tripla doppia fermandosi a 9 assist, insieme ai 16 punti messi a segno ed ai 13 rimbalzi conquistati. Oltre ad una buona prestazione del quintetto base, per Ferrara c’è stato anche l’ottimo impatto di Mastellari, in uscita dalla panchina. Ferrara inizia bene con diverse palle recuperate che scatenano i contropiede con Pellegrino e Roderick che li concludono con delle schiacciate.

Oltre a questo il centro di Furlani si fa vedere anche in difesa con diverse stoppate, ed alla fine del primo quarto Ferrara conduce 21 – 17. Il vantaggio della Bondi sale subito ad inizio secondo quarto con Mastellari, poi le due formazioni vanno avanti in equilibrio fino alla sirena che manda tutti negli spogliatoi con i padroni di casa a + 5 sul 44-39, con la fuga dei ferraresi stoppata dai falli che hanno penalizzato Pellegrino. Terzo quarto ancora nel segno di Ferrara che riesce a recuperare dei piccoli vantaggi con Mastellari e Roderick chiudendo al 30esimo sul 66 – 57.

Nell’ultima frazione Ferrara scappa a + 12, poi la reazione di Mantova con Amic, ma sono ancora le triple, in questo caso di Cortese, a ridare a Ferrara un vantaggio ampio, + 15. Mantova non si arrende ma alla fine anche la tattica del fallo sistematico non porta frutti e la gara si chiude con il punteggio di 95 – 87 con Cortese, Bowers, Roderick e Pellegrino in doppia cifra, con l’ex Pistoia Mastellari a quota 9 con un bel 3 / 5 nelle triple.

Alla Unipol Arena, coach Ramagli spera di avere migliori condizioni fisiche per i suoi, e schiera in quintetto base Umeh, Rosselli, Lawson, Michelori ed il giovane Paiola, mentre per coach Furlani la scelta del quintetto base comprende i nomi di Pellegrino, Bowers, Roderick, Cortese e Moreno.

Virtus Bologna-Ferrara non sarà trasmessa in diretta tv e per la partita della Unipol Arena non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video; tuttavia per le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo, potete consultare la pagina ufficiale del campionato di basket A2, all'indirizzo www.legapallacanestro.com.

