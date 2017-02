Diretta/ Sassari-Nymburk: streaming video RaiSport, risultato live (basket Champions League playoff gara-1, oggi 7 febbraio 2017)

DIRETTA DINAMO SASSARI-CEZ NYMBURK: STREAMING VIDEO RAISPORT, RISULTATO LIVE (BASKET CHAMPIONS LEAGUE PLAYOFF GARA-1, OGGI 8 FEBBRAIO 2017) - Sassari-Nymburk vale per gara-1 dei playoff di basket Champions League 2016-2017: le due squadre giocano al PalaSerradimigni mercoledì 8 febbraio, con palla a due alle ore 20:30. La formazione allenata da coach Ginzburg arriva a questo sedicesimo di finale con il terzo posto nel gruppo A, che ha visto vincere il Monaco, con 10 vittorie e 4 sconfitte, e con un buon finale di regular season con 4 successi nelle ultime 5 gare disputate.

Il Banco di Sardegna, che in settimana ha rilasciato Johnson-Odom, approdato immediatamente alla Vanoli Cremona - riducendo così a 13 giocatori il roster a disposizione di coach Pasquini - ha conquistato la qualificazione con il quinto posto nel suo gruppo E, chiudendo un record alla pari tra vinte e perse, 7, con tre vittorie negli ultimi quattro match disputati, compreso l’ultimo, proprio sul parquet del PalaSerradimigni, contro il Partizan, che ha dato la matematica certezza di partecipare alla seconda fase. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO SU RAIPLAY SASSARI-NYMBURK

La vincente di questo turno, che si gioca con partite di andata e ritorno, affronterà poi negli ottavi di finale la formazione francese del Le Mans. Nella NBL, il campionato nazionale della Repubblica Ceca, il Nymburk è primo in classifica con 20 successi sulle 21 gare disputate.



Il Nymburk è una squadra molto forte in attacco, segnando una media di 80,6 ppg che ne fa il sesto attacco di tutta la Fiba Champions League, mentre per quanto riguarda i rimbalzi fa ancora meglio con il terzo posto assoluto e 39,8 catturati a partita. Nel computo degli assist la posizione è la 17esima nella manifestazione, con 17,1 per gara. I numeri della Dinamo Sassari sono invece leggermente inferiori per quanto riguarda i punti segnati, ottavo posto con 78,5, leggermente migliori negli assist con 18,6 e ottavo posto, mentre sono nettamente inferiori per quanto riguarda i rimbalzi, con soli 28,9, che rappresentano il minimo tra tutte le 40 formazioni che hanno preso parte alla fase a gruppi. Pasquini deve dunque per prima cosa considerare questo aspetto, se vuole portare la sua Dinamo al turno successivo.



La formazione sassarese si presenta a questa gara importante dopo una sconfitta a Brescia in campionato contro la Germani, che preoccupa Pasquini soprattutto per i soli 48 punti segnati al termine della gara, una prestazione molto lontana da quella abituale per una squadra che ha molto talento offensivo come quella sarda. Una sconfitta che si spera non lasci tracce nelle menti dei giocatori prima di questa gara casalinga di Champions League, che può essere un crocevia importante per la stagione.



Nell’ultima gara giocata nella fase a gruppi la Dinamo Sassari ha piegato una squadra forte come il Partizan Belgrado. I serbi sono riusciti a stare in partita per tutto il primo quarto, piazzando anche una fuga sul 3 – 10 che poi la squadra di Pasquini ha cercato di ricucire, riuscendovi nel finale di quarto, che è terminato sul - 3, 19 – 22. La seconda frazione invece ha visto un monologo da parte degli uomini di Pasquini, che hanno un ottimo contributo dal loro play croato, Rok Stipcevic, che a fine gara chiuderà a quota 23, ben coadiuvato da Lacey e Savanovic. Il punteggio a favore della Dinamo raggiunge anche la doppia cifra di vantaggio, poi un piccolo rientro dei serbi ma chiusura all’intervallo sul 51 – 42.

L’inizio del terzo quarto vede nuovamente una grande partenza dei serbi che con un 9 – 0 chiuso da una tripla di Andric si riportano immediatamente in parità, poi dopo il timeout di Pasquini arriva il controparziale dei sassaresi che ristabiliscono il + 9, che resta anche alla fine del periodo nonostante le prodezze da oltre l’arco dei tre punti da parte di Bircevic ed Andric. La quarta frazione si apre invece nel segno di Sassari che in pochi minuti riesce a raggiungere la doppia cifra ed arrivare sino al + 21 sull’89 – 68 quando mancano cinque minuti alla fine della partita, nei quali i serbi recuperano qualcosa e tutti i giocatori sistemano i propri score personali. Sassari oltre che Stipcevic, porta in doppia cifra anche Bell, a quota 20, Savanovic, Carter e Lawal.



Il Nymburk ha vinto l’ultima gara, giocata sul parquet degli Helios Suns, per 57 – 67, con due buoni parziali nel secondo e terzo quarto, mentre il primo si era chiuso in equilibrio, ed il quarto ha visto prevalere i padroni di casa anche per le ampie rotazioni effettuate da coach Ginzburg, che ha avuto come realizzatori in doppia cifra gli statunitensi Allen e Simpson.



La gara del PalaSerradimigni vedrà la Dinamo Sassari schierare un quintetto di partenza che comprende Bell, Lacey, Carter, Lideka e Lawal, mentre nelle file della formazione ceca, alla palla a due saranno sul parquet Benda, Welsch, Allen, Simpson e Lawrence.

Sassari-Nymburk sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport 1: il canale della televisione di stato è disponibile in chiaro per tutti (numero 57 del vostro telecomando) e in assenza di un televisore sarà anche possibile avvalersi della diretta streaming video, visitando senza costi aggiuntivi il sito www.raiplay.it. Su www.basketballcl.com troverete inoltre le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO SU RAIPLAY SASSARI-NYMBURK