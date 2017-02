Diretta/ Anadolu Efes-Olimpia Milano: info streaming video e tv, orario e risultato live (basket Eurolega 22^ giornata, oggi 8 febbraio 2017)

DIRETTA ANADOLU EFES-OLIMPIA MILANO: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (BASKET EUROLEGA 22^ GIORNATA, OGGI 9 FEBBRAIO 2017) - Anadolu Efes-Olimpia Milano, diretta dagli arbitri Miguel Perez Perez (Spagna), Jakub Zamojski (Polonia) e Petri Mantyla (Finlandia) si gioca alle ore 18:30 di giovedì 9 febbraio per la ventiduesima giornata di basket Eurolega 2016-2017. Per l’Olimpia, che ha vinto tre delle ultime quattro gare disputate perdendo solo in casa della capolista Real Madrid, la gara di giovedì sera è l’occasione per provare a rimanere ancora in corsa per l’ottava posizione in classifica, ultima di quelle che danno l’accesso alla fase playoff.

Una vittoria che sarebbe la seconda stagionale in trasferta, dopo la prima ottenuta nell’ormai lontana seconda giornata di andata sul campo di un’altra squadra di Istanbul, il Darussafaka di David Blatt. Per l’Olimpia Milano sarebbe importante anche perché la porterebbe sul 2-0 nello scontro diretto, dopo il successo per 105-92 ottenuto dalla formazione di Jasmin Repesa nella gara d’andata del Forum.

L’Efes è proprio la formazione che si trova all’ottavo posto in classifica, con tre successi di vantaggio sui milanesi, 10 vinte ed 11 perse il record della formazione turca contro il 7 vinte e 14 perse dell’Armani, ma ridurlo a 2 e con il doppio confronto diretto favorevole, come è già nei confronti del Darussafaka, altra formazione appaiata all’Efes, potrebbe lasciare aperta la porta della qualificazione, visto che dopo quella di giovedì si dovranno disputare ancora 8 turni di stagione regolare.

Nelle gare della settimana scorsa sia Milano, con una rimonta clamorosa nei confronti del Darussafaka, che l’Efes, passando in maniera perentoria a Belgrado in casa della Stella Rossa, forse la squadra più in forma del momento, hanno ottenuto il successo e quindi la gara si preannuncia molto calda, con i turchi che vorranno senza dubbio trovare il successo che li confermerebbe all’ottavo posto in classifica.

Milano deve puntare soprattutto ad una gara con maggiore continuità, quella che si è rivelata un po' il tallone d’Achille di tutta la stagione, e ritrovare soprattutto un contributo all’altezza da parte del suo pivot Raduljca, che in questa stagione milanese non è mai apparso allo stesso livello delle sue apparizioni con la nazionale serba ed anche con il Panathinaikos nella stagione precedente. Milano nell’ultima giornata di campionato ha tenuto fuori per riposo sia Cinciarini che Simon per averli al meglio in questa gara ed ha avuto buone risposte dalla coppia di italiani formata da Fontecchio e Pascolo, che si era già vista molto bene nella partita precedente di Eurolega contro il Darussafaka.

I due giovani azzurri pagano però un po' di inesperienza in Eurolega specialmente in partite tirate come questa ed in un ambiente che sarà decisamente "caldo", per cui sarà importante l’atteggiamento e la concentrazione dei vari Sanders, Hickman. Macvan e Simon per cercare di agganciare il successo, contro una squadra molto solida e gestita da un allenatore scaltro come Perasovic, che non disdegna anche mosse a sorpresa nel corso della gara alternando molti quintetti grazie alla sua panchina lunga, cosa che condivide comunque con Repesa.

Entrambe le squadre hanno due buoni attacchi, il terzo dell’Eurolega, l’Efes, ed il quarto, Milano, con differenza di solo 1,3 punti segnati di media a partita, mentre entrambe le difese non sono tra le migliori, ma ultima, quella di Repesa, e terzultima, quella di Perasovic, per cui chi provvederà a blindare meglio la strada verso il proprio canestro avrà certamente chanches migliori per aggiudicarsi la gara.

L’Efes ha sbancato un parquet difficile come quello della Stella Rossa nella scorsa settimana, con una grande seconda frazione, che ha messo 15 punti di scarto a suo favore dopo averne avuti 4 di svantaggio alla fine del primo quarto. Il grande parziale della formazione di Perasovic è stato guidato dal francese Heurtel, che ha chiuso con una doppia doppia da 12 punti e 15 assist, insieme ai lunghi, Brown, Duston e Thomas, tutti in doppia cifra alla fine della gara. Per quanto riguarda il successo di Milano contro il Darussafaka, a metà terzo quarto i turchi erano avanti di 25 punti, e da quel momento è nata la rimonta dei milanesi, con un Pascolo ancora una volta protagonista come contro l’Olympiacos, aiutato da un concretissimo Simon e nel finale da alcune giocate al loro livello di Hickman e Sanders, con il secondo insieme a Macvan ed ai due protagonisti Simon e Pascolo, in doppia cifra.

Sul parquet dell’Abdi Ipekçi Arena coach Perasovic schiera alla palla a due Brandon Paul, Cedi Osman, Jason Granger, Derrick Brown e l'ex Varese Bryant Dunston, mentre coach Repesa che quest’anno non ha mai schierato lo stesso quintetto base in due gare consecutive, parte con McLean, Sanders, Macvan, Hickman e Simon.

Anadolu Efes-Olimpia Milano sarà trasmessa in diretta tv su Fox Sports: per tutti gli abbonati alla pay tv del satellite l'appuntamento è sul canale 204 del bouquet Sky. In più, qualora foste in assenza di un televisore, ci sarà la possibilità di seguire la partita della Abdi Ipekçi Arena anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

