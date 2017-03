DIRETTA ANADOLU EFES-BAMBERG: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI, EUROLEGA 2017) - Anadolu Efes-Bamberg va in scena venerdì 10 marzo alle ore 19; presso la Abdi Ipekçi Arena si gioca per la venticinquesima giornata del girone di basket Eurolega 2016-2017. La situazione di classifica, con il Baskonia che ha lo stesso numero di vittorie dei turchi, ed i concittadini del Darussafaka ad una sola vittoria in meno, impongono alla formazione di Perasovic una vittoria in questo match, che vendicherebbe anche la battuta d’arresto nell’ultimo scontro diretto tra le due squadre, disputato in Germania nel girone d’andata della manifestazione.

In quell’occasione il Bamberg si impose per 91-83, con una prestazione eccellente del francese Causeur che con 28 punti segnò il suo record personale in Eurolega; nelle file della squadra tedesca riuscirono a trovare la doppia cifra come punti segnati anche Miller, Strelnieks, ed il nostro Nicolò Melli, mentre per la formazione turca ad andare in doppia cifra furono Granger, migliore dei suoi con 23 punti, Derrick Brown, Honeycutt e l’altro francese, Thomas Heurtel, che di causeur è stato compagno di squadra per diversi anni nelle file del Baskonia Vitoria.

In totale nei cinque precedenti tra le due formazioni sono state tre le vittorie del Bamberg e due quelle dell’Efes, ed in particolare ad Istanbul il confronto è in parità, 1 – 1. A guidare l’Efes come punti segnati è proprio Thomas Heurtel, che recentemente è stato insignito dall’Eurolega del titolo di MVP del mese di febbraio, e mette insieme 13.8 punti e 6.1 assist per partita; dietro di lui ci sono i due americani, Derrick Brown con 13.3 ppg. e l’ex Varese Bryant Dunston con 10.5 ppg. entrambi lunghi di ruolo, con Dunston che è il leader dei rimbalzi con 6.0 catturati a partita.

Nelle file della formazione tedesca Darius Miller è il migliore del roster quanto a punti segnati, con 12.7, poco al disopra di Melli, che ne mette 12, combinati con una buona dose di rimbalzi, 7.6 a partita. Poco al disotto della doppia cifra, 9,9 ppg è Causeur. Per quanto riguarda le statistiche di squadra la formazione di Perasovic è tra le prime per quanto riguarda l’attacco, terza con 85,3 punti segnati, mentre la difesa non altrettanto buona, concedendo 84,4 punti per gara, penultima nella competizione.

I tedeschi segnano invece 79,2 punti a partita e sono in calo nelle ultime gare disputate, anche per la perdita per infortunio di uno dei migliori realizzatori, il lettone Strelnieks, che non sarà presente alla gara dell’Abdi Ipecki Arena. Tra le due formazioni ci sarà anche una bella lotta a rimbalzo, dove prima di questa partita l’Efes ha una media di 36 raccolti, contro i 30,7 del Bamberg. Nell’ultimo turno i turchi si sono imposti a Kazan, contro l’Unics, ma hanno avuto bisogno di un overtime, dopo che Langford aveva dato il pareggio proprio sulla sirena ai suoi colori.

La partita, chiusa sul 92-99 ha visto entrambe le difese non molto brillanti, e la formazione russa è stata brava a rispondere ai tentativi di allungo di quella di Perasovic. Dopo l’intervallo i parziali a favore dell’una e dell’altra formazione sono proseguiti e la decisione sembrava rimandata alle ultime azioni, con Brown che ha segnato per l’Efes, ma l’ex Milano, Langford, capace di pareggiare e mandare tutti al supplementare, nel quale però l’Unics aveva finito le batterie e l’Efes ha potuto prendere il largo in maniera agevole. Granger, Brown e Dunston hanno chiuso in doppia cifra per i turchi.

A Belgrado il Bamberg si è dovuto arrendere di fronte ad una brillante Stella Rossa, che ha continuato la sua marcia nella zona playoff. Ancora una volta l’uomo del match è stato il serbo Simonovic, con il Bamberg che sembra aver dimenticato le belle prove del girone d’andata della manifestazione. I tedeschi, che con quella con la Stella Rossa hanno accumulato 7 sconfitte nelle ultime 8 gare, scivolano fino al -25, per poi reagire d’orgoglio con un parziale di 17-0, ma alla fine devono capitolare, con doppia cifra solo per Causeur che con i suoi 21 punti sembrava predicare nel deserto.

All’Abdi Ipekçi Arena coach Velimir Perasovic manda sul parquet come quintetto iniziale per il suo Efes Brandon Paul e Jayson Granger, come guardie, Cedi Osman e Derrick Brown nella posizione di ali e ovviamente Dunston come centro. Per Andrea Trinchieri quintetto di partenza con Nikos Zisis, Fabien Causeur e Darius Miller nel pacchetto di esterni, mentre sotto le plance agiranno gli ex dell'Olimpia Milano Nicolò Melli e Leon Radosevic.

Anadolu Efes-Bamberg verrà

