Diretta/ Real Madrid Stella Rossa: info streaming video e tv, risultato live (oggi, Eurolega 2017)

DIRETTA REAL MADRID-STELLA ROSSA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI, BASKET EUROLEGA 2017) - Real Madrid-Stella Rossa, che verrà diretta dagli arbitri XXXX, si gioca al Wizink Center con palla a due venerdì 10 marzo alle ore 21; è valida per la venticinquesima giornata del girone di basket Eurolega 2016-2017. Una gara non semplice per i blancos, visto che anche i serbi sono in piena lotta per le posizioni playoff dopo il successo casalingo dell’ultimo turno contro il Brose Bamberg. La formazione di coach Radonjic sono al sesto posto, a parità di vittorie con il Panathinaikos, ed appena due di vantaggio su Darussafaka di Blatt, che occupa la nona posizione, prima tra gli esclusi.

Il Real Madrid guida negli scontri diretti tra le due formazioni giocati in Eurolega, con 3 vittorie contro le due della Stella Rossa, ma i serbi si sono imposti nell’ultimo confronto, che è stato giocato nel girone di andata al Pioniir di Belgrado, con il punteggio di 82 – 70. Una gara che, come molte altre nella stagione della Stella Rossa, è stata caratterizzata da una grande prestazione di Marko Simonovic, che mise a segno 20 punti, con altri tre giocatori, Guduric, Jovic e Kuzmic, che riuscirono ad arrivare in doppia cifra, come dalla parte del Real Madrid fecero Llull e Taylor, che con 25 punti fu il miglior marcatore della gara, ottenendo nella stessa serata anche il suo record personale di punti in questa Eurolega.

Un match iniziato con un primo quarto in equilibrio e continuato con la Stella Rossa che incrementava il proprio vantaggio, concludendo con un buon 40% nel tiro da tre punti. Dando un’occhiata ai numeri delle due formazioni si nota che il Real Madrid detiene il secondo migliore attacco dell’Eurolega, con i suoi 86,8 punti realizzati per gara, mentre dall’altra parte l’efficace pressione difensiva degli uomini di Radonjic permette alla Stella Rossa di essere la migliore difesa, con 73,3 punti subiti per gara. Una sfida, quella del Wizink Center della capitale spagnola, che si giocherà anche sul confronto tra queste due caratteristiche.

In totale in attacco i numeri della formazione di Laso, per quanto riguarda le percentuali al tiro, sia dal campo che dalla lunetta, sono migliori di quelli della formazione belgradese, ed anche il numero dei rimbalzi e degli assist vede prevalere gli spagnoli. Due gli uomini in doppia cifra media nei punti segnati per la formazione di casa, Llull, che ne mette 16,7 per gara, e Randolph, l’ala statunitense che ne mette esattamente 10 per gara, davanti a Gustavo Ayon, il centro messicano, che ne aggiunge 9,5, precedendo il giovane più promettente dell’Eurolega, lo sloveno Doncic, appena 18enne, ma già capace di contribuire alle sorti della sua squadra con 8,7 punti per gara, corredati anche da 4,3 assist a partita.

Simonovic, con i suoi 13 punti per gara, partendo dalla panchina, è il top scorer della Stella Rossa, e precede il centro Kuzmic, che arriva a 9,8 punti di media per gara, e dovrebbe dar vita ad un grande duello con Ayon sotto le plance. Il terzo giocatore è il play statunitense, ma ormai belgradese di adozione, Jenkins, con 9.1 ppg. con tante conclusioni dal perimetro. Il parquet della Abdi Ipekçi Arena non è stato amico con il Real Madrid che ha subito la prova d’orgoglio del Galatasaray, guidato in panchina da Ataman, che ha voluto lasciare quell’ultima posizione in classifica dove si trovava relegato.

La vittoria è arrivata con un piccolo scarto, 87 – 84, ma è stata meritata da parte dei turchi, che hanno avuto i loro migliori uomini in due ex protagonisti del campionato italiano, Tyus, visto a Cantù, ed Austin Daye, visto a Pesaro. Per i blancos si è trattato della prima sconfitta dopo 9 successi consecutivi. Primo quarto chiuso in vantaggio dai turchi per 25 – 20, poi arriva il pareggio degli spagnoli, con Llull e Randolph che si mettono in evidenza, ma la tripla tentata allo scadere da Tyus si insacca, permettendo al Galatasaray di andare al riposo sul + 3.

Turchi che allungano ad inizio della terza frazione e si portano anche sul + 15 quando scocca il 26esimo minuto. Il Real poi torna a segnare ed il vantaggio interno al 30esimo rimane di 13 punti. Nell’ultimo quarto Doncic e Fernandez riportano sotto gli spagnoli, fino all’80 – 76, ma l’aggancio non arriva ed i turchi possono conquistare il successo.

La Stella Rossa, con un’altra super gara di Simonovic affonda il Bamberg e si prende anche 25 punti di vantaggio, poi trova un improvviso black out che permette alla formazione di Trinchieri di mettere a segno un 17-0 che riapre la gara, ma solo per un attimo perché la difesa della Stella Rossa torna a funzionare negli ultimi minuti, tenendo i tedeschi a 60 punti segnati.

Nella gara del Wizink Center, il Real Madrid manda in campo uno starting five composto da Ayon, Dontaye Draper, Sergio Llull, Jonas Maciulis e Felipe Reyes; coach Dejan Radonjic, schiera Stefan Jovic, Charles Jenkins e Marko Guduric nel pacchetto degli esterni, Luka Mitrovic come quattro e Ognjen Kuzmic da centro.

Real Madrid-Stella Rossa sarà trasmessa in diretta tv da Fox Sports; è un appuntamento in esclusiva per tutti gli abbonati alla pay tv del satellite, che potranno avvalersi del servizio di diretta streaming video attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go, assistendo alla sfida del Wizink Center anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

