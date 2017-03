Diretta/ Brescia Brindisi: info streaming video e tv, risultato live (basket Lega A 2017, oggi)

DIRETTA GERMANI BRESCIA ENEL BRINDISI (0-0): INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET LEGA A 2017, OGGI) - Brescia Brindisi, partita diretta dalla terna arbitrale Begnis-Sardella-Boninsegna, si gioca alle ore 20:30 di sabato 11 marzo ed è l'anticipo della ventiduesima giornata nel campionato di basket Lega A 2016-2017. Una sfida tra squadre a pari punti, 20, ed inserite in un quartetto che comprende anche Pistoia e Torino, alla caccia dei posti playoff, con la classifica avulsa che in questo momento premierebbe proprio i padroni di casa.

Nell’ultimo turno di campionato la Germani di coach Diana si è dovuta arrendere, dopo una partita molto combattuta, sul parquet siciliano della Betaland, mentre per Brindisi è arrivata una vittoria casalinga contro la Vanoli Cremona. Nell’ultima di campionato la formazione di Diana è stata battuta da Capo D’Orlando, con soli 4 punti di scarto, al termine di una gara che ha visto gli ospiti arrivare anche ad un vantaggio massimo di 12 punti. Il primo quarto è stato il migliore per la Germani, che ha aperto subito bene la gara grazie all’esperienza di Moss, poi seguito immediatamente da Luca Vitali e Landry.

Diener evita il tracollo della Betaland e il quarto si chiude per 17-24. Le difese lavorano meglio nella seconda frazione, con i siciliani che sono bravi a rientrare ed a portarsi in parità a quota 35 all’intervallo. Terzo periodo con i siciliani che appoggiano spesso palla sottocanestro andando in vantaggio, e chiudono a +5 al 30esimo. Brescia non molla e nel corso dell’ultima frazione di gioco si riporta più volte a-2, ma la freddezza dei siciliani nei momenti chiave ed anche ai liberi, segna il finale di gara.

Per Brescia in doppia cifra i fratelli Vitali e Landry. Partita ricca di ritmo, come piace a Sacchetti, quella di Brindisi, con l’Enel vincente per 94-82 con un Moore grande protagonista della gara con i suoi 22 punti e 4 assist. La performance della formazione pugliese è stata avvantaggiata anche da una difesa cremonese che non è stata all’altezza, mentre in attacco i ragazzi di lepore si sono affidati troppo alle iniziative individuali, mentre Sacchetti, pur in velocità, è riuscito ad ottenere dai suoi uomini un maggiore gioco di squadra, con punti segnati sia "nel pitturato", che da oltre l’arco dei tre punti.

Primo quarto di gara con Brindisi che prende il comando dopo un buon inizio della Vanoli e chiude a +4, poi i pugliesi trovano grande precisione in attacco e con 30 punti in 10 minuti portano il vantaggio all’intervallo in doppia cifra, 55-43. L’Enel prova ad allungare ad inizio terza frazione, ma cremona torna sotto e chiude a -8 al 30esimo, poi Gosse Scott propiziano il +18 per la formazione di casa, con la Vanoli che riesce solo a diminuire lo svantaggio finale. Carter, M’Baye e Scott in doppia cifra, oltre Moore per Brindisi.

Nella gara del PalaGeorge la Germani non potrà disporre del minore dei fratelli Vitali, Michele, infortunatosi alla mano nella partita precedente e potrebbe dover fare a meno anche di Bushati, che ha problemi di dolore alla schiena, ma dovrebbe andare quanto meno in panchina. Il quintetto base di Brescia dovrebbe quindi essere composto da Luca Vitali, Moore, Moss, Landry e Bergrenn, con Brindisi che risponde mandando sul parquet Moore, Scott, Joseph, M’Baye ed Agbelese.

Brescia-Brindisi sarà trasmessa in diretta tv da Canale 85, la rete locale che per questa stagione propone tutte le partite esterne della Enel (laddove non vi siano dirette Rai o Sky); salvo variazioni di palinsesto sarà possibile assistere al match anche in diretta streaming video sul sito www.canale85.it. Non dimenticate il sito ufficiale www.legabasket.it, che fornisce informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori.

