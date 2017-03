Diretta/ Cremona Capo d’Orlando: info streaming video e tv, risultato live (basket Lega A 2017, oggi)

DIRETTA VANOLI CREMONA BETALAND CAPO D’ORLANDO: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET LEGA A 2017, OGGI) - Cremona-Capo d’Orlando è una partita che, diretta dalla terna arbitrale Filippini-Weidmann-Paglialunga, va in scena al PalaRadi domenica 12 marzo con palla a due alle ore 18:15 nella ventiduesima giornata del campionato di basket Lega A 2016-2017. Punti importanti in palio nel match che vede la Vanoli di coach Lepore opposta alla Betaland Capo d’Orlando di coach Di Carlo. Per i padroni di casa che dopo il successo esterno di Varese ad Avellino, accoppiato alla sconfitta dei cremonesi a Brindisi si trovano soli all’ultimo posto, sono punti salvezza, mentre per la formazione siciliana, che arriva da un successo interno contro la Germani Brescia, ed ha attualmente il sesto posto in classifica, sono punti necessari per mantenere salda la rotta nella lotta sempre più cruenta per aggiudicarsi le piazze alle spalle di Milano nella post season.

La Vanoli, che in casa ha vinto quattro delle dieci gara disputate, ma tre delle ultime quattro, deve assolutamente far tesoro degli incontri sul proprio parquet se vuole puntare alla salvezza, la cui quota sta continuando ad alzarsi, mentre per Capo d’Orlando nelle partite in campo esterno sono arrivate sinora tre vittorie su un totale di dieci partite disputate, ma due di queste sono proprio nelle ultime due trasferte, per cui Di Carlo punta a consolidare questo trend. Nella gara di andata, disputata al PalaFantozzi, successo della Betaland, ma gara solida anche per la Vanoli Cremona, che al termine chiuse sotto di soli 3 punti, con una buona rimonta nell’ultimo quarto; l’Orlandina schierava ancora il play uruguaiano Fitipaldo, successivamente ceduto al Galatasaray, che fu uno degli uomini in doppia cifra per i siciliani, assieme a Iannuzzi, Delas e Archie, mentre per Cremona, fu Holloway, che è stato poi sostituito da Johnson-Odom, il migliore con 24 punti, e doppia doppia anche per gli statunitensi Thomas e Turner e per l’italiano Mian.

In questa settimana voci di mercato per la formazione siciliana, che proprio per confermarsi in zona playoff avrebbe l’intenzione di allungare il suo roster con un esterno, e la scelta sembra essere caduta su un giocatore molto esperto in generale ed anche del campionato italiano come l’islandese Jon Stefansson che ha vestito anche la maglia di Napoli. Il 35enne gioca attualmente in patria ed è soprattutto un ottimo difensore. Insieme a questo ingaggio, l’Orlandina punta anche sul pieno recupero di un altro esperto, il lungo Nicevic, capitano della squadra, che in pratica in questa stagione ha potuto giocare in una sola gara di campionato, ed il cui apporto sarebbe importante nelle lotte sottocanestro. Sempre riguardo all’Orlandina, nella gara vinta contro la Germani Brescia, Drake Diener ha superato la soglia delle 300 triple segnate in serie A.

Nella gara del PalaPentassuglia la Vanoli ha ceduto di fronte a Brindisi, principalmente a causa di una difesa piuttosto morbida, che ha lasciato tiri facili in transizione all’attacco di coach Sacchetti; gli uomini di coach Lepore inoltre, nei momenti in cui dovevano tornare sotto si sono affidati perlopiù ad iniziative individuali, trovando tiri improbabili, ai quali corrispondevano anche veloci contropiedi dei brindisini. Cremona inoltre ha subito 94 punti, segno di un calo abbastanza pesante nel finale di partita. Per Cremona Johnson – Odom è arrivato a 21 punti segnati, ed anche Gaspardo ha raggiunto la doppia cifra, a quota 12.

Vittoria di squadra per la Betaland nell’incontro con Brescia che ha visto affrontarsi sul parquet del PalaFantozzi due formazioni in buona forma. Diener, Delas e Archie sono stati i protagonisti principali del successo, che è arrivato dopo che la formazione ospite aveva iniziato meglio e chiuso in vantaggio il primo quarto di gioco. Nel finale per i siciliani importante anche l’apporto di Iannuzzi, ed in tutta la gara il solito apporto costruttivo di Ivanovic.

Cremona-Capo d'Orlando sarà trasmessa in diretta tv da Antenna del Mediterraneo, la rete locale che per questa stagione propone tutte le partite esterne della Betaland (laddove non vi siano dirette Rai o Sky); salvo variazioni di palinsesto sarà possibile assistere al match anche in diretta streaming video sul sito www.amnotizie.it. Non dimenticate il sito ufficiale www.legabasket.it, che fornisce informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori.

