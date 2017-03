Diretta/ Fortitudo Bologna-Ferrara: info streaming video e tv, risultato live (basket A2 Est 2017, oggi)

DIRETTA KONTATTO FORTITUDO BOLOGNA-BONDI FERRARA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI, BASKET A2 EST 2017) - Fortitudo Bologna-Ferrara va in scena alle ore 18 di domenica 12 marzo; la partita del PalaDozza è valida per la ventiquattresima giornata del girone Est di basket A2 2016-2017. I padroni di casa viaggiano in piena zona playoff, al quinto posto con 28 punti grazie a 14 vittorie all'attivo. Tuttavia il distacco dalla zona fuori dai playoff è di soli 6 punti. I bolognesi dovranno quindi stare attenti a non fare passi falsi in questo finale di stagione.

Per i romagnoli invece il discorso è molto differente, dato che si trovano attualmente in una zona non felicissima di classifica, al tredicesimo posto in classifica con 18 punti derivati da 9 vittorie e con sole due lunghezze di vantaggio dalla zona playout. La Fortitudo Bologna viene da tre vittorie consecutive arrivate contro Forlì, Jesi e nello scontro diretto contro Mantova. Ferrara invece nell'ultima partita si è arresa solamente dopo l'overtime contro la ben più quotata Ravenna.

Fortitudo che si è dimostrata un'ottima squadra tra le mura amiche, dove ha collezionato nove vittorie e solamente due sconfitte. Ferrara invece, nelle undici partite giocate in trasferta ne ha perse otto, essendo così la terza squadra che ha collezionato meno punti sui campi altrui. Nel match dell'andata, la Fortitudo Bologna si era imposta sul campo di Ferrara di misura, con il risultato di 85-87. Il coach della Fortitudo Bologna, Matteo Boniciolli, dovrebbe schierare in campo la seguente formazione dall'inizio dell'incontro: Michele Ruzzier nel ruolo di playmaker, Alex Legion come guardia, Davide Raucci nel ruolo di ala piccola, il capitano Stefano Mancinelli come ala grande e l'americano Justin Knox come centro.

Adriano Furlani, l'allenatore del Basket Ferrara dovrebbe rispondere con il seguente quintetto: Nicola Mastrangelo nel ruolo di playmaker, Terrence Roderick come guardia, le due ali saranno Laurence Bowers e Riccardo Cortese, mentre come centro giocherà Francesco Pellegrino. Entrambi gli allenatori avranno a disposizione la rosa completa per questo appuntamento.

I giocatori da tenere assolutamente d'occhio per la Fortitudo Bologna sono i due americani Alex Legion e Justin Knox, che potrebbero mettere in seria difficoltà i propri marcatori. Mentre per il Basket Ferrara fari puntati sul fortissimo Terrence Roderick e il talento americano Laurence Bowers.

Fortitudo Bologna-Ferrara non sarà trasmessa in diretta tv, nè sarà possibile avvalersi di una diretta streaming video; per tutte le informazioni utili sul match del PalaDozza potete consultare il sito ufficiale della Serie A2 - www.legapallacanestro.com - dove troverete il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori.

