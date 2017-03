Diretta/ Roma Virtus Roma: info streaming video e tv, risultato live (basket A2 Ovest 2017, oggi)

DIRETTA GAS & POWER ROMA-UNICUSANO VIRTUS ROMA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI, BASKET A2 OVEST 2017) - Roma-Virtus Roma, partita valida per la ventiquattresima giornata del campionato di basket A2 Ovest 2016-2017, si gioca domenica 12 marzo alle ore 18. I padroni di casa viaggiano in una zona non molto sicura di classifica, al dodicesimo posto con 22 punti grazie a 11 vittorie. Tuttavia il distacco dalla zona pericolosa di retrocessione è ampio, grazie agli otto punti che separa i ragazzi romani da Reggio Calabria, attualmente quattordicesima in classifica.

La Unicusano Roma ha vinto 13 partite in questa stagione: l'obiettivo dei playoff è alla portata, ma da qui al termine della stagione regolare la Unicusano dovrà stringere i denti ed evitare di andare incontro a quei cali che ne hanno caratterizzato in maniera negativa il campionato, rischiando di compromettere la partecipazione alla post season.

Post-season comunque non assicurata per la Unicusano che gode di un vantaggio di soli due punti su Siena, che oggi sarebbe la prima delle escluse per gli spareggi finali. L'Eurobasket nell'ultima partita giocata ha subito una brutta sconfitta per 76-70 in casa di Reggio Calabria, che ha complicato non poco il cammino dei ragazzi di coach Davide Bonora verso i Play-off.

La Unicusano invece viene da due vittorie consecutive inflitte alla più quotata Legnano e al fanalino di coda Agropoli. Unicusano Roma che rappresenta di certo una squadra capace di vincere fuori casa: il record, comunque sotto il 50%, è di cinque vittorie e sei sconfitte. Nel match dell'andata, l'Eurobasket si era imposta a sorpresa di misura in casa della Unicusano per 79-80.

Il coach di Eurobasket Roma, Davide Bonora, dovrebbe schierare in campo la seguente formazione dall'inizio dell'incontro: Nicolas Stanic nel ruolo di playmaker, Michael Deloach come guardia, Daniele Bonessio nel ruolo di ala piccola, Marko Micevic come ala grande e l'americano Tony Easley come centro. Fabio Corbani, l'allenatore della Virtus Roma dovrebbe rispondere con il seguente quintetto: Anthony Raffa nel ruolo di playmaker, Massimo Chessa come guardia, le due ali saranno Daniele Sandri e Gabriele Benetti, mentre come centro giocherà John Brown.

Entrambi gli allenatori avranno a disposizione la rosa completa per questo appuntamento. I giocatori da tenere assolutamente d'occhio per l'Eurobasket Roma sono i due americani Michael Deloach e Tony Easley, che potrebbero mettere in seria difficoltà i propri marcatori. Mentre per la Virtus Roma fari puntati sul fortissimo Massimo Chessa e il talento classe 1995 Gabriele Benetti.

Le quote ufficiali dei bookmakers per questo evento non sono ancora state diramate, ma sicuramente vedranno la Virtus Roma leggermente favorita sui padroni di casa. Interessante sarà anche la quota relativa al margine vittoria basso, dato che le due squadre combatteranno all'ultimo sangue vista l'importanza di un derby molto sentito come questo.

Roma-Virtus Roma, derby della capitale, non godrà della copertura in diretta tv; non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video per questa sfida, ma per tutte le informazioni utili - come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori - potete rivolgervi al sito ufficiale del campionato di basket A2, che trovate all'indirizzo www.legapallacanestro.com.

