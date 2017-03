Diretta/ Sassari Milano streaming video raiplay e tv, risultato live (basket Lega A 2017, oggi)

DIRETTA BANCO DI SARDEGNA EA7 OLIMPIA MILANO STREAMING VIDEO RAIPLAY E TV, RISULTATO LIVE (BASKET LEGA A 2017, OGGI) - Sassari Milano è una partita che, diretta dalla terna arbitrale Sahin-Rossi-Borgioni, va in scena al PalaSerradimigni domenica 12 marzo con palla a due alle ore 20:45 nella ventiduesima giornata del campionato di basket Lega A 2016-2017. E’ anche una gara delicata per la capolista Emporio Armani Milano, contro un Banco di Sardegna particolarmente caricato in questi ultimi tempi, sia per i risultati in campionato che in Champions League, dove si è qualificato per i quarti di finale con due vittorie contro il Le Mans. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT LA PARTITA DI BASKET DINAMO SASSARI-OLIMPIA MILANO - - - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI BASKET LEGA A

E’ una sfida che richiama anche un passato molto recente con il successo della Dinamo, allora guidata da Sacchetti, nella semifinale scudetto, in una stagione che vide Sassari conquistare il suo primo titolo di campione d’Italia, ed una sfida che si è recentemente ripetuta nella finale di Coppa Italia, con l’Olimpia che si è aggiudicata il match ma con Sassari in grado di impegnarla seriamente fino al termine. Ora le due squadre sono anche cambiate, con i sardi che hanno inserito nel roster l’ex Trento, Lighty, che ha aumentato l’equilibrio di squadra, fornendo anche una buona dote di punti, e Milano che si trova a dover fare a meno di tre dei suoi esterni, ed un reparto lunghi dove Raduljca continua a latitare, con prestazioni al disotto della sufficienza sia in campionato che in Eurolega.

Una gara, quella del PalaSerradimigni, più importante per la Dinamo di Pasquini, che è impegnata nella lotta playoff che coinvolge molte squadre, e potrebbe, con una serie di successi nell’ultima parte di stagione, avanzare anche al ruolo di sfidante numero 1 di Milano, che invece conta su 10 punti di vantaggio sulla seconda in classifica ed ha, ragionevolmente, già conquistato il primo posto della stagione regolare, per cui le prossime gare, sia in campionato che in Eurolega, hanno lo scopo principale di compattare il gruppo in vista della post season e di recuperare gli infortunati, non escludendo nemmeno qualche nuovo inserimento nel roster. Nell’ultima di campionato la Dinamo ha vinto la gara interna contro The Flexx Pistoia, ed anche l’Olimpia ha fatto sua la sfida con la Fiat Torino, riuscendo a staccarsi però solo nel finale. In Eurolega in settimana la formazione di Repesa, che non era in panchina a Tel Aviv per un attacco influenzale, ha perso contro il Maccabi in un match tra ultime della classe, che in anni passati era stato una sfida di ben altro livello.

La gara di andata si chiuse con il successo dell’Olimpia per 86–77 con una accelerazione decisiva nel terzo quarto di gara da parte dei milanesi, dopo che nei primi due periodi si era visto abbastanza equilibrio, con la formazione di Repesa che portò cinque uomini in doppia cifra, tra i quali Gentile, approdato prima al Panathinaikos e recentemente rilasciato anche dai greci, Simon e Dragic, attualmente infortunati, Raduljca, che da quel momento è andato fortemente in calando, e l’ex Rakim Sanders. Nelle file della Dinamo il miglior marcatore, con 25 punti, risultò un altro giocatore che ha cambiato casacca, Johnson-Odom, approdato poi alla Vanoli Cremona, e con lui il centro Lydeka e il play croato Stipcevic.

La gara di campionato della Dinamo contro Pistoia è stata tirata ma si è conclusa con una vittoria meritata dei sardi, che hanno giocato anche ad amministrare, una volta ottenuto il vantaggio, con Lacey e Savanovic che sono stati tra i migliori. Con loro in doppia cifra anche il play Bell, il suo cambio, Stipcevic, Lighty, ed i due lunghi Lawal e Lydeka. La sfida del forum si è risolta definitivamente solo nel finale, con coach Repesa ad amministrare le rotazioni ridotte e Hickman e Sanders che mettono la parola fine alla gara nell’ultimo minuto e mezzo, dopo che Torino poteva anche pareggiare nell’azione precedente. Tra i singoli buone le prove di Pascolo, Hickman e McLean.

La partita di basket tra Banco di Sardegna Sassari e EA7 Olimpia Milano sarà trasmessa in diretta tv sul canale Rai Sport 1 HD, il numero 57 del digitale terrestre e 227 di Sky: collegamento dalle ore 20:30 e telecronaca dalle 20:45, a seguire il postpartita fino alle 22:45. Il match si potrà seguire anche in diretta streaming video gratuita, sul sito internet www.raiplay.it. Il sito ufficiale legabasket.it metterà a disposizione una pagina azione per azione della sfida, con punteggio e statistiche aggiornate in tempo reale.

