Diretta/ Verona Virtus Bologna: info streaming video e tv, risultato live (basket A2 Est 2017, oggi)

DIRETTA TEZENIS VERONA SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI, BASKET A2 EST) - Verona Virtus Bologna è valida per la ventiquattresima giornata del girone Est di basket A2 2016-2017: squadre in campo al PalaOlimpia alle ore 16:30 di domenica 12 marzo. I padroni di casa viaggiano in piena zona play-off, all'ottavo posto con 24 punti grazie a 12 vittorie. Tuttavia il distacco dalla zona franca non è molto ampio, infatti Jesi è nona in classifica e attulamente è a soli 2 punti di distacco dagli scaligeri.

Gli ospiti invece si trovano attualmente alla prima posizione assoluta in classifica con 34 punti, grazie a 17 vittorie all'attivo. Post-season praticamente assicurata per la Virtus Bologna che gode di un vantaggio di 12 punti su Jesi, che oggi sarebbe la prima delle escluse per gli spareggi finali. Verona nell'ultima partita giocata ha vinto in uno scontro diretto per i play-off per 73-88 in casa di Udine, che ha spianato il cammino dei ragazzi di coach Luca Dalmonte verso i Play-off.

Mentre la Virtus viene da tre vittorie consecutive inflitte a Jesi, Chieti (solo dopo un overtime) e Udine. Verona che vanta uno score di 8 vittorie e sole 3 sconfitte nei match giocati tra le mura amiche. Mentre Bologna è la miglior squadra del campionato in trasferta, ha infatti collezionato 7 vittorie e 4 sconfitte.

Il coach di Tezenis Verona, Luca Dalmonte, dovrebbe schierare in campo la seguente formazione dall'inizio dell'incontro: Dawan Robinson nel ruolo di playmaker, Michael Frazier come guardia, il capitano Giorgio Boscagin nel ruolo di ala piccola, Giovanni Pini come ala grande e l'italo-americano Dane DiLiegro come centro. Alessandro Ramagli, l'allenatore della Virtus Bologna dovrebbe rispondere con il seguente quintetto: Marco Spissu nel ruolo di playmaker, Michael Umeh come guardia, le due ali saranno Klaudio Ndoja e il capitano Andrea Michelori, mentre come centro giocherà Kenny Lawson.

Entrambi gli allenatori avranno a disposizione la rosa completa per questo appuntamento. I giocatori da tenere assolutamente d'occhio per Verona sono i due americani Michael Frazier e Dane DiLiegro, che potrebbero mettere in seria difficoltà i propri marcatori. Mentre per la Virtus Bologna fari puntati sul fortissimo Michael Umeh e il talento americano Kenny Lawson.

Le quote ufficiali dei bookmakers per questo evento non sono ancora state diramate, ma sicuramente vedranno la Virtus Roma leggermente favorita sui padroni di casa. Interessante sarà anche la quota relativa al margine vittoria basso, dato che le due squadre combatteranno all'ultimo sangue vista l'importanza di uno scontro molto importante in chiave post season.

Verona Virtus Bologna sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 2; tutti gli abbonati alla televisione satellitare potranno quindi seguire la gara del PalaOlimpia, anche in diretta streaming video attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

