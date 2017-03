Risultati/ Basket Lega A: classifica aggiornata, live score in diretta (22^ giornata, oggi)

RISULTATI BASKET LEGA A: CLASSIFICA AGGIORNATA, LIVESCORE IN DIRETTA E PROSSIMO TURNO (22^ GIORNATA, 12 MARZO 2017) - Il campionato di basket Lega A 2016-2017 vive la sua settima giornata nel girone di ritorno: inaugurata dall’anticipo Brescia-Brindisi, domenica vedrà in scena sei partite con chiusura nel tradizionale posticipo del lunedì sera e i risultati che arriveranno saranno ovviamente importanti per come la classifica potrà cambiare.

Andiamo quindi ad analizzare quali sono le partite in programma: si parte alle ore 12 con l’anticipo Reggio Emilia-Avellino, alle ore 17:30 è stata anticipata Varese-Pesaro, poi alle ore 18:15 avremo Pistoia-Venezia, Caserta-Cantù e Caserta-Capo d’Orlando. Alle ore 20:45 si gioca Sassari-Milano, mentre alle ore 20:45 di domani sera come detto il Monday Night sarà Torino-Trento. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI BASKET LEGA A E LA CLASSIFICA

Basta dare un occhio alle partite e alla graduatoria del campionato di Serie A per capire come le sfide che ci attendono siano delicate: si va infatti dalla grande classica Sassari-Milano, diventata una rivalità sentita nelle ultime stagioni, alla sfida diretta tra due delle potenziali anti-Olimpia (ovviamente stiamo parlando di Reggio Emilia-Avellino), poi avremo una delicata partita tra due squadre ancora pericolanti come Caserta e Cantù ma, anche e soprattutto, una fondamentale Varese-Pesaro con un posto al sole per la squadra che vincerà, e una caduta nel baratro per quella che dovesse uscire sconfitta.

Per il resto, Pistoia si gioca contro Venezia le possibilità di arrivare ai playoff mentre la Reyer vuole il secondo posto nella griglia, Cremona non può sbagliare la sfida contro una Capo d’Orlando che sta proseguendo nel suo campionato di alta quota mentre Torino deve rialzare la testa dopo un periodo poco fortunato, ma lo fa sul campo di Trento che è forse la squadra più calda delle ultime settimane.

A parte ovviamente l’Olimpia Milano, che continua nel suo campionato solitario: per Jasmin Repesa la qualificazione ai playoff è già garantita e potrebbe addirittura essere aritmetica domani sera, per quanto riguarda il primo posto (che garantirebbe il vantaggio del fattore campo in tutte le serie dei playoff) le partite da gestire sulla coppia Venezia-Avellino sono cinque e, con nove gare per chiudere la stagione, significherebbe tenere una percentuale vicina al 50% per assicurarsi la vittoria della regular season.

Tra le squadre in calo anche Reggio Emilia, che non sta riuscendo a trovare il ritmo giusto: oggi come oggi la Grissin Bon rischia addirittura di rimanere fuori dai playoff, e visto che stiamo parlando della squadra che ha giocato le ultime due finali (pur perdendole) il tonfo sarebbe piuttosto clamoroso. Ha diminuito la sua intensità anche la Pasta Reggia, ma qui il discorso è diverso: la Juve ha sudato persino per iscriversi al campionato, poi è partita alla grande e strutturalmente sta adesso tirando il fiato. Conserva comunque quattro partite di vantaggio su Cremona (ha vinto entrambe le sfide dirette) sembra essere piuttosto al sicuro.

LEGA A 2016-2017, 22^ GIORNATA

Sabato 11 marzo

RISULTATO FINALE Brescia-Brindisi 81-91

Domenica 12 marzo

Ore 12:00 Reggio Emilia-Avellino

Ore 17:30 Varese-Pesaro

Ore 18:15 Pistoia-Venezia

Ore 18:15 Caserta-Cantù

Ore 18:15 Caserta-Capo d'Orlando

Ore 20:45 Sassari-Milano

Lunedì 13 marzo

Ore 20:45 Torino-Trento

CLASSIFICA LEGA A 2016-2017

Milano 18-3

Venezia 13-8

Avellino 13-8

Trento 12-9

Sassari 12-9

Capo d'Orlando 12-9

Reggio Emilia 11-10

Brescia 10-12

Pistoia 10-11

Brindisi 11-11

Torino 10-11

Caserta 9-12

Cantù 8-13

Varese 7-14

Pesaro 7-14

Cremona 6-15

