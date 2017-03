Diretta/ Torino-Trento: info streaming video e tv, risultato live (basket Lega A 2017, oggi)

DIRETTA FIAT TORINO-DOLOMITI ENERGIA TRENTO: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET LEGA A 2017, OGGI) - Torino-Trento è una partita che, diretta dalla terna arbitrale Biggi-Bettini-Caiazza, va in scena al PalaRuffini lunedì 13 marzo con palla a due alle ore 20:45 nel posticipo della ventiduesima giornata del campionato di basket Lega A 2016-2017. Le due formazioni scenderanno sul parquet con quattro punti di distacco; la Fiat Torino ha infatti raccolto finora 20 punti con i quali è in lotta per le ultime posizioni della griglia playoff, mentre la formazione trentina di punti ne ha 24 e può ambire anche alla seconda posizione, dove si trovano appaiate Venezia ed Avellino, con appena due punti in più. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI BASKET LEGA A

Trento è anche la formazione che vanta la migliore serie positiva aperta, arriva a sei successi con quello dello scorso turno contro Caserta, mentre la formazione di Vitucci, senza White, è stata battuta al Forum dall’Olimpia Milano, fornendo comunque una prestazione più che sufficiente con alcuni dettagli che hanno portato alla sconfitta negli ultimi due minuti di gara. Una gara, quella del PalaRuffini, che è quindi importantissima per entrambe, e che mette di fronte due formazioni con filosofie diverse.

La formazione piemontese, soprattutto sul parquet di casa è una formazione a cui piace correre e giocare partite a punteggio alto, mentre la grande crescita degli ultimi tempi della formazione di Buscaglia si basa soprattutto sulla grande difesa, con pochi punti concessi agli avversari. La Fiat Torino segna in campionato una media di 81,8 punti per gara, terza assoluta, mentre la Dolomiti Energia ne segna 75,6, quattordicesimo attacco sui 16 della serie A. Completamente opposta la statistica dei punti subiti, con la formazione di Vitucci che è quella che ne subisce di più, 85,3 a partita, mentre quella di Buscaglia è la prima difesa del campionato, subendo solo 71,8 punti di media.

Nella gara di andata, al PalaTrento, la Fiat riuscì a portarsi a casa i due punti, al termine di una gara molto tirata, chiusa 70–74 con allungo decisivo della formazione di Vitucci nell’ultimo periodo. La gara era andata avanti in equilibrio, con Torino che nel corso dei 40 minuti aveva cercato in diverse occasioni di allungare, ma ricevendo sempre una pronta risposta da parte dei ragazzi di Buscaglia. Nell’allungo finale degli ospiti importante anche la freddezza di Wright dalla "linea della carità", quando i trentini si sono giocati la carta del "fallo sistematico". Per Torino oltre a Wright, in doppia cifra anche Washington, migliore realizzatore dell’incontro, e White. Dalla parte della Dolomiti Energia doppia cifra per Lighty, ora a Sassari, Moraschini, Hogue e Flaccadori.

Al Forum, Torino si è presentata senza White, ma anche Milano era con rotazioni ridotte a causa delle assenze, soprattutto nel settore degli esterni. La formazione di Vitucci ha disputato una gara solida, ed alla fine, sul –2 ha sciupato una ghiotta occasione per il pareggio con Wright, che certamente avrebbe creato problemi all’Olimpia, che invece è tornata in attacco, realizzando prima con Hickman, tripla, e poi con Sanders, per il successo finale. Sia l’Olimpia che la Fiat hanno puntato maggiormente, anche se non per scelta diretta dei due tecnici, sulle iniziative individuali piuttosto che sul gioco di squadra, ed alla fine a fare la differenza è stata proprio la diversa caratura tecnica ed esperienza dei singoli. In alcuni tratti della partita, quando ne aveva la possibilità, Torino è apparsa meno aggressiva del solito, in una gara dove invece l’aggressività sarebbe molto servita. Wilson, Harvey e Washington hanno terminato la gara in doppia cifra come punti segnati.

La Dolomiti Energia era impegnata sul suo campo contro Caserta e non ha avuto vita facile, con la formazione di dell’Agnello che ha giocato per larghi tratti della partita una buona pallacanestro. Il successo di Trento è maturato nell’ultima parte di gara, con il capitano Forray, Gomes ed i due ultimi innesti, Sutton e Marble, in doppia cifra. Craft ha contribuito alla causa con 9 punti e diversi assist.

La partita di basket tra Fiat Torino e Dolomiti Energia Trentino sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Sport 2 HD, il numero 202 della piattaforma satellitare: telecronaca dalle ore 20:45, a seguire il post partita e la rubrica di approfondimento 'Basket Room' fino alle 23:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l'applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone.

