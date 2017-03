DIRETTA OLIMPIA MILANO STELLA ROSSA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET EUROLEGA 2017, OGGI) - Olimpia Milano Stella Rossa verrà diretta dagli arbitri Daniel Hierrezuelo (Spagna), Olegs Latisevs (Lettonia) e Clemens Fritz (Germania); alle ore 20:45 il Mediolanum Forum ospita la partita valida per la ventiseiesima giornata del girone di basket Eurolega 2016-2017. Olimpia per chiudere al meglio la stagione dopo l’eliminazione, anche matematica, dalla corsa playoff, Stella Rossa invece per continuare ad inseguire il sogno di approdare alla post season: questo il filo conduttore della partita.

L’Olimpia Milano, che continua a perdere pezzi nel suo roster, fermo anche Fontecchio per una frattura alla mano, ha perso anche nell’ultimo incontro disputato nella competizione, sul campo del Maccabi Tel Aviv, mentre continua ad andare bene in campionato, come dimostra il successo ottenuto in trasferta, al PalaSerradimigni di Sassari contro la Dinamo, ed i 10 punti di vantaggio sulle seconde.

Per la formazione di Jasmin Repesa, che ha conquistato sei delle sue sette vittorie stagionali di Eurolega in casa, è comunque l’occasione di mantenere positivo il ruolino di marcia al Forum, ed anche di tentare di abbandonare l’ultimo posto in classifica dove si trova appaiata all’Unics Kazan. La formazione milanese ha anche rimpolpato il suo roster, firmando ufficialmente il centro statunitense Kaleb Tarczewski (24 anni).

Il giocatore naturalmente con sarà schierabile nella gara contro la Stella Rossa, ma potrebbe essere inserito nel roster in vista della prossima gara di campionato, e avrà sicuramente impatto per quanto riguarda gli allenamenti, giocando al posto di uno degli infortunati in campionato, in attesa di vedere poi le scelte di Repesa al momento del rientro di tutti.

La formazione serba ha avuto una battuta d’arresto molto pesante nell’ultimo turno, di fronte al Real Madrid di Pablo Laso, ma con il suo ruolino di 14 successi e 11 sconfitte è ancora al settimo posto, con due successi in più della nona classificata e quindi i due punti in palio al Forum sono molto importanti, visto anche il calendario delle restanti partite, molto impegnativo.

Nella gara di andata, giocata a Belgrado, la Stella Rossa ottenne una netta vittoria, 83 – 70, con una grande prova di Simonovic, ed una ottima percentuale da tre punti di tutta la squadra, unita ad una superba difesa. L’Olimpia aveva iniziato bene, chiudendo in vantaggio il primo quarto, poi come spesso le è successo in stagione, si è spenta alle prime difficoltà, non riuscendo a trovare buoni tiri.

Per la squadra di Repesa, nella quel non furono impiegati né Pascolo né Cinciarini, unico in doppia cifra Gentile, che poi avrebbe lasciato la squadra, mentre per la Stella Rossa, oltre ai 23 punti di Simonovic, ce ne furono anche 14 dello statunitense Walters, ed una buona distribuzione tra tutti gli uomini di Radonjic. Nella gara del Forum il coach belgradese non sa se potrà schierare il suo play Jovic, la cui assenza si è fatta sentire molto a Madrid.

A Tel Aviv, nello scontro diretto con un’altra grande delusa della stagione di Eurolega, il Maccabi, l’Olimpia Milano ha disputato una gara opaca, con una prestazione difensiva di basso livello, che ha permesso agli israeliani di prendere il comando delle operazioni già nel primo quarto, chiuso avanti per 26 – 20. Il Maccabi ha poi allungato nella seconda frazione mettendo altri 10 punti di scarto tra se ed i milanesi, che hanno tentato una reazione nel corso del terzo quarto, vinto per 19-26, ma non sono riusciti mai a rientrare definitivamente in partita con la formazione di casa che ha potuto controllare il vantaggio nella quarta frazione fino al suono dell’ultima sirena. Partita nella quel per Milano era assente per malattia anche coach Repesa, sostituito al bastone di comando dall’assistente Cancellieri. Macvan, Cinciarini, Abass e Sanders, che è stato il migliore dei milanesi con 19 punti, hanno chiuso la gara in doppia cifra.

A Madrid niente da fare per la Stella Rossa contro la formazione di Pablo Laso, che ha avuto ancora una volta un Llull in "doppia doppia". La formazione spagnola si è espressa ottimamente in attacco, con 38 punti segnati nei primi 10 minuti e 63 all’intervallo, con 19 di vantaggio. Dopo il riposo il Real Madrid sembrava voler controllare, ma ha continuato ad incrementare il vantaggio sino ai 30 punti finali, con 98 segnati ed una Stella Rossa che ha scelto di preservare le energie per i match successivi. Per Dejan Rdonjic Jenkins e Simonovic in doppia cifra.

Al Forum l’Olimpia Milano dovrebbe iniziare la gara mettendo sul parquet Hickman come playmaker, Abass e Rakim Sanders sul perimetro, Macvan e Raduljica a controllare i tabelloni; la Stella Rossa, ancora senza il suo playmaker Jovic, schiera in quintetto l’ex di turno Charles Jenkins, insieme a Dangubic, Guduric, Kuzmic e Mitrovic.

Olimpia Milano-Stella Rossa sarà trasmessa in diretta tv su Fox Sports, come sempre la casa dell'Eurolega: appuntamento in esclusiva per tutti gli abbonati alla pay tv della televisione satellitare, che potranno seguire la sfida del Forum anche in diretta streaming video attivando - senza costi aggiuntivi - l'applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smarpthone.

