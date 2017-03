Diretta/ Avellino Sassari: info streaming video e tv, risultato live (basket Lega A 2017, oggi)

DIRETTA SIDIGAS AVELLINO DINAMO SASSARI: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI, BASKET LEGA A 2017) - Avellino Sassari sarà diretta dalla terna arbitrale Begnis-Biggi-Vicino; valida per la 23esima giornata del campionato di basket Lega A 2016-2017, ne rappresenta l'anticipo con palla a due alle ore 20:30 di sabato 18 marzo. Uno scontro che potrà dire molto sul proseguo del campionato di queste due formazioni che puntano entrambe a mantenere e migliorare la loro posizione in vista dei playoff. Sassari ha anche l’impegno nella Champions League Fiba, dalla quale Avellino è stata eliminata nel derby fratricida con la Reyer Venezia, ed affronterà nei quarti di finale i forti francesi del Monaco.

L’ultimo turno ha visto un importante successo esterno della formazione di Sacripanti, che ha battuto a domicilio la Grissin Bon Reggio Emilia, dopo un tempo supplementare e con un solo punto di scarto. Una gara che Avellino ha affrontato senza il suo play titolare, Ragland, a causa del perdurare del problema alla spalla, e con Randolph colpito dall’influenza che lo ha seguito per quasi tutta la settimana e ne mina le condizioni anche in questa gara, dopo essere rientrato ad allenarsi con i compagni sono nella giornata di venerdì.

Una gara quindi che Avellino affronta senza essere al top della condizione, ma che vuole assolutamente fare sua, in attesa di conoscere sia le condizioni effettive della spalla di Ragland che l’occasione in cui potrà rientrare Cusin, il cui problema alla mano appare in fase di risoluzione. Tornando alla gara di Reggio Emilia, c’è da sottolineare la grande serata di Thomas, che ha chiuso a quota 24 ed anche quella di Fesenko, che oltre a segnare con buona continuità, 21 punti, ha chiuso anche bene l’area ai lunghi avversari approfittando anche della sua stazza.

Da parte della Grissin Bon ottima prova di Aradori, che è riuscito a portare i suoi al pareggio a fine dei regolamentari, ma poi si è dovuto arrendere nell’overtime. Avellino ha controllato a lungo la gara ed a fine primo quarto conduceva 15-20, poi nel secondo quarto è andata presto al bonus e questo ha comportato una serie di liberi, ma in attacco ancora Thomas e Obasohan facevano il "diavolo a quattro" e i punti di vantaggio di Avellino restano 5 anche all’intervallo.

Terzo periodo con maggiore precisione dei due attacchi, vantaggio che cambia quasi ad ogni azione e chiusura con Reggio Emilia a + 2. Ultima frazione con Logan che si prende il proscenio nella formazione avellinese e riesce a far allungare i suoi ma poi Aradori rimette in partita Reggio Emilia e Fesenko con l’1/2 dalla lunetta a 5 secondi dalla fine manda le squadre all’overtime, dove prosegue l’equilibrio, spezzato da Thomas e 17 secondi dalla fine con la squadra di Menetti che poi non riesce a trovare il canestro del sorpasso nell’ultima azione.

A Sassari si è giocato il posticipo domenicale e la Dinamo si è dovuta arrendere ad una Milano alla quale non hanno pesato le rotazioni ridotte ed anche la pessima serata di Raduljca, entrato in quintetto, tolto dopo 4 minuti e mai più sul parquet. Milano quasi sempre in vantaggio, con la Dinamo che ha provato più volte a riportarsi a contatto, ma senza riuscirci, con una serata abbastanza in ombra sia per Lacey che per Lighty, che nelle ultime giornate erano stati i migliori per i sassaresi. Per la Dinamo c’è stata la sconfitta anche a rimbalzo, con l’Olimpia di Repesa che ha potuto giocare molti più palloni.

Milano chiude il primo quarto sul 17-23 ed allunga anche nella seconda frazione, dopo la quale le due squadre vanno al riposo con il punteggio di 35 – 44. L’ex di serata, Sanders, continua a far male alla retroguardia della Dinamo anche dopo l’intervallo e Milano sale al vantaggio in doppia cifra anche se alla fine del terzo quarto Sassari con una fiammata si riporta a -7.

Ad inizio ultimo periodo tentativo estremo di rimonta per la formazione di Pasquini che arriva anche al -1, ma poi i punti dei due play milanesi, Hickman e Cinciarini, aprono di nuovo il divario e poi McLean completa l’opera. Bell e Lawal gli unici in doppia cifra per la formazione sassarese. Al Pala Del Mauro la Scandone Avellino sul parquet con Green, l’ex Logan, Leunen, Fesenko e Thomas, mentre per Sassari di coach Pasquini ci saranno Bell, Lacey, De Vecchi, Sacchetti e Lawal.

Avellino-Sassari sarà trasmessa in diretta tv da Videolina, la rete locale che per questa stagione propone tutte le partite esterne della Betaland (laddove non vi siano dirette Rai o Sky); salvo variazioni di palinsesto sarà possibile assistere al match anche in diretta streaming video sul sito www.videolina.it. Non dimenticate il sito ufficiale www.legabasket.it, che fornisce informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori.

