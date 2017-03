DIRETTA TRENTO-PISTOIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET LEGA A 2017, OGGI) - Trento-Pistoia sarà diretta dagli arbitri Gianluca Mattioli, Luca Weidmann e Nicola Ranaudo. A Trento si gioca la gara tra Dolomiti Energia e The Flexx Pistoia, con la palla a due che sarà alzata alle ore 20.30 di sabato 18 marzo. Si tratta di uno dei due anticipi del campionato di basket Lega A, giunto alla sua giornata numero 23 ed ottava del girone di ritorno.

Le due formazioni sono reduci entrambe da una sconfitta, che per la formazione di casa è arrivata in trasferta, al PalaRuffini, contro la Fiat Torino, mentre per quanto riguarda i toscani è arrivata sul parquet di casa, al PalaCarrara, contro la Reyer Venezia. Per Trento quella di Torino è stata la prima sconfitta del girone di ritorno, ed ora la classifica della formazione di Buscaglia la vede al sesto posto con 24 punti, appaiata al Banco di Sardegna Sassari.

Per la The Flexx invece la classifica parla di 20 punti e 11 posto, alla pari della Germani Brescia, ma solo due punti sotto l’ottava posizione, che ammette ai playoff. La gara di andata fu vinta dalla formazione di Vincenzo esposito, che si impose per 84–78 in quella che fu la partita con il record stagionale di punti segnati individualmente, 43, da parte dell’ala Petteway di Pistoia, che a questo punto del campionato si trova a soli 4 punti dal toccare quota 300 con la maglia della The Flexx.

Sempre guardando ai numeri, nella formazione trentina, il capitano, Toto Forray, è a 3 punti di distanza dal raggiunge quota 500 con la Dolomiti Energia. Entrambi hanno quindi una buona possibilità di centrare questo traguardo in questa gara, anche se la partita dovrebbe vedere un basso punteggio, visto che le due squadre che si affrontano sono rispettivamente la prima, Trento, e la quarta, Pistoia, difesa del campionato, divise tra loro da 4,6 punti di media, con la squadra di Buscaglia che ne subisce 72 di media contro i 76,4 di quella di Esposito.

Se da una parte sono molto forti in difesa, per Trento c’è l’ultimo posto per quanto riguarda la percentuale nei tiri da 2 punti, mentre per Pistoia il penultimo. Un’altra statistica molto buona per le due formazioni è quella dei rimbalzi catturati per gara con il primo posto per i trentini con una media a partita di 38,9, ed il terzo per i toscani con 38. Ultima considerazione sui numeri riguarda gli scontri diretti tra i due allenatori, 5 in passato, con 3 successi per Buscaglia e 2 per il tecnico dei toscani.

Al PalaRuffini Trento ha affrontato una Fiat Torino senza White ed ha cercato di interpretare una partita molto gagliarda sul piano fisico, non riuscendo però a conquistare i 2 punti. Una partita che è stata molto spezzettata dai fischi della terna arbitrale, che ha cercato in questo modo di mantenere il controllo su un match che anche da parte della formazione di Vitucci è stato affrontato con molta vigoria. Alla fine ne è uscita una partita non molto entusiasmante dal punto di vista tecnico, con diversa confusione sul parquet, e Trento che non è riuscita a bilanciare molto il suo gioco contro la zona proposta da coach Vitucci che ha portato a tirare molto da tre punti, chiudendo però solo con il 24%, senza fare molto meglio da due punti, con il 30%.

Primo quarto che si chiude 22–16 per Torino, poi piccolo recupero per Treno nel secondo che la formazione di Vitucci chiude a +4. Dopo l’intervallo buona prestazione di Mazzola, anche se prima del 30esimo raggiunge i 4 falli, come dall’altra parte tocca a Baldi Rossi. Torino sempre avanti di 6 punti. Nell’ultimo quarto Trento arriva allo svantaggio in doppia cifra e nonostante molti tentativi non riesce ad accorciare maggiormente finendo per perdere 76–67 con Baldi Rossi e Gomes che sono gli unici a raggiungere la doppia cifra.

La The Flexx Pistoia ha visto invece il suo PalaCarrara sbancato da Venezia con un Filloy, ex della gara, a fornire una prestazione magistrale. Per la formazione di Esposito si è trattato della terza sconfitta di fila, mentre per l’ex capitano Filloy, ora in maglia orogranata sono stati 20 i punti messi a segno, sua migliore prestazione stagionale. In generale Pistoia ha pagato la grande serata al tiro da parte della Reyer, e pur essendo stata avanti dopo i primi due quarti grazie a Roberts e Petteway, è calata in difesa dopo l’intervallo, lasciando maggiori libertà al tiro. La formazione di Esposito chiude con Petteway, Boothe e Roberts in doppia cifra. Al PalaTrento, coach Buscaglia dovrebbe fare affidamento su un quintetto base composto da Marble, Craft, Baldi Rossi, Gomes, e Hogue, a cui Vincenzo Esposito dovrebbe opporre Moore, Roberts, Petteway, Crosariol e Boothe.

La partita di basket Lega A tra Dolomiti Energia Trento e The Flexx Pistoia sarà trasmessa in diretta tv dall’emittente TVL, che salvo variazioni di palinsesto offrirà anche la diretta in streaming video sul proprio sito internet, www.tvl.it. Aggiornamenti live sul risultato della partita saranno disponibili sul sito web.legabasket.it, che metterà a disposizione una pagina azione per azione con punteggio e statistiche aggiornate in tempo reale.

