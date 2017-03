Diretta/ Brescia Varese: info streaming video RaiSport, risultato live (basket Lega A 2017, oggi)

DIRETTA GERMANI BRESCIA OPENJOBMETIS VARESE: INFO STREAMING VIDEO RAISPORT, RISULTATO LIVE (OGGI, BASKET LEGA A 2017) - Brescia Varese, partita che sarà diretta dalla terna arbitrale Sahin-Martolini-Belfiore, si gioca alle ore 20:45 di domenica 19 marzo e rappresenta il posticipo nella 23esima giornata del campionato di basket Lega A 2016-2017. La formazione di Diana è alla seconda gara casalinga consecutiva ma nella gara precedente è stata battuta in casa da Brindisi ed ha interrotto così la sua corsa finendo per il momento fuori dalle 8 dei playoff, con 20 punti ed il decimo posto alla pari con la The Flexx Pistoia.

Molto bene invece la OpenjobMetis che con quella dell’ultimo turno contro Pesaro in casa è arrivata a tre vittorie consecutive, mettendo quattro punti di distacco con l’ultima in classifica, la Vanoli Cremona, e due con la stessa Pesaro, battuta però in entrambi gli scontri diretti. A otto giornate dalla fine, la Germani Brescia rimane comunque in piena corsa per aggiudicarsi un posto nella post-season e questa con Varese potrebbe rappresentare l’immediato rilancio per coach Diana ed i suoi ragazzi. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO SU RAIPLAY BRESCIA-VARESE - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI BASKET LEGA A

Nella gara di domenica scorsa la "Leonessa" si è trovata di fronte una Enel Brindisi praticamente perfetta, che oltre a prendersi la rivincita rispetto alla sconfitta dell’andata al PalaPentassuglia, è riuscita a ribaltare la differenza canestri. Brescia si era presentata sul parquet senza l’infortunato Michele Vitali, e con le rotazioni accorciate anche da problemi fisici di altri giocatori. Gli uomini di Diana sono poi apparsi più nervosi rispetto ad altre occasioni ed anche questo ha contribuito alla mancata vittoria.

Nei momenti cruciali della gara inoltre, la formazione di Sacchetti ha sempre trovato delle triple che hanno reso difficile la partita della Germani. Enel Brindisi subito in vantaggio, poi Brescia reagisce e si prende anche 4 punti di vantaggio, ma nel finale sono Scott e Goss a siglare il vantaggio esterno sul 21 – 23. Nel secondo periodo allunga subito Brindisi che capitalizza anche un tecnico rimediato da coach Diana, e si porta a + 8, poi si ritorna in equilibrio ed all’intervallo sono ancora 2 i punti di vantaggio dei pugliesi. Dopo il riposo vantaggio brindisino che si allunga con M’Baye poi nuovo pareggio di Brescia, ma anche espulsione di Diana per il secondo tecnico.

Al 30esimo vantaggio di 2 punti per Brindisi, che poi allunga a + 8 quando mancano 3 minuti alla fine e punteggio che diventa importante per la differenza canestri. La partita si chiude con il punteggio di 81 – 91. Moore ne mette 22; in doppia cifra anche Moss, Bergrenn, Landry e Burns.

Bel successo di Varese contro Pesaro, al termine di un match che era iniziato in modo difficile e si è risolto solo dopo 25 minuti. Il primo quarto vede gli attacchi prevalere sulle opposte difese e Varese che non riesce ad allungare nonostante i tentativi e chiude sul 23 – 22. Il secondo periodo inizia meglio per Pesaro ed ottiene uno strappo di 7 punti, prima che Varese si riavvicini, ma due triple degli ospiti fanno di nuovo salire il vantaggio a quota 9 punti al riposo.

Pesaro comanda il gioco anche dopo l’intervallo e arriva fino al + 11 di metà quarto, quando scatta la molla nelle teste dei giocatori di Attilio Caja che prima si riportano a soli 2 punti di distacco al 30esimo, e poi partono forte anche nell’ultimo quarto con Maynor e Johnson, e sfruttando anche il fallo antisportivo fischiato a Jones. La gara si chiude in pratica con la schiacciata in contropiede di Eyenga.

Nella partita del PalaGeorge coach Andrea Diana schiera il quintetto tradizionale, con Luca Vitali, Moore, Moss, Landry e Berggren, mentre per Varese coach Attilio Caja schiera Maynor come play, Eyenga, Johnzon, Ferrero ed Anosike.

Il posticipo Brescia Varese sarà trasmesso in diretta tv da Rai Sport: appuntamento dunque in chiaro per tutti, e in assenza di un televisore si potrà assistere alla partita del PalaGeorge anche in diretta streaming video, visitando il sito www.raiplay.it e selezionando il canale di riferimento. Non dimenticate inoltre il sito ufficiale www.legabasket.it, che fornisce informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori.

