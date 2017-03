Diretta/ Cantù Brindisi: info streaming video e tv, risultato live (basket Lega A 2017, oggi)

DIRETTA CANTU’ BRINDISI: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET LEGA A 2017, OGGI) - Cantù Brindisi sarà diretta dagli arbitri Massimiliano Filippini, Denis Quarta e Valerio Grigioni. Una Mia Cantù in risalita, con due vittorie nelle ultime due gare, affronta al PalaDesio l’Enel Brindisi domenica 19 marzo alle ore 18.15. Una sfida che mette di fronte due allenatori veterani come Carlo Recalcati e Meo Sacchetti, che sono quelli con il maggior numero di gare allenate in serie A, anche se tra di loro ci sono solo 11 precedenti, con Sacchetti che cobduce con 9 successi contro i 2 ottenuti da Recalcati. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI BASKET LEGA A 2016-2017 (23^GIORNATA)

Per la formazione canturina l’arrivo in panchina dell’ex allenatore azzurro, il terzo della stagione della Mia, dopo Kurtinaitis e Bolshakov, ha riportato entusiasmo e non a caso sono arrivate due vittorie consecutive, la seconda in trasferta a Caserta nell’ultimo turno, che hanno fatto risalire la formazione brianzola a quota 18 tirandola fuori, anche se non definitivamente, dalla lotta per la salvezza. La formazione pugliese dal canto suo si trova a quota 22 in piena lotta per un posto nei playoff, appaiata a Torino e Reggio Emilia, e nell’ultimo turno ha conquistato due punti importanti sul campo della Germani Brescia.

Nella gara di andata i due punti furono conquistati dalla formazione brindisina che si impose per 90–82, con Moore migliore marcatore nelle file dell’Enel con 24 punti, ma Johnson migliore della gara con i suoi 32. Una gara non semplice per la formazione di casa, che ebbe sempre il vantaggio ma con una Cantù sempre pronta a rispondere agli allunghi avversari, anche quando il vantaggio aveva raggiunto la doppia cifra, Nelle file della Mia Cantù in doppia cifra oltre a Johnson anche Darden e Pilepic, mentre per Brindisi, oltre a Nic Moore anche M’Baye e Goss.

La gara di Caserta era molto delicata per la squadra di Recalcati, chiamata a ripetere la prova di sette giorni prima. La partita non è stata bella dal punto di vista tecnico, ma sicuramente molto combattuta, con l’ex coach della nazionale che ha messo sul parquet tutte le sue alchimie tattiche compresi diversi passaggi a zona, che hanno contribuito a disinnescare l’attacco casertano. Come nella precedente gara, Cantù trova punti importanti sin da subito da Cournooh e Johnson, mentre dall’altra parte Caserta forza e si trova a dover rincorrere già alla fine del primo quarto con la formazione di Recalcati avanti 21–10.

Il secondo quarto, che Cantù apre con una tripla, vede poi la reazione casertana con Sosa e Diawara, ed all’intervallo il vantaggio di Cantù è sceso a 4 punti, sul 33–29. La rimonta della formazione di Dell’Agnello continua anche nella terza frazione chiusa in parità a quota 57, poi nell’ultima Caserta passa in vantaggio per la prima volta nella gara e ritrova anche il sostegno dei suoi tifosi. Cantù però non molla, prima torna sotto e poi sorpassa nuovamente trascinata dalla grande prova di Johnson, che chiude a quota 35, in doppia cifra con Pilepic e Cournooh.

Partita e successo importanti per Brindisi quella del Palageorge contro Brescia, con visione ora migliore della fase playoff. Per la formazione pugliese, sconfitta all’andata, è stato importante anche ribaltare la differenza canestri, pur non potendo disporre di Moore, infortunato. Anche Brescia aveva i suoi acciaccati, ed era senza Michele Vitali. Alla fine Goss è il migliore dei suoi, a quota 25, seguito da M’Baye a 21, e doppia cifra anche per Carter e Scott.

Nella gara del PalaDesio coach Recalcati dovrebbe partire con Dowdell come play, Cournooh in guardia, Pilepic come ala piccola, e la coppia sottocanestro Calathes-Johnson. Per Meo Saccheti lo starting five sarà probabilmente composto da Goss, Joseph, Agbelese, Carter e M’Baye. La partita di basket Lega A tra Mia-Red October Cantù ed Enel Brindisi sarà trasmessa in diretta tv dall’emittente Canale 85, che salvo variazioni di palinsesto offrirà la diretta in streaming video sul proprio sito internet, www.canale85.it. Aggiornamenti live sul risultato della sfida saranno disponibili sul sito web.legabasket.it, che metterà a disposizione una pagina azione per azione con punteggio e statistiche aggiornate in tempo reale. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI BASKET LEGA A 2016-2017 (23^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.