Diretta/ Fortitudo Bologna Imola: info streaming video e tv, risultato live (basket A2 Est 2017, oggi)

DIRETTA KONTATTO FORTITUDO BOLOGNA ANDREA COSTA IMOLA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET A2 EST 2017, OGGI) - Fortitudo Bologna Imola si gioca al PalaDozza domenica 19 marzo, con palla a due alle ore 18; è valida per la venticinquesima giornata del campionato di basket A2 2016-2017, girone Est. La squadra di coach Boniciolli ha subito una sconfitta interna nel turno precedente da parte di Ferrara, arrivata allo scadere per soli 2 punti, e si trova a 28 punti in classifica, appaiata a Roseto al quinto posto, con le prime due che hanno sei punti di vantaggio e rendono quindi difficile la scalata per la formazione dell’Aquila.

Fortitudo che deve comunque cercare di risalire il più possibile in queste sei gare che mancano al termine della stagione regolare, in vista dei playoff che si annunciano molto combattuti e con un grande equilibrio. Imola da parte sua, arriva a questo match del PalaDozza dopo aver ritrovato il successo battendo in casa Udine, e portandosi a 18 punti in compagnia di Chieti, ma soprattutto con 6 di vantaggio sulla coppia formata da Forlì e Recanati, che siede sull’ultimo gradino della classifica.

Nello scorso turno al PalaDozza, partita ad alto punteggio e scippo finale di Ferrara ai danni della Fortitudo con un tap-in di Molinaro, che sfrutta al meglio la palla che si ritrova nelle mani dopo un tiro da lunga distanza di Mastellari. La Fortitudo ha pagato la grande giornata, nelle file della Bondi Ferrara, di Riccardo Cortese, prodotto proprio del settore giovanile della "F", che con 37 punti realizza il massimo in carriera. La formazione di Boniciolli deve senza dubbio rammaricarsi per non essere riuscita a controllare il vantaggio che aveva accumulato nel corso della gara, con sette punti di vantaggio quando mancavano solo pochi minuti alla fine.

Per la Fortitudo anche una prestazione complessiva da oltre l’arco, 25% alla fine, inferiore ai suoi standard abituali. La formazione bolognese era partita forte in avvio, ma anche Ferrara, con i due statunitensi sugli scudi, replicava canestro su canestro, poi Ferrara riesce anche ad allungare complice il "bonus" raggiunto in fretta dalla Fortitudo, e chiude avanti, 22-27 il primo quarto.

Padroni di casa subito al pareggio e poi in vantaggio nel secondo quarto, che si chiude con il minimo scarto, 49-48 per i bolognesi. Ferrara difende bene in avvio di terzo periodo ed attacca con Cortese e le sue triple, poi al 30esimo Bologna è di nuovo in vantaggio di 1 punto. Nell’ultimo quarto la Fortitudo parte meglio e Knox la porta al +7, poi Cortese e Roderick riportano a contatto Ferrara ed alla fine dopo il pareggio di Mancinelli a quota 89, arriva il tap-in del lungo ferrarese che decide il match.

Due punti fondamentali per la salvezza di Imola arrivano dalla partita casalinga contro Udine, e soprattutto dalla grande concretezza di Cohn, che ne mette 20, e di Maggioli, a quasi 40 anni autore di una "doppia doppia" da 19 punti e 10 rimbalzi. Insieme a loro anche Tassinari va in doppia cifra con 12 punti. La formazione di Ticchi alla fine si impone per 77-65 chiudendo in vantaggio tutti i quarti della gara e a Udine non basta l’esordio esplosivo di Veideman che ne mette 24.

Al PalaDozza il quintetto di partenza per coach Matteo Boniciolli dovrebbe essere composto da Montano, Raucci, Mancinelli, ed i due americani Legion e Knox. Coach Giampiero Ticchi sceglie invece, per il suo quintetto, di affidarsi a Noorflet, Ranuzzi, Maggioli, Hassan e Cohn.

Fortitudo Bologna Imola non sarà trasmessa in diretta tv; per questa partita non potrete avvalervi nemmeno di una diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili sulla sfida del PalaDozza potete consultare il sito ufficiale www.legapallacanestro.com, che mette a disposizione il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori.

