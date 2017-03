Diretta/ Milano Cremona: info streaming video e tv, risultato live (basket Lega A 2017, oggi)

DIRETTA OLIMPIA MILANO-VANOLI CREMONA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI, BASKET LEGA A 2017) - Olimpia Milano Cremona, che verrà diretta dalla terna arbitrale Baldini-Bettini-Caiazza, si gioca alle ore 18:15 di domenica 19 marzo; siamo nella ventitreesima giornata del campionato di basket Lega A 2016-2017. Una partita alla quale l’Olimpia di Repesa arriva dopo aver violato, nel posticipo dello scorso turno, il parquet della Dinamo Sassari, pur in una situazione di emergenza, con quattro giocatori fuori per infortuni.

Per la Vanoli invece l’ultimo turno ha portato una sconfitta casalinga contro la Betaland Capo D’Orlando che ne riduce ancora chances di salvezza. Per la formazione milanese la settimana ha portato anche una novità per quanto riguarda il roster: la società del presidente Proli ha speso il penultimo visto a sua disposizione per tesserare il lungo statunitense Kaleb Tarczewski, centro 24enne di 2.11 di altezza, che stava disputando la stagione nelle file degli Oklahoma City Blue nella D-League americana. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI BASKET LEGA A

Uscito dall’università di Arizona Tarczewski dopo aver giocato in varie "Summer league" ha ottenuto un contratto con i Thunder che poi è stato tagliato al termine della "preseason", per trovare poi posto in D-League. I suoi numeri sono 10 punti di media con un utilizzo sul parquet di 25,5 minuti e medie dal campo del 63,3% e del 72,7 dalla linea della carità, oltre alla cattura di 7,3 rimbalzi per gara. Tarczewski sarà impegnato subito nella gara contro la Vanoli anche se con pochi allenamenti alle spalle, e successivamente, con il rientro in squadra degli altri stranieri, Repesa deciderà riguardo alle rotazioni degli stessi, anche se l’impressione è che potrebbe prendere definitivamente il posto di Raduljca, che anche a Sassari non ha soddisfatto il tecnico dell’Olimpia.

Il posticipo di domenica sera al PalaSerradimigni ha fatto vedere una Olimpia Milano molto solida, che si è compattata nelle difficoltà del suo roster, con tutti i giocatori che hanno cercato di dare qualcosa in più per sopperire alle assenze, su un campo oltretutto difficile, di fronte ad una delle formazioni più in forma del campionato. Unico neo la prestazione del centro serbo Raduljca, che dopo essere entrato nel quintetto base è stato sul parquet solo 3 minuti, uscendo con 0 punti e -5 di valutazione, senza più rientrare, con Repesa che ha alternato da numero 5 Mclean e Macvan. Milano ha condotto in pratica dall’inizio alla fine della gara, a partire dalla tripla di Abass che ha aperto le segnature, ha visto Sassari tornare anche a -1 con una bella rimonta, ma alla fine ha chiuso la gara con Hickman, Mclean e con una buonissima prestazione da ex di Rakim Sanders.

Il punteggio finale è stato di 75-82 con doppia cifra per Sanders, Hickman, e McLean. Nella gara del PalaRadi, Cremona ha lottato contro un’ottima Capo D’Orlando, ma si è sciolta nel quarto periodo dopo aver raggiunto anche un vantaggio in doppia cifra. La Vanoli aveva iniziato bene, tenendo il vantaggio con Johnson Odom e Thomas, e punteggio al termine della prima frazione sul 22-18. La reazione dei siciliani nel secondo quarto non arriva e Cremona sale a + 11, poi si mette in moto Archie e riduce le distanze insieme a Diener, con Cremona comunque avanti di 4 all’intervallo.

Il vantaggio interno cresce nel corso della terza frazione fino ai 10 punti della terza sirena, poi nell’ultimo quarto la Betaland torna velocemente sul – 6 e poi Ivanovic segna la tripla che vuol dire sorpasso esterno. Ultimi minuti di tensione, poi la risolve Archie che a 15 secondi dalla fine timbra il +5 Betaland, con Cremona che chiude con Johnson Odom, Harris, Mian e Biligha in doppia cifra. Alla palla a due del Forum per coach Repesa in campo Hickman, Abass, Sanders, Pascolo e Mclean, mentre Lepore risponde con Johnson Odom, Turner, Harris, Thomas e Biligha.

Alla palla a due del Forum per coach Repesa in campo Hickman, Abass, Sanders, Pascolo e Mclean, mentre Lepore risponde con Johnson Odom, Turner, Harris, Thomas e Biligha.

