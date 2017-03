DIRETTA PESARO REGGIO EMILIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET LEGA A 2017, OGGI) - Pesaro Reggio Emilia sarà diretta dagli arbitri Enrico Sabetta, Emanuele Aronne e Michele Rossi. Una Consultinvest Pesaro in piena emergenza di classifica gioca all’Adriatic Arena un match molto importante contro la Grissin Bon Reggio Emilia, valido per la 23^giornata del massimo campionato di basket. I due punti in palio alle ore 12,00 di domenica 19 marzo nell’anticipo domenicale, servono molto anche per la formazione di Max Menetti, alle prese con la caccia ai playoff.

L’ultimo turno è stato negativo per entrambe le formazioni: la prima di coach Leka alla guida della formazione pesarese si è chiusa con una sconfitta in quel di Varese in uno scontro diretto che poteva anche essere conquistato, mentre per coach Menetti e la sua Pallacanestro Reggiana lo stop è arrivato sul parquet di casa e dopo un supplementare, di fronte ad una forte Sidigas Avellino. La formazione ospite, che nel corso dell’anno ha già pagato dazio tante volte alla sfortuna, sembra non aver ancora finito con i problemi, visto che in settimana ad infortunarsi è stato il lungo statunitense Jawad Williams, arrivato da circa un mese alla corte di Menetti, che ha subito una distorsione alla caviglia, durante uno scrimmage effettuato contro la Fortitudo Bologna. Distorsione che dalle prime analisi effettuate lo costringerà a saltare almeno due settimane di allenamenti, proprio mentre si sta avvicinando il rientro nel roster di Stefano Gentile che a Pesaro sarà sicuramente in panchina, anche se il suo impegno non potrà essere al top. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI BASKET LEGA A 2016-2017 (23^GIORNATA)

La gara di andata si era chiusa con il successo della Grissin Bon per 87–80 con Aradori migliore realizzatore per la formazione di Menetti e Jones per i pesaresi. Una partita con grande equilibrio e che si è risolta solo nel finale con Aradori che ha mostrato molta freddezza dalla linea della carità per mettere al sicuro il risultato. A fine gara oltre ad Aradori, sono andati in doppia cifra Needahm, Polonara, Lesic e Della Valle. Nella Consultinvest sono andati in doppia cifra Thornton, Harrow e Jones. Nella gara di Varese la Consultinvest ha guidato per 25 minuti prima di essere riacciuffata dalla squadra di Caja che nella sfida diretta ha messo un punto fermo per la salvezza, avendo vinto entrambi gli scontri con i pesaresi. L’inizio di gara ha visto sia la Openjobmetis che la Consultinvest con ottime percentuali al tiro, ed un primo quarto che si è chiuso sul 23–22 dopo che Varese nel corso dei primi 10 minuti aveva toccato anche il +5.

Nel secondo periodo sono gli ospiti a partire meglio, mettendo a segno un parziale di 7–1 che poi viene ricucito da Cavaliero. La formazione di Leka non si perde d’animo e torna ad allungare sino a chiudere all’intervallo sul 42–51 con le triple di Ceron e di Thornton. Dopo il riposo si continua nel solco di Pesaro che approfitta della sterilità degli attacchi varesini per allungare sino alla doppia cifra, ma poi è Varese con buone iniziative di Johnson e Maynor a riportarsi in partita chiudendo sotto di soli 2 punti al 30esimo. L’ultimo periodo vede in azione anche il pubblico di casa che spinge i suoi alla rimonta, e Jones si becca un antisportivo che fa passare in vantaggio Varese che poi riesce anche a salire a +8, prima di allungare con Eyenga che va a chiudere la gara. Hazel con 19 punti, e Jones con 25 sono i migliori marcatori della VL.

Reggio Emilia si è arresa ad Avellino solo dopo un supplementare ed una super gara di Aradori, che ha segnato il suo massimo in carriera, 31 punti, ma ha trovato da parte della Sidigas, che non ha potuto schierare Ragland, una grande prestazione da parte di Thomas e del pivot ucraino Fesenko, e nel quarto periodo e nel supplementare anche da parte di Logan. In casa reggiana era stato proprio l’azzurro a mettere i punti del pareggio a fine regolamentari, La partenza aveva visto Avellino più precisa, specialmente con Thomas, mentre in casa Reggiana, della Valle sparava a vuoto. 15–20 il risultato alla fine del primo quarto.

Con diversi alti e bassi delle due squadre, il vantaggio resta ancora di 5 punti per Avellino anche all’intervallo, poi nel terzo periodo si gioca molto con i lunghi con Cervi e Fesenko protagonisti, e si chiude con il vantaggio per Reggio sul 56–54. Ultimo quarto combattuto e così anche il supplementare, come dimostra anche il minimo scarto a favore di Avellino, con l’ultima conclusione dei reggiani che balla sul ferro ed esce, condannando la Grissin Bon. Nella gara della Adriatic Arena per Pesaro dovrebbe entrare in quintetto il nuovo arrivato Clarke: con lui anche Harrow, Jones, Nnoko e Zavackas, mentre per coach Menetti quintetto tutto made in Italy con Cervi, De Nicolao, Della Valle, Aradori e Polonara.

La partita di basket Lega A tra Consultinvest Pesaro e Grissin Bon Reggio Emilia sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Sport 1 HD, il numero 201: telecronaca dalle ore 12:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone. Aggiornamenti live sul risultato della sfida saranno disponibili sul sito web.legabasket.it, che metterà a disposizione una pagina azione per azione con punteggio e statistiche aggiornate in tempo reale. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI BASKET LEGA A 2016-2017 (23^GIORNATA)

