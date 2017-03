Diretta/ Roma Treviglio: info streaming video e tv, risultato live (basket A2 Ovest 2017, oggi)

DIRETTA UNICUSANO ROMA REMER TREVIGLIO: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET A2 OVEST 2017, OGGI) - Roma Treviglio, valida per la venticinquesima giornata del girone Ovest di basket A2 2016-2017, si gioca domenica 19 marzo con palla a due alle ore 17. La Virtus di coach Corbani ci arriva sulla scia della vittoria sul parquet dell’Eurobasket Roma nel derby di ritorno, mentre per Treviglio si è trattato di un ritorno alla vittoria dopo tre battute d’arresto consecutive, vincendo contro Casale Monferrato.

Il derby di domenica scorsa sul campo dell’Eurobasket, oltre ai due punti in classifica ha portato alla formazione di Corbani anche la rivincita per un derby di andata perso in casa per un solo punto di differenza. In questo caso la Virtus è riuscita a prendere il comando della gara già nella prima frazione di gioco, ed è stata poi molto brava a controllare il ritorno della squadra di Bonora. Grande energia da subito sul parquet per le due formazioni, con la Virtus che prosegue molto bene, tanto da avere 30 punti a tabellone già alla fine del primo quarto e poi raggiungere il massimo vantaggio, 21 lunghezze, nel corso della seconda frazione.

Da metà terzo quarto la formazione di Corbani entra in modalità "controllo vantaggio" e pur vedendo lo scarto limato con il passare dei minuti, riesce a prevale senza riportare il finale al punto a punto che si era visto nella gara di andata. I due americano sono ancora una volta tra i migliori, con Brown che arriva a quota 27 punti segnati, più una buona dose di rimbalzi, e Raffa a 10, ma anche il play sardo Chessa con 17 punti e Sandri con 13 mettono mattoni importanti per il successo della Unicusano Roma.



Nella sfida contro Casale Monferrato, Treviglio batte anche la sfortuna e torna con merito al successo. Alla fine il punteggio è di 83-81 ed è importante in quanto si trattava di una sfida con un’avversaria di pari livello. Nel finale per Treviglio sono stati Rossi con la sua esperienza e Marino con la sua regia a dare la svolta decisiva a favore dei lombardi di coach Vertemati. Dopo che Treviglio era partita con un break di 7 – 0 si mettono al lavoro anche i piemontesi e la parte centrale del primo quarto si gioca in equilibrio, poi torna ad allungare Treviglio che chiude il primo quarto a + 6, sul 26-20.

Casale di nuovo vicino nel secondo quarto e formazioni che si scambiano canestri con buona continuità con Blizzard e Di Bella per Casale Monferrato e Dorokas e Sollazzo per Treviglio, che resta in vantaggio di 2 punti all’intervallo. L’equilibrio perdura anche nella terza frazione che la formazione di casa chiude a + 4, provando poi diversi allunghi nella quarta frazione, ripresi però dalla Novipiù.

Quando manca solo 1 minuto Casale si porta avanti di 1 punto con le triple, poi il canestro di Sollazzo ed il libero di Marini ribaltano il risultato. Lo stesso Sollazzo chiude a quota 17 con 28 di valutazione, MVP della gara, con Rossi, Marino, Cesana e Sorokas in doppia cifra, con quest’ultimo autore anche di una "doppia doppia".



Al Palasport romano la Unicusano scende sul parquet con un quintetto che comprende Chessa in posizione di regista, con Raffa che opera da guardia e l’ex Treviso Sandri da ala piccola. Corbani completa poi con Vedovato e Brown sottocanestro. La risposta di Treviglio è con uno "starting five" con Marino in play, poi Marini, e Sollazzo esterni e Sorokas con Rossi sottocanestro.

Roma-Treviglio non sarà trasmessa in diretta tv, nè avrete a disposizione una diretta streaming video; per tutte le informazioni utili sulla partita di A2 Ovest, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo, potete rivolgervi al sito ufficiale del campionato di basket, che trovate all'indirizzo www.legapallacanestro.com.

