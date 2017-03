DIRETTA VENEZIA-TORINO: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET LEGA A 2017, OGGI) - Venezia Torino sarà diretta dagli arbitri Dino Seghetti, Guido Federico Di Francesco e Gianluca Calbucci. Orario inconsueto per la gara di campionato tra la Reyer Venezia e la Fiat Torino, che scenderanno sul parquet del Taliercio alle ore 19.00 di domenica 19 marzo nell’ambito dell’ottava di ritorno.

Le due formazioni sono reduci da una vittoria, ottenuta dalla formazione di De Raffaele sul sempre difficile parquet del PalaCarrara contro la The Flexx Pistoia, e da quella di Franck Vitucci sul parquet di casa del PalaRuffini contro una delle formazioni più in forma del momento, la Dolomiti Energia Trento. Per coach Vitucci un successo che è stato ancor più importante perché ottenuto senza poter schierare White, il suo centro titolare, le cui condizioni fisiche destano molta preoccupazione in casa Fiat, e che non sarà disponibile anche in questa gara del Taliercio. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI BASKET LEGA A 2016-2017 (23^GIORNATA)

Sempre per quanto riguarda il pacchetto lunghi, anche la Reyer a Pistoia ha dovuto fare a meno del neo arrivato Esteban Batista per problemi alla schiena. Il lungo uruguayano, ex Olimpia Milano, sarà però disponibile in questa occasione a dare il suo contributo, seppur limitato. In classifica la Reyer resta al secondo posto alla pari di Avellino, senza poter pensare di raggiungere l’Olimpia Milano, distante 10 punti, ma con la necessità di lottare ancora per ottenere la miglior posizione in vista della post season, che vuole raggiungere anche la formazione ospite che oggi si trova al settimo posto.

Nella gara di andata si impose la Reyer Venezia, al termine di una gara ad alto punteggio, 90–93, nella quale i due migliori marcatori, White per i torinesi e Peric per i veneziani, chiuso allo stesso punteggio, 23. Anche la gara del Taliercio dovrebbe essere caratterizzata dal punteggio alto, visto che sia Venezia che Torino hanno una media di punti segnati di 81,5 a partita, con la quale sono appaiate al terzo posto nel campionato. Diversa invece l’efficienza difensiva con Venezia che subisce 78.6 punti a partita, sesta difesa, mentre la Fiat Torino con i suoi 84.5 punti subiti è l’ultima difesa del lotto. Tra i due allenatori c’è un unico precedente, quello della gara di andata che terminò con il successo di De Raffaele.

Nel turno precedente contro la Dolomiti energia, la Fiat Torino ha badato al sodo, conquistando due punti importantissimi al termine di una battaglia che è stata più dal punto di vista fisico che da quello tecnico, anche se per il successo è stata molto importante la difesa a zona di Frank Vitucci, abilmente alternata con la uomo, ma sempre cercando di non far avvicinare gli avversari al pitturato, dove Torino sconta l’assenza di White. Torino è stata brava anche nel gestire il numero di falli, in una partita che, a causa dei molti contatti fisici, è risultata molto spezzettata, a volte anche senza motivo, dalla terna arbitrale.

Nelle file della Fiat c’è stata una grande prestazione da parte di Washington, che nelle partite precedenti era sembrato in calo, ma in questa gara si è giustamente preso la nomina ad MVP con i suoi 15 punti e 32 di valutazione, dovuta anche ai 14 rimbalzi catturati ed ai 9 falli subiti nel corso della gara. Efficace anche Wilson, con una doppia doppia fatta di 12 punti e 10 rimbalzi, e doppia cifra anche per Harvey e Wright, oltre alla bella prestazione di mazzola che ha sostituito al meglio White con 17 punti a cui ha aggiunto anche i 6 rimbalzi catturati.

Al PalaCarrara Venezia si porta via i due punti sfruttando dopo l’intervallo le ottime qualità dei suoi tiratori e la prova eccellente dell’ex capitano pistoiese Filloy che ha sepolto i suoi ex compagni sotto 20 punti, sua migliore prestazione stagionale. La Reyer, che non aveva Batista, era andata al riposo in svantaggio, ma nella ripresa ha approfittato della maggiore libertà concessa ai suoi tiratori per ribaltare il risultato, nel giorno in cui Ress ha festeggiato le 100 presenze in serie A con la canotta orogranata. Oltre a Filloy, doppia cifra anche per Peric e Ress.

La gara del Taliercio dovrebbe vedere coach De Raffaele partire con un quintetto che comprende Haynes, Bramos, McGee, Peric e Ress, mentre per la Fiat Torino coach Vitucci schiererà probabilmente Wilson, Harvey, Wright, Mazzola, e Washington. La partita di basket Lega A tra Umana Reyer Venezia e Fiat Torino sarà trasmessa in diretta tv dall’emittente Rete 7; non è prevista invece la diretta del match in streaming video. Aggiornamenti live sul risultato della sfida saranno disponibili sul sito web.legabasket.it, che metterà a disposizione una pagina azione per azione con punteggio e statistiche aggiornate in tempo reale. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI BASKET LEGA A 2016-2017 (23^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.