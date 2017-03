Diretta/ Virtus Bologna Recanati: info streaming video e tv, risultato live (basket A2 Est 2017, oggi)

DIRETTA SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA US RECANATI: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET A2 EST 2017, OGGI) - Virtus Bologna Recanati è valida per la venticinquesima giornata del girone Est di basket A2 2016-2017: palla a due alla Unipol Arena domenica 12 marzo alle ore 18. Si tratta di un testa-coda: la formazione di casa è infatti una delle due capolista del girone "Est" dalla serie A2, nonostante la sconfitta dopo due supplementari nella sfida di Verona, mentre Recanati, battuta da Forlì nello scontro casalingo dell’ultimo turno, è stata raggiunta agganciata proprio dalla formazione romagnola e si trova ora all’ultimo posto con 12 punti all’attivo contro i 34 conquistati sinora dalle "V nere".

Per la formazione allenata da coach Giancarlo Sacco la situazione si fa sempre più precaria ed anche il calendario che l’attende da qui alla fine della stagione regolare non è dei migliori, ad iniziare da questa trasferta in casa della Virtus. Per la Segafredo Bologna la sconfitta di Verona arriva dopo una serie di tre gare consecutive vinte, che avevano riportato il sereno in casa bolognese dopo la sconfitta interna con l’altra grande del girone, la De Longhi Treviso.

Per Recanati le ultime tre gare sono coincise con altrettante sconfitte, dopo che ad inizio febbraio la formazione marchigiana sembrava aver dato una svolta positiva alla stagione, con due successi di fila. Nella gara giocata a Verona contro la Tezenis la Virtus si è dovuta arrendere dopo due tempi supplementari con il punteggio che ha superato quota 100 per entrambe le formazioni, 113-105. Una partita che ha visto come protagonisti i due opposti attacchi nel primo quarto, con la formazione di Ramagli che punta molto su Lawson sottocanestro, che infatti finirà il match con all’attivo 29 punti, mentre dall’altra parte le conclusioni sono di Frazier e di Portannese.

Il primo quarto termina con la Virtus in vantaggio 25-23, e la formazione bolognese allunga nella seconda frazione grazie all’entrata in scena di Ndoja e Umeh, entrambi ex della partita; mentre la formazione ospite allunga quella di Dalmonte trova maggiori difficoltà al tiro ed il vantaggio della Virtus sale fino a +17, poi entra in scena di nuovo Portannese che restituisce alla sua squadra il –7, 42-49 quando si va all’intervallo. La Virtus mette insieme un nuovo allungo, firmato Lawson, ad inizio ripresa, fino al +11. Ancora una grande reazione della Tezenis con il pareggio a quota 62, prima che Rosselli e Michelori riportino in vantaggio la formazione di Ramagli a fine terzo quarto.

Raggiunta nuovamente la parità, si va avanti nel segno dell’equilibrio ed è Lawson a soli due secondi dalla fine a mandare tutti all’overtime. Il primo non basta a chiarire la vincitrice e le due formazioni chiudono entrambe a quota 100, poi nel secondo overtime la maggiore freschezza dei veronesi è la base sulla quale si costruisce la loro fuga, e Bologna chiude con Spissu, Umeh, Rosselli, Ndoja e Lawson in doppia cifra, mentre non ha assolutamente niente da parte di Bruttini che non sembra proprio riuscire ad ambientarsi nella squadra.

Al PalaRossini di Recanati si giocava una partita importante per la salvezza e questa partita se l’è aggiudicata Forlì che è anche davanti agli avversari guidati da Sacco per gli scontri diretti. Il tecnico dei marchigiani è stato espulso per aver ricevuto un doppio tecnico, e come lui tutta la formazione si è mostrata nervosa in partita. Recanati ha pagato anche il roster rimaneggiato, ed ha cercato nel finale di riaprire una partita che la vedeva sotto di 13 punti al 30esimo.

La rimonta dei marchigiani è arrivata sino al –6, poi Forlì è riuscita ad allungare di nuovo. Per la squadra di Sacco alla fine doppia cifra per Bader ed Infante. La gara della Unipol Arena vedrà in campo per la Virtus il suo quintetto base standard, con Spissu, Umeh, Ndoja, Rosselli e Lawson, mentre Sacco risponde con Bader, Bolpin, Rush, Spizzichini e Marini.

Virtus Bologna Recanati non verrà trasmessa in diretta tv, e dunque non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire questa sfida; per tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo alla Unipol Arena, potete consultare il sito ufficiale del campionato che trovate all'indirizzo www.legapallacanestro.com.

