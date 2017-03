Risultati/ Basket Lega A: classifica aggiornata, live score in diretta: subito Pesaro Reggio Emilia!

RISULTATI BASKET LEGA A: CLASSIFICA AGGIORNATA, LIVESCORE IN DIRETTA E PROSSIMO TURNO (23^ GIORNATA, 12 MARZO 2017) - La 23esima gioenata del campionato di basket Lega A 2016-2017 è stata aperta dai due anticipi Trento-Pistoia e Avellino-Sassari; il programma del turno, ottavo nel girone di ritorno, prosegue ora con le consuete partite della domenica. Per questa giornata non è previsto alcun Monday Night, e dunque avremo il quadro completo della situazione e la classifica aggiornata al termine del turno già questa sera; andiamo a vedere dunque quali sono le partite che ci aspettano.

Si parte con l’anticipo delle ore 12 che è Pesaro-Reggio Emilia; alle ore 18:15 vanno in scena Milano-Cremona, Cantù-Brindisi e Capo d’Orlando-Caserta. Il primo posticipo, alle ore 19, è Venezia-Torino; alle ore 20:45 si chiude con Brescia-Varese.

Naviga nettamente al comando l’Olimpia Milano, che ha cinque partite di vantaggio su Venezia e Avellino e ha già centrato la qualificazione ai playoff; alle sue spalle infuria la battaglia per la seconda posizione, nella quale clamorosamente è coinvolta anche una Capo d’Orlando che continua a stupire e che è pronta ad approfittare di qualche passo falso da parte delle big.

Per esempio la Reyer, impegnata in casa contro una Torino che ha ripreso la marcia; la classifica è ancora corta e non ci sono certezze, di sicuro però ha bisogno come il pane di una vittoria Reggio Emilia, che in questo momento è ottava e rischia di rimanere fuori dai playoff. La Grissin Bon gioca a Pesaro: la Consultinvest arriva dalla sconfitta di Varese in cui è crollata nell’ultimo periodo, e adesso si deve guardare dal ritorno di una Cremona che si gioca il tutto per tutto sul campo della capolista.

A proposito di corsa alla salvezza, grande passo avanti di Varese che arriva da tre vittorie consecutive; adesso però serve il passo in più, due punti sul campo di Brescia (in lotta per i playoff) per coinvolgere nella corsa anche una Caserta sempre più in crisi, e chiamata all’impresa sul campo della Betaland. Anche Cantù potrebbe essere riassorbita; la stessa Brescia e Pistoia non possono dirsi al sicuro e dunque, come del resto era successo negli anni recenti, le squadre che in questo momento stanno lottando per i playoff devono anche dare uno sguardo alle loro spalle per non incappare in brutte sorprese.

Ci attende in ogni caso un turno entusiasmante, fatto di tante partite decisive o quasi per la classifica e per gli obiettivi delle varie squadre; noi diamo la parola al campi per stare a vedere come andranno queste sfide, e come cambierà la situazione di un campionato di basket Lega A che si sta avviando a passi rapidi verso la conclusione della sua regular season.

LEGA A 2016-2017, 23^ GIORNATA

RISULTATO FINALE Trento-Pistoia 99-91

RISULTATO FINALE Avellino-Sassari 77-65

Domenica 19 marzo

Ore 12:00 Pesaro-Reggio Emilia

Ore 18:15 Milano-Cremona

Ore 18:15 Cantù-Brindisi

Ore 18:15 Capo d'Orlando-Caserta

Ore 19:00 Venezia-Torino

Ore 20:45 Brescia-Varese

CLASSIFICA LEGA A 2016-2017

Milano 19-3

Avellino 15-8

Venezia 14-8

Capo d'Orlando 13-9

Trento 13-10

Sassari 12-10

Torino, Reggio Emilia, Brindisi 11-11

Brescia, Pistoia 10-12

Cantù, Caserta 9-13

Varese 8-14

Pesaro 7-15

Cremona 6-16



LEGA A 2016-2017, 25^ GIORNATA

Domenica 26 marzo

Ore 12:00 Caserta-Venezia

Ore 17:00 Cremona-Sassari

Ore 18:15 Pistoia-Milano

Ore 18:15 Torino-Cantù

Ore 18:15 Trento-Pesaro

Ore 18:15 Varese-Capo d’Orlando

Ore 20:45 Brindisi-Avellino

Lunedì 27 marzo

Ore 20:45 Reggio Emilia-Brescia

