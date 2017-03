Diretta/ Baskonia-Olimpia Milano: info streaming video e tv, orario e risultato live (basket Eurolega, oggi)

DIRETTA BASKONIA-OLIMPIA MILANO: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (BASKET EUROLEGA 24^ GIORNATA, OGGI 2 MARZO 2017) - Baskonia-Olimpia Milano sarà diretta dagli arbitri Borys Ryzhyk (Ucraina), Spiros Gkontas (Grecia) e Sergio Silva (Portogallo); in programma alla Fernando Buesa Arena mercoledì 2 marzo (ore 21), si gioca per la ventiquattresima giornata della regular season di basket Eurolega 2016-2017. A sette giornate dalla fine della "regular season", il Baskonia Vitoria, ottavo in classifica e nel pieno di una crisi, viste le sei sconfitte nelle ultime sette gare disputate, con l’eccezione del colpo di coda della vittoria a Barcellona, affronta in casa l’Olimpia Milano per conquistare due punti importanti per la sua classifica.

Il match è una tappa importante per una formazione, quella di Sito Alonso, che fino ad un mese e mezzo fa era stabilmente nelle prime quattro posizioni della manifestazione. Dall’altra parte un’Olimpia Milano che ha ormai abbandonato le pochissime chances di qualificazione e cercherà di onorare i restanti match stagionali, dando comunque più spazio, come ha già fatto contro il Barcellona in casa, a giocatori sinora impiegati in misura minore, in vista del rush finale del campionato italiano, obiettivo che resta naturalmente prioritario.

Per la squadra di Repesa è arrivato anche un infortunio pesante nell’ultimo turno di campionato che l’ha vista vincente a Caserta, con Zoran Dragic che ha terminato anzitempo la sua stagione a causa della rottura del legamento crociato; un problema che si aggiunge all’infortunio di Kruno Simon, che ricopre un ruolo simile a quello di Dragic, e che non è stato schierato anche nell’ultima trasferta di campionato. Sia il Baskonia che l’Olimpia arrivano a questo incontro dopo aver perduto quello del turno precedente; la formazione basca si è dovuta inchinare ad Istanbul di fronte all’Efes, mentre l’Olimpia è stata battuta al Forum dal Barcellona, altra squadra in corsa per le ultime posizioni dei playoff.



La formazione italiana ha una striscia perdente lontano dal parquet del Forum di 10 gare consecutive, ma nel girone di andata seppe battere il Baskonia davanti al proprio pubblico per 88-76, con una eccellente partita di Sanders che chiuse con 19 punti all’attivo. Sanders che con McLean è stato finora il giocatore più positivo nell’annata della compagine milanese. In quella gara in maglia Olimpia doppia cifra anche per Hickman e Simon, mentre per coach Sito Alonso andarono in doppia cifra Larkin, Voigtmann e Bargnani, alla sua prima apparizione su un parquet italiano dopo gli anni della NBA.



Per quanto riguarda il confronto diretto tra le due formazioni, nelle 11 precedenti gare il Baskonia ha vinto 6 volte, contro le 5 dell’Olimpia Milani; dal punto di vista statistico i milanesi segnano quasi due punti in più dei baschi, 82,7 ppg contro 80,8 ppg, ma sono nettamente in svantaggio per quanto riguarda i punti subiti, 88,3 ppg contro gli 80,1 ppg della formazione di Sito Alonso. Per quanto riguarda le percentuali Milano tira meglio sia da 2 che da 3 punti, mentre il Baskonia è più efficace dalla linea della carità, ed è in vantaggio anche a rimbalzo, dove è tra le prime della competizione. Dati simili tra le due formazioni per quanto riguarda gli assist e le palle perse.

La lotta sotto i tabelloni, con il Baskonia che da diversi turni deve rinunciare al georgiano Shengelia, sarà quindi una delle discriminanti per il successo in questa gara. Dal punto di vista dei singoli Sanders è il lesder di Milano nei punti segnati, davanti a Simon ed Hickman, mentre per la formazione basca i migliori realizzatori sono il francese Beaubois che dopo avere iniziato la stagione partendo dalla panchina si è conquistato stabilmente il posto in quintetto base, il play ex NBA, Shane Larkin, ed il lungo tedesco Voigtmann, che tira con una percentuale del 64,7%.



Nella gara di Istanbul il Baskonia si è arreso all’Efes di coach Perasovic, ex della sfida, per 96 – 85, che si è imposto meritatamente con gli spagnoli che hanno iniziato bene la gara, ma si sono in seguito dovuti arrendere di fronte alla maggiore intensità che i turchi hanno saputo mettere sul parquet. L’Efes ha preso il vantaggio definitivo a fine terzo quarto e poi lo ha mantenuto controllando la reazione, debole, del Baskonia. Al termine dei 40 minuti per i baschi doppia cifra per i due francesi della squadra, Beaubois e Tillie e per l’ungherese Adam Hanga.



Una Olimpia Milano capace di prendersi anche 15 punti di vantaggio nei confronti del Barcellona nel corso della seconda frazione, permette poi agli spagnoli di rientrare e di mettere a segno un parziale mortifero nel corso della terza frazione, provando poi a rimontare nella quarta, ma senza mai veramente rientrare nel match. Per l’Olimpia è stata fatale la difesa morbida che ha permesso a Tomic di risultare devastante sottocanestro, con Raduljca ancora una volta autore di una prestazione insufficiente. Tra le cose positive per l’Olimpia la crescita di Abass, tornato a segnare in doppia cifra, così come Cinciarini, Macvan e Kalnietis.



La gara della Fernando Buesa Arena vede coach Sito Alonso mandare sul parquet un quintetto base composto da Larkin, Beaubois, Hanga, Tillie e Voigtmann, mentre Jasmin Repesa si affida a Cinciarini, insieme a Kalnietis, Abass, Macvan e McLean.

Baskonia-Olimpia Milano sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Plus; per tutti gli abbonati alla pay tv del satellite sarà quindi possibile assistere alla partita della Fernando Buesa Arena anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone attivando la diretta streaming video con Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

© Riproduzione Riservata.