Diretta/ Galatasaray-Real Madrid: info streaming video e tv, orario e risultato live (basket Eurolega, oggi)

DIRETTA GALATASARAY-REAL MADRID: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (BASKET EUROLEGA 24^ GIORNATA, OGGI 2 MARZO 2017) - Galatasaray-Real Madrid sarà diretta dagli arbitri Luigi Lamonica (Italia), Petros Papapetrou (Grecia) e Marko Juras (Serbia); si gioca alle ore 18:45 di giovedì 2 marzo alla Abdi Ipekçi Arena, per la ventiquattresima giornata di basket Eurolega 2016-2017. Laso sa benissimo che non deve prendere sottogamba la formazione turca guidata da Ergin Ataman, anche se l’ultima esibizione del Galatasaray, sul parquet di Belgrado contro la Stella Rossa è stata del tutto da dimenticare, con soli 58 punti messi a segno. L’atmosfera dell’Abdi Ipecki in molte occasioni ha saputo trasformare positivamente la squadra, che oltre alla determinazione può mettere sul parquet anche tanto atletismo, ed una buona dose di talento.

Su questo campo ad esempio, il Galatasaray è stato capace di sconfiggere formazioni come il Barcellona, il Maccabi Tel Aviv ed anche l’Olympiacos di Spanoulis. Certamente il Real Madrid gode dei favori del pronostico dall’alto del suo attacco, che con 86,9 punti messi a segno in media, è il secondo di tutta la manifestazione, ed anche per la media di 83,1 punti subito dal Galatasaray, quartultima nella lega. A completare i dati in favore della formazione ospite, quello relativo ai rimbalzi, dove con 36,9 per gara sono al terzo posto, e quello degli assist dove sono i primi, smazzandone 20,8 per gara con il grande contributo di Llull e Doncic.

Il Real Madrid inoltre vuole assolutamente conservare la sua prima posizione, che attualmente tiene con 2 punti di vantaggio sul CSKA Mosca. Per il Galatasaray lo stimolo di battere la prima della classe, ed anche quello di abbandonare l’ultima posizione in classifica che condivide con Olimpia Milano e Maccabi Tel Aviv.

Guardando i numeri dei singoli giocatori, per coach Ataman il migliore realizzatore è stato fin il veterano e capitano Sinan Guler, che contribuisce con 11.2 ppg. smazzando anche 5.3 assist per gara. Dopo di lui Micov, doppia cifra con 10,8 ppg. e l’altro ex canturino, il centro Alex Tyus, con 10 punti esatti per gara e con 5.3 rimbalzi. Dalla parte degli spagnoli, dopo Llull, con 17.1 ppg. e 6.1 assist di media, troviamo lo statunitense Anthony Randolph, vicino alla doppia cifra nei punti segnati con 9.7 ppg. ed anche buon rimbalzista con 5.3 rpg. Numeri leggermente inferiori per il centro messicano Gustavo Ayon, 9.5 ppg. e 5.0 rpg.

Nella gara della Pionir Arena il Galatasaray è stato battuto in scioltezza dalla Stella Rossa Belgrado. I serbi, dopo aver guidato già alla fine del primo periodo per 20 – 17 hanno messo il turbo nel secondo quarto, chiuso con un parziale di 28 – 12 mandando di fatto la gara in archivio. A decidere la gara è stata la differente intensità messa in campo dalle due formazioni, con gli uomini di Radonjic capaci di blindare letteralmente il proprio canestro, e con i turchi incapaci di creare pericoli. Dopo aver raggiunto anche il + 20 in più di una occasione, i serbi hanno badato solo a controllare un avversario che è sembrato spento, nonostante i cambi e le sgridate di coach Ataman. Nel Galatasaray il solo Micov raggiunge la doppia cifra con 11 punti, mentre Guler e Daye si fermano a quota 8.

Guidato da un grande Sergio Llull il Real Madrid ha messo un freno alle ambizioni del Darussafaka di David Blatt, che in questo momento sarebbe fuori dal gruppo playoff. 101 – 83 il finale di una partita che ha visto i blancos doppiare gli avversari nel primo quarto, 30 – 14 il parziale, pensando poi a controllare per i restanti 30 minuti, mantenendo sempre un vantaggio molto ampio. Nel parziale della prima frazione da notare il 4 / 4 di Llull da oltre l’arco, ed il buon contributo di Draper. Alla fine nella squadra di Laso vanno in doppia cifra oltre al play anche Hunter e Thompkins, entrambi con 14 punti all’attivo.

Nel match dell’Abdi Ipecki arena la formazione di casa parte con un quintetto con Guler, Micov, Schilb, Koksal e Pleiss, mentre Pablo Laso schiera il Real Madrid con Ayon, Llull, Maciulis, Randolph e Taylor.

Galatasaray-Real Madrid non sarà trasmessa in diretta tv, nè si potrà assistere a una diretta streaming video per assistere a questa partita; per tutte le informazioni utili potrete comunque consultare il sito ufficiale www.euroleague.net, con il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

© Riproduzione Riservata.