Diretta/ Stella Rossa-Bamberg: info streaming video e tv, orario e risultato live (basket Eurolega, oggi)

DIRETTA STELLA ROSSA-BAMBERG: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (BASKET EUROLEGA 24^ GIORNATA, OGGI 2 MARZO 2017) - Stella Rossa-Bamberg, che verrà diretta dagli arbitri Christos Christodoulou (Grecia), Carlos Peruga (Spagna) e Semen Ovinov (Russia), si gioca alle ore 19 di mercoledì 2 marzo; presso la Kombank Arena di Belgrado la partita è valida per la ventiquattresima giornata della regular season di basket Eurolega 2016-2017. I serbi di Dejan Radonjic in questa gara sono alla ricerca della settima vittoria nelle ultime 8 gare, una marcia che ha portato la squadra a competere con buone chances per la post season.

Nelle gare dell’ultimo turno la Stella Rossa ha battuto in casa il Galatasaray tenendo gli avversari a quota 58 punti, miglior prestazione difensiva stagionale della competizione, mentre i tedeschi hanno perso in casa contro i lituani dello Zalgiris Kaunas, altra squadra che sta provando ad entrare nei playoff, rincorrendo per tutta la partita gli uomini di Jasikievicius. Per la formazione di Trinchieri, questa, seppur con molte difficoltà, rappresenta l’ultima occasione utile di agganciare la corsa per l’ottavo posto, visto che poi saranno solo 6 i turni mancanti alla fine della stagione regolare.



L’incontro della Aleksandar Nikolic Arena rappresenta solo il secondo scontro diretto tra la formazione serba e quella tedesca e quello di andata, giocato alla Brose Arena si chiuse con il successo della formazione ospite per un solo punto, 78-79, con il canestro decisivo segnato dall’ex Olimpia Milano Charles Jenkins, mentre il tentativo di risposta di Miller sulla sirena non trovò il fondo della retina.

Una gara nella quale per i padroni di casa il migliore fu Nicolò Melli, autore di una doppia doppia da 16 punti e 10 rimbalzi, mentre dall’altra parte il miglior realizzatore risultò l’esperto Milko Bjelica con 18 punti a referto. Il momento delle due squadre è nettamente opposto con 1 solo successo per il Bamberg nelle ultime 7 giornate, mentre per la Stella Rossa, nello stesso arco di tempo c’è stata una sola sconfitta.



Per la formazione di casa il miglior realizzatore è Marko Simomovic, che partendo dalla panchina è in grado di fornire costantemente uno scatto positivo per la sua formazione e sta producendo 13.0 ppg. dietro di lui il lungo Ognjen Kuzmic, giocatore solido a rimbalzo, 7.7 rpg, e con punti nelle mani, 10.1, ed il play statunitense Jenkins, tornato alla Stella Rossa dopo la stagione in chiaroscuro a Milano, che contribuisce con 8.7 ppg. e 2.8 assist. Nella formazione tedesca svetta Darius Miller con i suoi 13.1 ppg., seguito da Nicolò Melli che mette insieme 12.2 ppg. e 7.7 rpg.

Doppia cifra nei punti segnati anche per il lettone Janis Strelnieks, a quota 11.7 ppg. ed assente nell’ultima occasione per infortunio. Il Bamberg ha un attacco che segna di più, ma la sua difesa non è efficace come quella della formazione serba, che è la seconda migliore dell’intera Eurolega, concedendo alle squadre avversarie solo 73,4 punti di media. Per la Stella Rossa c’è anche il primo posto nella statistica delle palle recuperate, con 8,6 a partita, segno di una difesa sulla palla di grande intensità.



Nell’ultimo turno la Stella Rossa ha giocato e vinto in scioltezza contro il Galatasaray, scappando avanti con una seconda frazione da 28 – 12 che ha di fatto deciso il match. Nel primo match i turchi avevano tentato di stare alla pari della formazione di Radonjic, ma nel secondo quarto oltre che a blindare il proprio canestro, la Stella Rossa ha segnato con continuità con tutti gli uomini scesi sul parquet, ed ha continuato anche ad inizio della frazione successiva, con Kuzmic che ha portato i suoi fino al + 20, prima che il ritmo calasse da parte di entrambe le formazioni, con i serbi in pieno controllo della situazione. A fine gara cinque uomini in doppia cifra per i serbi, con Lazic miglior marcatore a quota 17, seguito a solo un punto di distanza da Kuzmic, e soprattutto un totale di 15 palle recuperate.



Il Brose Bamberg è caduto in casa contro lo Zalgiris, con la formazione lituana che ha giocato una delle sue migliori partite stagionali. I ragazzi di Trinchieri hanno inseguito per quasi tutta la gara, sono riusciti anche a portarsi in vantaggio, ma nel finale sono saliti di nuovo in cattedra i lituani che hanno chiuso la gara in loro favore con Jankunas e Lekavicius, e con un ottimo 56% al tiro complessivo. Per i tedeschi miglior marcatore Melli, con 17 punti, così come Miller, mentre l’altro centro, Theis, ne ha messi 15.



Nella gara di Belgrado la Stella Rossa avrà sul parquet alla palla a due un quintetto composto da Jovic, Jenkins, Lazic, Mitrovic e Kuzmic, mentre per il Bamberg coach Trinchieri schiera Causeur, Zisis, Miller, Melli e Theis.

Stella Rossa-Bamberg non sarà trasmessa in diretta tv; per la partita della Kombank Arena non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video, e dunque per tutte le informazioni utili - come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo - potrete consultare il sito ufficiale dell'Eurolega, che trovate all'indirizzo www.euroleague.net

© Riproduzione Riservata.