Diretta Bamberg Baskonia, Foto LaPresse

DIRETTA BAMBERG BASKONIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET EUROLEGA 2017, OGGI) - Bamberg-Baskonia, che verrà diretta dagli arbitri Ilija Belosevic (Slovenia), Tomislav Hordov (Croazia) e Olegs Latisevs (Lettonia), si gioca alle ore 20 di martedì 20 marzo presso la Brose Arena; è valida per la ventisettesima giornata del girone di basket Eurolega 2016-2017. A tre settimane e 4 gare dalla fine della stagione regolare dell’Eurolega, il Bamberg con la sconfitta dell’ultimo turno in casa contro il Fenerbahçe, ha detto definitivamente addio, anche dal punto di vista della matematica, alle speranze di playoff.

Speranze ampiamente alla portata del Baskonia, che nell’ultimo turno ha colto un successo di prestigio in casa battendo il CSKA e portandosi al 5° posto, seppure in coabitazione con Panathinaikos e Stella Rossa, con la possibilità di attaccare anche il quarto, dove è situato proprio il Fenerbache, ma anche con la necessità di guardarsi alle spalle visto che l’ottava, i turchi dell’Efes, sono ad 1 sola vittoria di distanza e la nona, l’altra formazione di Istanbul, il Darussafaka, a due vittorie di distanza, con una lotta dunque sempre aperta.

Per il Bamberg le quattro partite rimanenti, ad iniziare da questa, devono servire per evitare il fondo della classifica, che dista 2 successi e dove si trovano Unics Kazan ed Olimpia Milano. Nella gara di andata, alla Fernando Buesa Arena, successo di 7 punti, 81-74 per la formazione di Sito Alonso, che seppe riemergere dal -15 dell’intervallo, colmando parte dello svantaggio nel terzo quarto e dando poi la spallata finale nell’ultimo periodo, chiuso sul 26 – 11, con prestazioni in doppia cifra da parte di tre esterni, Larkin, Hanga e Beaubois e del lungo tedesco Voightmann, miglior marcatore del Baskonia a quota 20, mentre dall’altra parte il migliore realizzatore fu Darius Miller, in doppia cifra come Melli, Strelnieks e Maodo Lo.

Le statistiche delle due formazioni indicano attacchi con la stessa capacità produttiva, 79,5 i punti a partita dei tedeschi e 80,9 quelli dei baschi, che hanno però un netto vantaggio a rimbalzo conquistandone 36,7 a partita contro i 31,1 della formazione di Trinchieri, una differenza che si apprezza soprattutto nei rimbalzi offensivi, che sono stati uno dei punti di forza anche nella vittoria dell’ultimo turno contro i russi di Itoudis. Lo stesso equilibrio si trova anche nei punti subiti a partita con i 78,8 dei tedeschi molto vicini ai 79,6 dei baschi. Curiosamente i tedeschi hanno migliori percentuali sia dal campo che dalla lunetta, ma il complesso di tutte le statistiche, con assist, recuperi e stoppate, fa si che il Baskonia sia superiore nell’indice di valutazione complessivo.

Nell’ultimo turno il Bamberg ospitava il Fenerbache, che aveva impegnato strenuamente nella gara di andata ad Istanbul. Il duello tra italiani nella partita ha visto una serata assolutamente negativa per Nicolò Melli, che ha chiuso a 0 punti con un complessivo 0 / 6 al tiro in 27 minuti, caratterizzati solo dalla conquista di 8 rimbalzi, mentre Datome è stato uno dei migliori dei suoi mettendo a segno 16 punti con grande precisione ai liberi e con 21 di valutazione, partendo, come gli accade di frequente in questi ultimi turni di Eurolega, dalla panchina. Una scelta del suo coach, Obradovic, che sta dando i frutti previsti, visto che Datome al suo ingresso in campo fornisce sempre una spinta decisiva.

Il Bamberg si è arreso anche ad una prestazione "stellare" del play ospite Bobby Dixon, che ha fatto dimenticare le rotazioni "corte" del Fenerbache, con 26 punti, a cui ha aggiunto 8 falli subiti e 6 rimbalzi catturati. Partita che è stata sempre in mano alla squadra turca, partita con un + 6 nel primo quarto e capace di allungare nel terzo, mentre il Bamberg ha cercato di rimontare nella quarta frazione portando alla fine in doppia cifra Causeur, Zisis e Miller.

Il Baskonia ha ottenuto due punti importantissimi nella gara casalinga contro il CSKA, con un finale punto a punto nel quale per i russi si era messo in azione Teodosic portando in vantaggio i suoi dopo un lungo inseguimento. Canestro decisivo di Larkin, che ha chiuso la sua gara in doppia cifra, così come Hanga, grande protagonista anche con le stoppate ed i rimbalzi, e Tillie. Il Baskonia, nel quale era ancora assente Andrea Bargnani, è stato capace soprattutto di limitare l’attacco dei russi, anche se prima De Colo e poi Teodosic, hanno fatto vedere buone cose. Grande protagonista il centro tedesco Voigtmann.

Nella gara della Brose Arena i tedeschi di Andrea Trinchieri dovrebbero iniziare con un quintetto con Nikos Zisis, Causeur, Darius Miller e i due ex di Milano Melli e Radosevic, mentre per i baschi ci saranno Shane Larkin, Adam Hanga, Budinger, il georgiano Shengelia e Voigtmann sotto i tabelloni.

Bamberg-Baskonia non sarà trasmessa in diretta tv e non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video per assistere a questa partita; potrete tuttavia accedere al sito ufficiale www.euroleague.net per tutte le informazioni utili sulla gara della Brose Arena, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori.

© Riproduzione Riservata.