DIRETTA PANATHINAIKOS OLIMPIA MILANO: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET EUROLEGA 2017, OGGI) - Panathinaikos-Olimpia Milano sarà diretta dagli arbitri Miguel Perez Perez (Spagna), Seffi Shemmesh (Israele) e Sergio Silva (Portogallo); alle ore 20:15 l'Olympic Sports Center di Atene ospita la partita valida per la ventisettesima giornata del girone di basket Eurolega 2016-2017. La formazione di Xavi Pascual dal canto suo ha colto due punti importantissimi in casa contro il Real Madrid, fermando l’attacco spagnolo con una prestazione sopra le righe.

Quella in programma ad Atene, alle 20.15 di martedì 21 marzo, poteva anche essere la prima partita di Alessandro Gentile contro la sua ex squadra, ma il giocatore italiano ha rescisso da alcune settimane il suo contratto con i greci, con i quali non è mai scattato il feeling sperato sia dalla società che dal giocatore.



La posizione attuale in classifica del Panathinaikos è la sesta, a parità di vittorie, 15, con la quinta, il Baskonia Vitoria, e con la settima, la Stella Rossa, per un finale di stagione regolare che si prospetta molto avvincente. I greci hanno anche la possibilità di agganciare la quarta posizione, ma devono anche guardarsi alle spalle e dopo questa gara casalinga contro l’Olimpia Milano, nelle restanti tre gare saranno impegnati proprio nella fida diretta contro il Baskonia a Vitoria, nel secondo impegno consecutivo di questa settimana, poi in casa contro il CSKA, per finire con l’incontro meno impegnativo, quello sul parquet di Tel Aviv contro il Maccabi.

Per l’Olimpia c’è invece, da alcune settimane, l’ultimo posto in classifica, a pari merito con l’Unics Kazan, e con due vittorie in meno del terzetto Maccabi, Galatasaray, Bamberg, per cui l’obiettivo da ricercare è quello di superare almeno i russi, con i quali se la vedranno proprio nell’ultima gara, al Forum, dopo avere ospitato, in questa settimana al Forum il Bamberg ed avere giocato l’ultima gara in trasferta nel penultimo turno a Kaunas contro lo Zalgiris.



Undici i precedenti in Eurolega tra le due formazioni, con i greci che guidano con 8 successi e 3 sconfitte, e negli incontri disputati davanti al proprio pubblico hanno ottenuto 4 successi ed una sconfitta, che risale alla fase top 16 della stagione 2011 / 2012, con il punteggio di 58 – 67 a favore della formazione italiana, che anche nell’ultima gara, quella del Forum della gara di andata si dovette arrendere per 72-86. In quella gara per Milano era arrivata la sesta sconfitta consecutiva, e nel corso della gara il vantaggio dei greci era arrivato a toccare le 26 lunghezze.

Il quarto decisivo è stato il secondo che ha visto un parziale di 8-24 in favore dei greci, che avevano saputo chiudere la via del canestro per i giocatori di Jasmin Repesa. Unici giocatori a disputare una gara all’altezza il lungo McLean e l’indomabile Cerella, che come di consueto si è "dannato l’anima" in difesa. Doppia cifra alla fine per McLean e Sanders in casa Olimpia e per James, Calthes, Feldine e l’ex Bouruoisis per la formazione di Pascual.



Bel colpo casalingo nell’ultimo turno per il Panathinaikos, capace di fermare la corsa della capolista Real Madrid, con una grande prestazione difensiva, limitando per tutti i 40 minuti sia Llull che Doncic. Il finale è stato di 88-82, con i sei punti di vantaggio concretizzati nell’ultimo periodo, dopo che il primo quarto aveva visto i greci avanti di 2 punti, il pareggio nel parziale del secondo quarto, ed il vantaggio del Real Madrid, sempre di 2 punti, nel parziale del terzo periodo. Per il Panathinaikos hanno chiuso il match in doppia cifra Rivers, Feldine, Singleton e Gist che dopo il rientro del turno precedente, in questo è stato ancora più importante per i "verdi" di Xavi Pascual.



Al Forum la partenza di Milano contro la Stella Rossa è stata da incubo, con i serbi in vantaggio di 15 punti al decimo. La reazione sperata dal pubblico, che ha spinto i suoi beniamini, come del resto hanno fatto i 1500 sostenitori della Stella rossa, arrivati da Belgrado, ha portato l’Olimpia a vincere i restanti 3 quarti e ad inizio ultimo quarto riportarsi anche sul – 2, per poi venire ricacciati indietro dal grande finale di Kuzmic. Hickman, Sanders e Pascolo gli uomini in doppia cifra per coach Repesa.



Ad Oaka il quintetto iniziale di Pascual sarà composto da Chris Singleton, Nichols, KC Rivers, James Gist e il playmaker Nick Calathes, mentre Jasmin Repesa oppone Ricky Hickman, l'ex di giornata Miroslav Radulijca, Milan Macvan, Rakim Sanders e Awudu Abass.



Subito dopo l’incontro con la Stella Rossa, Jasmin Repesa ha parlato di insoddisfazione al termine di una gara persa dopo aver vinto tre quarti. La differenza a favore della formazione serba è stata fatta nel primo quarto, quando, secondo il coach croato, la sua squadra è partita paurosa, concedendo alla formazione di Radonjic di chiudere con un pesante vantaggio di 15 punti. Nonostante il risultato finale, Repesa è sicuro di aver giocato una buona gara in attacco contro una delle migliori formazioni difensive dell’Eurolega, pur con le assenze pesanti nel roster.

Panathinaikos-Olimpia Milano sarà trasmessa in diretta tv da Fox Sports, come sempre la casa dell'Eurolega: tutti gli abbonati alla televisione satellitare potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Inoltre non dimenticate di consultare il sito ufficiale www.euroleague.net per informazioni utili legate alla partita, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori.

