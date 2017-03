Diretta/ Monaco Sassari: streaming video RaiPlay.tv, risultato live (basket Champions League 2017, oggi)

Foto LaPresse

DIRETTA MONACO-DINAMO SASSARI: STREAMING VIDEO RAIPLAY.TV, RISULTATO LIVE (BASKET CHAMPIONS LEAGUE 2017, OGGI) - Monaco-Sassari si gioca all'Arena Louis II mercoledì 22 marzo; palla a due alle ore 20:30 per gara-1 dei quarti di finale di basket Champions League 2016-2017. Nel turno precedente l’avversaria del Monaco era stata l’AEK Atene che aveva conquistato il successo nella gara di andata, ma con un solo punto di vantaggio, con i francesi che hanno ribaltato con il successo per 95-87 ottenuto in casa con una grande prestazione.

Per la formazione di Federico Pasquini, dopo il +16 ottenuto all'andata contro il Le Mans nella gara di ritorno c'era la possibilità di controllare la differenza canestri, ma il coach della Dinamo ha spronato i suoi ragazzi che hanno ottenuto il successo anche in terra francese. Nella nostra serie A, la Dinamo Sassari si trova attualmente al sesto posto, in piena corsa per i play off, ma nel turno successivo si è arresa sul parquet della Sidigas Avellino, seconda in classifica.

Nelle fila della formazione francese il miglior realizzatore, con una media di 13 punti a referto è la guardia Bost, un americano con passaporto bulgaro, che precede Zach Wright, con 10,9 ppg, altro americano che con passaporto macedone, mentre il terzo, con 9,9 ppg è il francese Ouattara. Nella cattura dei rimbalzi spicca l’americano ex Valencia Caner-Medley, che si divide le responsabilità sotto le plance con l’ex Bayern Monaco, Bryant e con il senegalese Sy, già visto anche nel campionato spagnolo.

Bost è anche il migliore per quanto riguarda la valutazione, seguito anche in questo caso da Wright e dall’ucraino Gladyr. Infine negli assist la classifica si inverte con Wright in prima posizione, Bost in seconda e l’americano Shuler terzo. Nelle file della Dinamo Banco di Sardegna, che ha cambiato molti uomini rispetto alla formazione che ha iniziato la stagione, il migliore realizzatore finora è il play maker David Bell, con 12,4 punti per gara, seguito molto da vicino dal suo "back up", il croato Stipcevic, con 12,1 ppg, mentre al terzo posto si piazza l’esperto serbo, Savanovic, con 11,2 punti per gara.

Tra i tre, Bell è quello più efficace in casa, mentre in trasferta perde un po' di sicurezza nel suo tiro. Grande equilibrio per quanto riguarda i numeri dei rimbalzi, con il migliore, la guardia – ala Lacey, che arriva a 4,5 per gara e precede i due lunghi, il lituano Lydeka, con 4,4 ed il nigeriano Gani Lawal, che arriva a 3,9 a partita. L’ex Pesaro, Lacey, è anche il migliore per quanto riguarda la valutazione, con 12,6, davanti a Bell e Stipcevic, che risulta il primo per assist smazzati, 4 per gara, davanti all’ultimo arrivato in casa Sassari, l’ex Trento David Lighty, ed ancora Lacey.

La comparazione delle statistiche di squadra tra francesi ed italiani vede il Monaco conquistare circa 7 rimbalzi in più a partita nei confronti della Dinamo, che però ha dalla sua parte migliori percentuali al tiro sia dalla media che dalla lunga distanza ed anche dalla lunetta. Sassari guida anche nel numero degli assist, mentre il Monaco produce un maggior numero di palle recuperate e di stoppate. Il Monaco nella fase di stagione regolare era stato inserito in un gruppo molto difficile che aveva vinto conquistando 12 vittorie su 14 partite, e prendendosi così la qualificazione diretta agli ottavi, dove ha battuto l’AEK Atene con un’ottima partita di Shuler, miglior marcatore a quota 20, di Bost, uscito dalla panchina e che ha terminato con 18 punti, di Caner – Medley, Gladyr e Sy, anche loro in doppia cifra nei punti segnati.

Caner Medley ha aggiunto anche 8 dei 35 rimbalzi totali del Monaco, mentre per quanto riguarda gli assist sono stati nel complesso 23. Per la Dinamo sarà importante limitare quella che dovrebbe essere la supremazia a rimbalzo, specialmente offensiva, dei francesi, che hanno molta solidità ed anche molto atletismo, specialmente da parte di Sy e Ouattara.

La Dinamo è già riuscita in questo intento nella partita di ritorno a Le Mans, e questo naturalmente coach Pasquini avrà ricordato ai suoi ragazzi. Nella partita di ritorno degli ottavi i migliori marcatori per Sassari sono stati Savanovic, Lighty e Stipcevic. Al Luis II di Monaco la formazione di coach Mitrovic manderà sul parquet nel quintetto base Wright, Fofana, Caner – Medley, Shuler e Ouattara, mentre la risposta di Pasquini è con Bell, Lacey, Lighty, Sacchetti e Lydeka.

Monaco-Sassari sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport: sarà dunque un appuntamento in chiaro per tutti, e si potrà assistere alla partita del Louis II anche in diretta streaming video, semplicemente visitando il sito www.raiplay.it (senza costi aggiuntivi).

