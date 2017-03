Diretta Olimpia Milano Bamberg, Foto LaPresse

DIRETTA OLIMPIA MILANO BAMBERG: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET EUROLEGA 2017, OGGI) - Olimpia Milano-Bamberg sarà diretta dagli arbitri Borys Ryzhyk (Ucraina), Saso Petek (Slovenia) e Petros Papapetrou (Grecia); si gioca giovedì 23 marzo alle ore 20:45 presso il Mediolanum Forum. Ventottesima giornata nel girone di basket Eurolega 2016-2017; turno doppio e sfida tra due squadre che, reduci da sconfitte, erano comunque già tagliate fuori dalla corsa ai playoff e dunque hanno come obiettivo unicamente quello di onorare al meglio le ultime sfide della competizione, puntando magari ad arrivare in doppia cifra di vittorie (al momento sono 7 per Milano e 9 per il Bamberg).

Sarà anche l’occasione per la rimpatriata di Niccolò Melli, ex della gara dopo le sue stagioni milanesi, ed anche per Andrea Trinchieri, l’allenatore milanese dei tedeschi. L’Olimpia si appresta a disputare questa gara ancora in precarie condizioni nel suo roster, al quale nel corso dell’ultima settimana ha aggregato il pivot statunitense Tarczewski, non utilizzabile però in Eurolega, e che ha visto il ritorno sul parquet per alcuni minuti nella gara di Oaka di Mantas Kalnietis, ancora senza il ritmo gara dopo soli 2 allenamenti con i compagni, e che Repesa ha dovuto buttare nella mischia solo per l’ulteriore assenza per infortunio di Bruno Cerella, e per le condizioni fisiche di Rakim Sanders, in panchina ad Atene ma senza impiegarlo per non peggiorare la situazione.

Anche in questa gara è molto probabile che l’ala americana faccia solo presenza insieme ai suoi compagni. Il Bamberg arriva dalla sconfitta interna con il Baskonia, ormai ininfluente per quanto riguarda l’Eurolega, ma quello che preoccupa di più coach Trinchieri è la sconfitta nell’ultimo turno di campionato, rimediata dal Bayern, con soli 59 punti segnati, che l’ha portata a 4 punti di distacco in classifica dall’Ulm, formazione capolista della Bundesliga di basket. Il Bamberg, che è la formazione campione in carica deve cercare quindi di ritrovare ritmo e la partita del Forum potrebbe essere il giusto stimolo anche se dovrà affrontarla ancora senza poter disporre di Strelnieks, la guardia tiratrice lettone che in diverse occasioni è stata capace di dare grande consistenza sia in attacco che in difesa.

La gara di andata, terminata con la vittoria dei tedeschi dopo un tempo supplementare, e con punteggio per entrambe oltre quota 100, era stata la terza in Eurolega tra le due formazioni, e le due precedenti, della stagione 2013, erano state entrambe vinte dall’Olimpia, che quindi in casa è imbattuta nei confronti della squadra di Trinchieri, ed il mantenimento di questa imbattibilità, insieme alla voglia di lasciare l’ultimo posto in classifica potrebbero essere gli stimoli giusti per la squadra di Repesa. Nella gara di andata della Brose Arena, il migliore nelle file dei tedeschi per quanto riguarda i punti messi a referto fu Darius Miller, con 27, ma importante fu anche la prestazione di Nicolò Melli, che sfiorò la doppia doppia con 15 punti e 9 rimbalzi catturati. In doppia cifra anche l’altro ex della gara il pivot Radosevic, Strelnieks e Zisis. Per l’Olimpia Milano quattro i giocatori in doppia cifra, con Sanders a 25 punti personali, McLean, Gentile e Hickman.

Ad Atene la formazione milanese ha fatto il massimo, viste le condizioni del roster, contro un Panathinaikos che ha ottenuto la nona vittoria in fila davanti al suo pubblico. Milano ha iniziato bene con un parziale 2-10, ma quando i "verdi" di Xavi Pascual hanno iniziato a giocare con maggiore intensità e precisione al tiro, sono stati raggiunti e superati. Gli uomini di Repesa sono stati però bravi a non mollare, cercando di spremere il massimo dalle loro risorse, e si sono sempre mantenuti in corsa, finendo per perdere con uno scarto di 13 punti, sul 74-61, con Abass, sul parquet a lungo, che è stato il miglior realizzatore con 15 punti, seguito da Macvan e Cinciarini, anche loro in doppia cifra alla sirena finale.

La partita casalinga del Bamberg contro il Baskonia si è risolta in una sconfitta pesante dal punto di vista numerico, 71 – 96, con i baschi, in piena corsa per i playoff, nei quali potrebbero anche attaccare la quarta posizione, che non hanno sbagliato quasi niente. Coach Trinchieri ha giostrato tutta la sua panchina, cercando di salvaguardare anche le condizioni fisiche dei suoi uomini, visto il doppio impegno settimanale a distanza di soli 2 giorni, ed ha trovato la doppia cifra da parte di McNeal, Steiger e Theis, mentre nessuno degli uomini del quintetto di avvio ha superato quota 5 punti. La partita del Forum vedrà l’Olimpia con il quintetto base già schierato ad Atene con Hickman, Cinciarini, Abass, Macvan e Raduljca, mentre per coach Trinchieri inizieranno la partita Zisis, Causeur, Miller, Melli e Radosevic.

