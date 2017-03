Diretta/ Roseto Fortitudo Bologna: info streaming video e tv, risultato live (basket A2 Est 2017, oggi

Diretta Roseto Fortitudo Bologna, Foto LaPresse

DIRETTA VISITROSETO.IT ROSETO KONTATTO FORTITUDO BOLOGNA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET A2 EST 2017, OGGI) - Roseto-Fortitudo Bologna è uno dei due anticipi nel quadro della ventiseiesima giornata del girone Est di basket A2 2016-2017: le due squadre scendono in campo alle ore 14 di sabato 25 marzo. Entrambe le squadre sono a quota 30 punti in classifica, con buone prospettive di partecipare alla post season. Una partita, quella tra Roseto e Fortitudo che permetterà alla vincitrice di avvicinarsi ancora di più alle prime quattro posizioni della classifica.

Gli "Sharks" rosetani arrivano da una vittoria esterna nel derby d’Abruzzo, giocato a Chieti, ma con una grande partecipazione del proprio pubblico e per il quale sono stati necessari due overtime; anche la Fortitudo era impegnata in un derby, quello casalingo contro Imola, risolto proprio allo scadere con una tripla messa a segno da Legion.

Il derby d’Abruzzo ha visto il successo di Roseto dopo due supplementari, con Smith che ancora una volta si è esaltato in attacco, chiudendo la sua gara con 28 punti all’attivo. La guardia degli Sharks si è messa in azione dopo l’intervallo ed insieme al connazionale Sherrod ha contribuito in maniera importante al successo degli uomini di Di Paolantonio, che hanno avuto anche un’ottima gestione della gara da parte di Fultz. Per Roseto è stato importante non abbattersi quando lo svantaggio ha toccato quota 16 punti. Primo tempo con attacchi che producono molto, specialmente dalla parte dei teatini, con il 29-20 in favore di Chieti alla prima pausa.

La seconda frazione vede prima una parziale rimonta degli Sharks, poi un nuovo allungo di Chieti con le squadre che vanno negli spogliatori sul 52-36. La partenza di Roseto dopo l’intervallo riporta la squadra ospite subito a -4, che è poi il vantaggio con il quale si chiude la terza frazione. Roseto si trova di fronte una Chieti stanca e recupera i 4 punti chiudendo in parità a quota 87. Il primo supplementare non schioda la parità e nel secondo viene fuori una formazione ospite con maggiore freschezza ma anche con maggiore capacità di mantenere la calma nei momenti cruciali, e chiudere sul 100-110.

La vittoria della Fortitudo su Imola arriva proprio allo scadere con una tripla di Legion, che nell’ultimo quarto ha messo a segno 12 dei 21 punti con i quali ha chiuso la gara. Insieme a lui doppia cifra anche per Gandini e per Mancinelli, in una squadra che aveva Montano al 50% delle sue condizioni fisiche e non poteva disporre di Candi, ma ha trovato un Marchetti in grande spolvero per quanto riguarda la fase difensiva.

La formazione di Matteo Boniciolli si era trovata in svantaggio di 6 punti dopo tre quarti di gioco, dovuto soprattutto alla scarsa vena nel tiro da oltre l’arco, ma si è accesa proprio nell’ultimo periodo, anche per le uscite per falli di due uomini importanti per Imola come Rogic e Ranuzzi. Alla fine sono un jumper ed una tripla di Legion, a regalare prima il pareggio e poi il successo alla "F".

Roseto-Fortitudo Bologna sarà un'esclusiva in diretta tv per gli abbonati al satellite: la partita sarà trasmessa infatti su Sky Sport 2, e potrà essere seguita anche in diretta streaming video attivando, senza costi aggiuntivi, l'applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Non dimenticate poi di consultare il sito www.legapallacanestro.com per informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori.

