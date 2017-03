Diretta/ Brindisi Avellino: streaming video RaiPlay.tv, risultato live (basket Lega A 2017, oggi)

Diretta Brindisi Avellino, Foto LaPresse

DIRETTA ENEL BRINDISI SIDIGAS AVELLINO: STREAMING VIDEO RAIPLAY.TV, RISULTATO LIVE (OGGI, BASKET LEGA A 2017) - Brindisi Avellino, che sarà diretta dalla terna arbitrale Sardella-Calbucci-Seghetti, si gioca alle ore 20:45 di domenica 26 marzo e vale per la ventiquattresima giornata del campionato di basket Lega A 2016-2017. La formazione pugliese, che attualmente occupa l’ottava posizione, ultima valida per i playoff, arriva dalla sconfitta di contro la Mia Cantù dello scorso turno, mentre Avellino ha vinto la sua gara, un altro scontro diretto playoff, contro la Dinamo Sassari, e resta al secondo posto affiancato alla Reyer Venezia alla vigilia di questo match.

Per Brindisi c’è anche una ghiotta novità per quanto riguarda il roster con l’aggiunta del pivot ex Olimpia Milano e Barcellona, Samardo Samuels, che ha disputato la prima parte di stagione nel campionato cinese. Una aggiunta che porta chili, centimetri e tanta esperienza anche di Eurolega, in un reparto che finora ha contato soprattutto sull’atletismo e sull’atipicità dei suoi lunghi. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.TV BRINDISI-AVELLINO - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI BASKET LEGA A

Certamente il livello del campionato cinese non è paragonabile alla serie A nostrana e dunque per Samuels potrebbe essere necessario un po' di tempo per rientrare nei ritmi, ma sicuramente rappresenta una addizione importante per una squadra che dimostra si voler fare il meglio possibile sia nelle ultime gare di regular season che nella post season. Nello stesso reparto l’Enel Brindisi ha rescisso il contratto con Agbelese. Per Avellino ci sono ancora problemi per quanto riguarda Ragland, sempre alle prese con l’infiammazione alla spalla.

La decisione della società, presa in accordo con il giocatore dopo le ultime visite mediche, che hanno evidenziato dei miglioramenti, è stata quella di consentire a Ragland di completare le cure negli Stati Uniti, in modo da rientrare poi in squadra per il finale di stagione che per Avellino sarà sicuramente molto impegnativo.

Nella gara di andata, disputata al Pala Del Mauro, Avellino si impose per 76-73 dopo aver comandato la gara con vantaggio in doppia cifra all’intervallo, 40-30, con i brindisini capaci di limare lo svantaggio nei due quarti dopo la pausa, ma non di effettuare il sorpasso. Il play avellinese Joe Ragland, ultimamente alle prese con problemi di infortunio, fu il grande protagonista per i suoi colori, mettendo a segno 22 punti, in doppia cifra insieme a Randolph, Thomas e Zerini. Nelle file dell’Enel si mise in luce Carter, con 19 punti, e raggiunsero la doppia cifra anche Moore, Scott e M’Baye.

Nel turno precedente l’Enel Brindisi si è trovata di fronte una Mia Cantù che è stata completamente rivitalizzata da coach Recalcati e si è dovuta arrendere nella bolgia del PalaDesio. La squadra di Sacchetti ha giocato una buona gara e la sconfitta è maturata definitivamente solo nelle fasi finali, Nelle file dell’Enel si è fatto vedere Goss, che contro Cantù riesce sempre a produrre una buona partita da ex, e cha ha chiuso con 16 punti a referto. Bene anche M’Baye e Joseph, che hanno segnato rispettivamente 17 e 12 punti, mettendo bene a frutto la loro fisicità.

Nei primi due quarti i due attacchi sono riusciti a trovare la via del canestro con buona continuità, con vantaggio esterno di 2 punti dopo 10 minuti e risultato ribaltato all’intervallo da parte della squadra brianzola sul 43-40. Dopo l’intervallo la gara resta sempre in equilibrio, anche se sono i canturini a tentare maggiormente l’allungo, ma al 30esimo sono solo 2 i punti di vantaggio. La decisione nell’ultima frazione con Dowdell da parte di Cantù e M’Baye per Brindisi, protagonisti, ma anche con la tripla di Cournooh e poi con la tranquillità dei canturini dalla lunetta sul fallo sistematico degli avversari nel finale.

Un super Randolph nel finale ed una ottima partita da ex per David Logan danno i due punti ad Avellino contro la Dinamo Sassari, comunque molto combattiva. Alla fine i punti di vantaggio dei ragazzi di Sacripanti sono 12, ma in effetti la gara si chiude solo negli ultimi 5 minuti, con un pesante parziale, 16-2, confezionato da Logan e Green che non ha fatto rimpiangere la mancanza di Ragland. Randolph e Logan hanno combinato per 40 punti in due dei 77 totali della Scandone.

Nella gara del PalaPentassuglia quintetto di partenza per l’Enel Brindisi con Nic Moore, Durand Scott, Joseph, Carter Robert e Amath M’Baye, mentre per coach Stefano Sacripanti, ancora in attesa di poter schierare Marco Cusin, ci sono Marques Green, Levi Randolph, Adonis Thomas, Leunen, e Fesenko.

Brindisi-Avellino è il posticipo della domenica, perciò verrà trasmessa in diretta tv da Rai Sport: partita disponibile per tutti in chiaro, con possibilità di avvalersi della diretta streaming video visitando, senza costi aggiuntivi, il sito www.raiplay.it e selezionando il canale di competenza dal menu apposito. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.TV BRINDISI-AVELLINO - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI BASKET LEGA A

© Riproduzione Riservata.