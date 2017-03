Diretta/ Caserta Venezia: info streaming video e tv, risultato live (basket Lega A 2017, oggi)

Diretta Caserta Venezia, Foto LaPresse

DIRETTA PASTA REGGIA CASERTA-REYER VENEZIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI, BASKET LEGA A 2017) - Caserta-Venezia sarà diretta dalla terna arbitrale Filippini-Aronne-Boninsegna; alle ore 12 di domenica 26 marzo si apre al PalaMaggiò la ventiquattresima giornata del campionato di basket Lega A 2016-2017. La formazione di coach Dell’Agnello, dopo l’abbandono di Edgar Sosa e le polemiche che sono seguite, ha perso la gara dello scorso turno sul vampo della Betaland e la sua classifica attuale parla di 18 punti, alla pari con l’OpenjobMetis Varese che continua a risalire settimana dopo settima.

Alle spalle ci sono solo Pesaro e Vanoli Cremona, ma comunque con un margine di vantaggio abbastanza consistente, 6 punti, proprio nei confronti della formazione cremonese. Per la società casertana, dopo la separazione da Sosa, e la serie di polemiche, c'è la necessità di chiarire le intenzioni riguardo al sostituto, visto che non sembrano esserci le condizioni per un nuovo tesseramento. Se si deciderà di non esplorare il mercato, la scelta migliore sarebbe quella di una decisione rapida, con la possibilità di compattare il gruppo dei giocatori rimasti a disposizione, alla ricerca dei punti necessari per evitare l'ultima posizione.

In questa gara casalinga la Pasta Reggia si trova di fronte una Reyer Venezia che in campionato ha ripreso a correre e che detiene la seconda posizione insieme alla Scandone Avellino. Anche in Champions League gli orogranata di De Raffaele hanno disputato una buona gara cedendo solo di 3 punti sul campo del Pinar Karsikaya, ed hanno tutte le possibilità di ribaltare il risultato nella partita di metà settimana prossima al Taliercio. La gara dell’andata si era risolta con il successo della Reyer che aveva però avuto bisogno di 2 overtime per mettere a tacere le ambizioni di Caserta di espugnare il Taliercio.

La formazione di Dell’Agnello giocò una gara molto combattiva, mettendo in luce soprattutto Sosa, capace di chiudere con 38 punti e 6 assist per i compagni in 42 minuti sul parquet. Nelle fila casertane doppia cifra anche per Watt e Putney, mentre per De Raffaele furono cinque gli uomini in doppia cifra, con tre a quota 19, Peric, Bramos e l’ex Pistoia, Ariel Filloy. Per Peric anche una doppia doppia, con la cattura di 17 dei 55 rimbalzi totali degli orogranata, mentre per Haynes ci fù una cattiva serata al tiro, 1/10.

Al PalaFantozzi la Pasta Reggia pur lottando si è dovuta inchinare di fronte all’Orlandina di coach Di Carlo, Mattatore della gara il play Ivanovic, che gara dopo gara sta facendo dimenticare ai tifosi siciliani il suo predecessore, Fitipaldo. L’avvio era stato favorevole alla formazione casertana che al 14esimo guidava il match sul punteggio di 19-23, poi il risveglio dei siciliani che impattano a quota 36 quando le due squadra fanno ritorno negli spogliatoi.

Vantaggio siciliano dopo l’intervallo, ma di soli 4 punti al 30esimo, mentre l’avvio della quarta frazione è quello che scava la differenza tra le due formazioni con il vantaggio di Ivanovic e compagni che arriva alla doppia cifra. Lo sforzo della Pasta reggia riporta i casertani e solo 1 punti di distacco quando inizia l’ultimo minuto, ma poi mancano le chiusure e Stojanovic può segnare la tripla che decide la gara. Berisha con 16, Putney, Giuri e Watt, in doppia cifra per Dell’Agnello.

La Reyer Venezia si è presentata sul parquet contro Torino conoscendo il risultato di Avellino contro Sassari ed ha immediatamente risposto all’allungo della formazione di Sacripanti con una prova di spessore a livello d’assieme, anche se Peric si è elevato sui suoi compagni con i 17 punti messi a segno. Insieme a lui anche Viggiano, Bramos, McGee ed Ejim in doppia cifra, mentre continua l’inserimento in squadra dell’ultimo arrivato, Stone, e si attende ancora l’esordio di Batista. Da segnalare nella Fiat anche l’assenza di mazzola, oltre a quella di White.

La gara del PalaMaggiò dovrebbe iniziare con un quintetto base per la Pasta Reggia composto da Giuri, Bostic, Diawara, Outbey e Watt, mentre per coach De Raffaele iniziano la gara Haynes, McGee, Bramos, Peric ed Ortner.

Nel dopo partita a Capo D’Orlando, coach Dell’Agnello ha parlato di una gara nella quale la sua squadra ha dato il massimo, ben sapendo che non era facile fare risultato in casa della Betaland. La partita, continua il coach casertano, era stata preparata per giocare il più possibile in attacco dentro l’area, e per mettere in difficoltà i loro tiratori. Sono mancate però le conclusioni da oltre l’arco ad eccezione dei minuti finali con Berisha. La squadra non si è fatta condizionare da quello che sta avvenendo fuori dal campo ed ha dato un segnale forte di voler lottare sino alla fine, anche se non si prevedono interventi sul mercato a breve termine. Nel finale, ha dichiarato Dell’Agnello, ci abbiano provato anche con il quintetto "piccolo", sacrificando un po' Putney, che fino a quel momento aveva giocato una buona partita.

Per De Raffaele quella contro Torino è stata una vittoria importante, che ha rafforzato il morale in vista di un finale di campionato che si preannuncia molto combattuto. Naturalmente, ha aggiunto il coach della Reyer, c’è il doppio impegno determinato dalla Champions League, ma anche in quella manifestazione c’è la voglia di fare il massimo per passare il turno, anche se occorrerà una maggiore costanza di rendimento.

Caserta-Venezia sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport 1; tutti gli abbonati potranno dunque seguire la gara del PalaMaggiò, avvalendosi anche del servizio di diretta streaming video che si può attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie all'applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi.

