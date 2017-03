Diretta/ Pistoia Milano: info streaming video e tv, risultato live (basket Lega A 2017, oggi)

Diretta Pistoia Milano, LaPresse

DIRETTA THE FLEXX PISTOIA EA7 OLIMPIA MILANO: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI, BASKET LEGA A 2017) - Pistoia-Milano sarà diretta dalla terna arbitrale Sabetta-Vicino-Morelli; alle ore 18.15 di domenica 26 marzo si gioca per la ventiquattresima giornata del campionato di basket Lega A 2016-2017. Dopo la sconfitta a Trento, la The Flexx Pistoia torna a giocare al PalaCarrara affrontando una gara difficile contro l’Olimpia Milano, capolista indiscussa del campionato, anche se alle prese con una serie di infortuni che hanno ridotto il roster a disposizione di Repesa, che in questa gara farà esordire il pivot Tarcewski, arrivato a Milano solo da una settimana e portato in panchina, ma senza schierarlo, nella gara vinta contro Cremona. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI BASKET LEGA A

La formazione pistoiese, che ha ancora qualche chance di lottare per le ultime posizioni playoff ha effettuato in settimana un inserimento, tesserando la guardia Michael Jenkins, che ha disputato la prima parte di stagione nel campionato greco, nelle file dell’Aris Salonicco e che era già stato in precedenza in Italia, militando nelle file di Brescia, in serie A2 nella stagione 2012/2013 e di Cantù nella stagione successiva. Nelle partite del campionato greco, Jenkins ha prodotto una media di 11,8 punti con 2,3 assist ed anche 3 rimbalzi a partita. La nuova guardia statunitense è il sesto straniero nel roster della formazione toscana e quindi, a meno di tagli, coach esposito dovrà da questo turno di campionato, domenica ore 18.15, procedere con il turnover.

Milano ha disputato in settimana due turni ravvicinati di Eurolega, uscendo sconfitta in entrambe le gare, sia in casa del Panathinaikos, che al Forum contro il Bamberg, soprattutto a causa degli infortuni, ed ha ritrovato Kalnietis, dopo due settimane di stop, anche se il giocatore lituano deve riprendere la giusta forma, e non avrà ancora Sanders, Simon e Fontecchio, oltre a Dragic, che ha ormai terminato la sua stagione. La posizione in classifica dell’Olimpia non è attaccabile da nessuna delle inseguitrici, e quindi Repesa sta concentrandosi in questo periodo soprattutto sul ritrovare la giusta efficienza fisica, puntando anche ad evitare nuovi infortuni, per cui c’è ampio spazio nelle rotazioni per i giocatori italiani e da questa gara anche per il nuovo arrivato.

Al PalaTrento Pistoia regala in pratica i primi due quarti, dove incassa 61 punti con una difesa rivedibile, anche se ne mette a segno 41, poi è protagonista di una bella bella rimonta con un terzo periodo da 31 punti segnati e 16 subiti, che la rimette in corsa per il successo, ma alla fine la stanchezza accumulata nel terzo periodo la fa da padrona, con Trento che trova anche un Marble ispiratissimo. Per coach Esposito i migliori Petteway con 27 punti, Moore con 14, Boothe con 12 e Crosariol con 14 punti.

Nella gara del Forum l’Olimpia non ha brillato, ma ha conquistato i due punti contro la Vanoli Cremona, mostrando maggiore concretezza rispetto agli avversari nei minuti finali. Una partita che ha confermato la sua imbattibilità sul parquet di casa, anche se senza trovare grande fluidità di gioco, come del resto gli avversari. Nelle file dell’Olimpia si è messo nuovamente in luce Abass, che in queste ultime gare sta avendo maggiore minutaggio e maggiori responsabilità e sta rispondendo con buone prestazioni. Primo quarto chiuso con Milano in vantaggio 23-20, poi le percentuali salgono sia per la squadra di Repesa che per quella di Lepore, con il punteggio all’intervallo di 48-41. Il vantaggio della squadra di casa sale in doppia cifra al termine della terza frazione, poi Cremona si riporta sotto, ma quando arriva ad un solo possesso di svantaggio, c’è la tripla di Abass che la rimanda indietro, e nei minuti finali il vantaggio milanese torna a salire. Oltre all’ex canturino, in doppia cifra anche Cinciarini, Pascolo e Hickman.

Nell’analisi del dopo gara a Trento, coach Esposito ha messo in evidenza i 61 punti subiti all’intervallo, scaturiti soprattutto a causa di una difesa che non ha portato sul parquet quello che era stato il lavoro di preparazione settimanale. Il coach dei toscani è soddisfatto della reazione avuta nella terza frazione, che ha riportato la squadra a contatto, ma che ha anche annebbiato le idee per la stanchezza nell’ultimo e decisivo periodo. Esposito ha poi rimarcato che l’obiettivo finale rimane invariato, cioè la salvezza anticipata, e solo dopo averla raggiunta si potrà pensare a traguardi più alti. Certamente, conclude il tecnico, la reazione di orgoglio mostrata contro la Dolomiti Energia, fa vedere che i ragazzi ci tengono, e questo è un segnale importante.

Jasmin Repesa subito dopo la fine del match contro Cremona ha voluto esprimere il suo ringraziamento ed i suoi complimenti alla squadra, che ha dato tutto il possibile anche in una situazione di piena emergenza. Rispetto al mancato utilizzo di Tarcewski, il coach croato ha chiarito che non un solo allenamento con i compagni ha pensato di non metterlo in difficoltà, mentre sarà sicuramente pronto per dare il suo apporto a Pistoia.

Pistoia-Milano non sarà trasmessa in diretta tv da alcun canale televisivo, tuttavia la diretta streaming video sarà garantita sul sito Internet dell’Olimpia, all’indirizzo www.olimpiamilano.com; ricordiamo inoltre che sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili su questa partita, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI BASKET LEGA A

© Riproduzione Riservata.